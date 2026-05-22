Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje

A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.

2026. május 22., 16:46

A kettős – moldovai és román – állampolgárságú Antonina Radut, a bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség tűzoltóját 2022 májusában kollégájával, George Matei katonai tűzoltóval együtt jogerősen 8 év és 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, mivel

engedélyezték a Colectiv klub működését, noha tudták, hogy a helyiség nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel.

A 2015 októberében a Colectiv klubban történt tűzvész következtében 65 ember vesztette életét, és több mint 200-an megsérültek. Hirdetés Antonina Radu az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, és a román hatóságok nemzetközi körözést adtak ki ellene. Radu

a Moldovai Köztársaságban lelt menedékre, amely állam nem adja ki saját állampolgárait.