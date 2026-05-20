A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.
A székely himnusz napján, május 22-én tudományos konferenciát tartanak 10 órától A Székely himnusz és a Magyar Hiszekegy története címmel a székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferenciatermében.
Kiállítás nyílik 14 órakor a Márton Áron téren a székely himnusz történetéről, majd 14.15-től Csanády Györgyre emlékeznek a Márton Áron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben – olvasható az esemény leírásában.
Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.
Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.
Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,
Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.
Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.
A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.
Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.
Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.
Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.
Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.
