A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

A székely himnusz napján, május 22-én tudományos konferenciát tartanak 10 órától A Székely himnusz és a Magyar Hiszekegy története címmel a székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferenciatermében.

Kiállítás nyílik 14 órakor a Márton Áron téren a székely himnusz történetéről, majd 14.15-től Csanády Györgyre emlékeznek a Márton Áron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben – olvasható az esemény leírásában.