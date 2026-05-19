Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

A székelykeresztúri városháza közlése szerint a történelmi épület megújulása hosszú munka, tervezés és összefogás eredménye. A szervezők úgy fogalmaztak: a kúria nem csupán egy felújított épület, hanem a város múltjának egy darabja, amely a közös jövő részévé válik.

A program 16 órakor kapunyitással kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes megnyitót tartanak rövid történelmi narrációval, ünnepi köszöntőkkel és az épület felszentelésével.

18 órától a résztvevők bejárhatják a megújult épület tereit és kiállítóhelyeit.