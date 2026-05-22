Fotó: Olti Angyalka
Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.
A hagyományoknak megfelelően idén is a kora reggeli órákban gyűltek össze az udvarhelyszéki és anyagországi zarándokok a Kis Szent Teréz-templomban, majd közös ima és áldás után valamivel reggel 7 óra után indult el a székelyudvarhelyi és több udvarhelyszéki keresztalja Csíksomlyóra.
Az indulás előtti szentmisén Ambrus István, a szombatfalvi Szent György Plébánia plébánosa – sokak számára Ábel tisztiként ismert lelkipásztor – szólt a zarándokokhoz. Prédikációjában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy
„A zarándoklat nem egy turistaút, nem egy gyaloglás, nem olyan, hogy kipipálom, hogy eljutottam oda, és aztán vége, nem. A zarándokút szív útja. Az ember elindul kívülről, hogy közben belül is megérkezhessen. És ezt kell mi megtegyük a mai napon és a holnapi napon is” – emelte ki.
A plébános az evangéliumi jelenetet idézte fel, amikor Jézus Pétertől háromszor is megkérdezi: Szeretsz engem?, és azt mondta: ugyanez a kérdés ma minden zarándoknak is szól. Úgy fogalmazott,
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az út során fáradtság, eső, hőség vagy akár fájdalom is érheti a zarándokokat, de minden megtett lépés lehet ima és felajánlás. Kiemelte, a keresztény ember ereje nem abban áll, hogy nincs terhe, hanem abban, hogy tudja, kivel járja az utat.
Ábel atya arra biztatta az útra kelőket, hogy vigyék magukkal imaszándékaikat, a betegségeket, nehézségeket és mindazt, amit szeretteik rájuk bíztak, ugyanakkor nyitott szívvel érkezzenek meg Csíksomlyóra, hogy új lendülettel és megerősödve térhessenek haza.
