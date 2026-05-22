Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.
Románia részéről Alexandru Nazare pénzügyminiszter múlt héten írta alá a dokumentumot. A Security Action for Europe (SAFE) eszköz lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
Az uniós program teljes keretösszege 150 milliárd euró. Románia haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára és stratégiai jelentőségű közlekedési projektekre fordítja a pénzt.
Az EB által csütörtökön aláírt megállapodás megszabja a hitelnyújtás feltételeit, valamint a kifizetési kérelmek benyújtásának mechanizmusát.
– írja az Agerpres. A megállapodás hatálybalépését követően az Európai Bizottság a hitel 15 százalékának megfelelő előfinanszírozást nyújthat Romániának. Ez körülbelül 2,5 milliárd eurót jelent. A hitel tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe.
A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.
