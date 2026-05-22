Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

Románia részéről Alexandru Nazare pénzügyminiszter múlt héten írta alá a dokumentumot. A Security Action for Europe (SAFE) eszköz lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy

kedvező feltételek mellett jussanak hitelhez védelmi és biztonsági képességeik fejlesztésére.

Az uniós program teljes keretösszege 150 milliárd euró. Románia haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára és stratégiai jelentőségű közlekedési projektekre fordítja a pénzt. Hirdetés Az EB által csütörtökön aláírt megállapodás megszabja a hitelnyújtás feltételeit, valamint a kifizetési kérelmek benyújtásának mechanizmusát.

Az első részlet 2026 októberében hívható le, a teljes keretet 2030. december 31-ig lehet felhasználni