A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

2026. május 20., 12:442026. május 20., 12:44

A székely himnusz napján, május 22-én tudományos konferenciát tartanak 10 órától A Székely himnusz és a Magyar Hiszekegy története címmel a székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferenciatermében.

Kiállítás nyílik 14 órakor a Márton Áron téren a székely himnusz történetéről, majd 14.15-től Csanády Györgyre emlékeznek a Márton Áron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben – olvasható az esemény leírásában.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát
2026. május 18., hétfő

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés
2026. május 16., szombat

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét
