„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

László Ildikó

2026. május 22., 09:472026. május 22., 09:47

A hagyományoknak megfelelően idén is a kora reggeli órákban gyűltek össze az udvarhelyszéki és anyagországi zarándokok a Kis Szent Teréz-templomban, majd közös ima és áldás után valamivel reggel 7 óra után indult el a székelyudvarhelyi és több udvarhelyszéki keresztalja Csíksomlyóra.

Az indulás előtti szentmisén Ambrus István, a szombatfalvi Szent György Plébánia plébánosa – sokak számára Ábel tisztiként ismert lelkipásztor – szólt a zarándokokhoz. Prédikációjában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy

a zarándoklat nem egyszerű gyaloglás vagy teljesítmény, hanem belső út is.

„A zarándoklat nem egy turistaút, nem egy gyaloglás, nem olyan, hogy kipipálom, hogy eljutottam oda, és aztán vége, nem. A zarándokút szív útja. Az ember elindul kívülről, hogy közben belül is megérkezhessen. És ezt kell mi megtegyük a mai napon és a holnapi napon is” – emelte ki.

A plébános az evangéliumi jelenetet idézte fel, amikor Jézus Pétertől háromszor is megkérdezi: Szeretsz engem?, és azt mondta: ugyanez a kérdés ma minden zarándoknak is szól. Úgy fogalmazott,

Jézus nem azt kérdezi, ki hányszor hibázott vagy mennyire volt erős, hanem azt, hogy van-e szeretet az ember szívében.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az út során fáradtság, eső, hőség vagy akár fájdalom is érheti a zarándokokat, de minden megtett lépés lehet ima és felajánlás. Kiemelte, a keresztény ember ereje nem abban áll, hogy nincs terhe, hanem abban, hogy tudja, kivel járja az utat.

Ábel atya arra biztatta az útra kelőket, hogy vigyék magukkal imaszándékaikat, a betegségeket, nehézségeket és mindazt, amit szeretteik rájuk bíztak, ugyanakkor nyitott szívvel érkezzenek meg Csíksomlyóra, hogy új lendülettel és megerősödve térhessenek haza.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Csíksomlyói búcsú
Hirdetés

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Csíksomlyó nem szavazókör
Kihívásként fogta fel a 2. ligás szereplést a székelyudvarhelyi középpályás
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

2026. május 18., hétfő

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

