Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

Székelyhon

2026. május 22., 09:282026. május 22., 09:28

Románia részéről Alexandru Nazare pénzügyminiszter múlt héten írta alá a dokumentumot. A Security Action for Europe (SAFE) eszköz lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy

kedvező feltételek mellett jussanak hitelhez védelmi és biztonsági képességeik fejlesztésére.

Az uniós program teljes keretösszege 150 milliárd euró. Románia haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára és stratégiai jelentőségű közlekedési projektekre fordítja a pénzt.

Az EB által csütörtökön aláírt megállapodás megszabja a hitelnyújtás feltételeit, valamint a kifizetési kérelmek benyújtásának mechanizmusát.

Az első részlet 2026 októberében hívható le, a teljes keretet 2030. december 31-ig lehet felhasználni

– írja az Agerpres. A megállapodás hatálybalépését követően az Európai Bizottság a hitel 15 százalékának megfelelő előfinanszírozást nyújthat Romániának. Ez körülbelül 2,5 milliárd eurót jelent. A hitel tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe.

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Csíksomlyó nem szavazókör
Kihívásként fogta fel a 2. ligás szereplést a székelyudvarhelyi középpályás
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. május 22., péntek

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

A szépvízi tározó megcsappant vízszintje ellenére sincs veszélyben az ivóvízellátás

Bár az elmúlt években látványosan visszahúzódott a víz a szépvízi tározóban, a Csíki-medence ivóvízellátása továbbra sincs veszélyben. Sőt a kapacitása azt is megbírja, hogy a jövőben további alcsíki településeket csatoljanak rá a rendszerre.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

2026. május 21., csütörtök

