Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Tavaly, a székelyudvarhelyi zsidóság elhurcolásának 81. évfordulóján tematikus sétával emlékeztek a városból eltűnt közösségre
Fotó: László Ildikó
Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.
A program 17 órakor kezdődik a Székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Márton Áron téren, majd 18 órától Beethoven-szonátaestet tartanak a városháza Szent István termében. Az emlékmű alkotója Beze Imre szobrászművész.
Az esemény közreműködői között szerepel a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum, a Székelyföldi Filharmónia és a Székelyföldi Stúdió Egyesület is.
1944. május 3-án Székelyudvarhelyről és a környékbeli településekről 305 zsidót gyűjtöttek össze a magyar polgári és katonai hatóságok a helyi tanítóképző – ma a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium – udvarára. A több mint 300 személyt később a tornaterembe zsúfolták, ahonnan május 5-én tehergépkocsikon elszállították a marosvásárhelyi gettóba. Onnan május végén Auschwitzba deportálták őket. Ezzel lényegében megszűnt a város zsidó közössége.
A Zsidó Világkongresszus 1946-os adatai szerint a Székelyudvarhelyről Auschwitzba vitt zsidókból 38 túlélő – 22 férfi és 16 nő – tért haza, később azonban mindegyikük Izraelbe emigrált.
