Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Tavaly, a székelyudvarhelyi zsidóság elhurcolásának 81. évfordulóján tematikus sétával emlékeztek a városból eltűnt közösségre • Fotó: László Ildikó

Tavaly, a székelyudvarhelyi zsidóság elhurcolásának 81. évfordulóján tematikus sétával emlékeztek a városból eltűnt közösségre

Fotó: László Ildikó

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

Székelyhon

2026. május 14., 11:552026. május 14., 11:55

A program 17 órakor kezdődik a Székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Márton Áron téren, majd 18 órától Beethoven-szonátaestet tartanak a városháza Szent István termében. Az emlékmű alkotója Beze Imre szobrászművész.

Az esemény közreműködői között szerepel a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum, a Székelyföldi Filharmónia és a Székelyföldi Stúdió Egyesület is.

1944. május 3-án Székelyudvarhelyről és a környékbeli településekről 305 zsidót gyűjtöttek össze a magyar polgári és katonai hatóságok a helyi tanítóképző – ma a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium – udvarára. A több mint 300 személyt később a tornaterembe zsúfolták, ahonnan május 5-én tehergépkocsikon elszállították a marosvásárhelyi gettóba. Onnan május végén Auschwitzba deportálták őket. Ezzel lényegében megszűnt a város zsidó közössége.
A Zsidó Világkongresszus 1946-os adatai szerint a Székelyudvarhelyről Auschwitzba vitt zsidókból 38 túlélő – 22 férfi és 16 nő – tért haza, később azonban mindegyikük Izraelbe emigrált.

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

