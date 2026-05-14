Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem működhtnek a tömbházak alatt a játéktermek, fogadóirodák

Nem működhtnek a tömbházak alatt a játéktermek, fogadóirodák

Fotó: Haáz Vince

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Simon Virág

2026. május 14., 12:202026. május 14., 12:20

Marosvásárhelyen április 24-én fogadta el a helyi képviselő-testület azt a határozatot, amelyet az RMDSZ-es tanácsosok nyújtottak be, és amely a szerencsejáték-termek működésének jelentős korlátozásáról szól. A döntés szerint a félkarú rablóknak is nevezett gépek és az ilyen típusú szolgáltatások

a város szélére, a lakott övezettől legkevesebb százméteres távolságra kerülnek.

A határozathoz egy térképet is csatoltak: a fekete részen lehetnek termek, a szürke a biztonsági övezet.

Ütköznek az álláspontok

A döntést szinte egyöntetűen fogadták el, de – mint a Székelyhonnak Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta – a kedélyek nem csillapodnak. Keddi fogadóóráján egy, az egykori Mobex gyár környékén élő lakó és egy játéktermet működtető cég vezetője is megkereste.

A Víkendtelep szomszédságában levő egykori Mobex gyár helyén az elkövetkező években lakótelepet szeretnének felépíteni, erről már több tanácsi határozat is szólt. A szerencsejátékokról szóló határozathoz csatolt térképen mégis szerepel ez a hely mint lehetséges helyszín, ahol játékgépeket működtethetnek. A környéken lakók, különösen a Berek és Őz utcában élők,

petíciót fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, amelyet 44-en írtak alá.

Ebben azt kérik a városházától, hogy módosítsa a térképet, és vegye ki ezt a helyszínt.

Az 1989 December 22 utca szomszédságában levő bejelölés ellen tiltakoznak

Az 1989 December 22 utca szomszédságában levő bejelölés ellen tiltakoznak

Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Az alpolgármestert felkereső lakó ezt az írásos kérést akarta nyomatékosítani, arra hivatkozva, hogy a Víkendtelep közelsége, valamint az épülő és meglévő lakóépületek miatt nem lehet a Mobex környékére játéktermeket telepíteni. A panaszos azt kérte, hogy térjenek vissza a döntésre.

A tulajdonosok is elégedetlenek

Szintén kedden meghallgatást kért egy játéktermet működtető cégtulajdonos is. Azt panaszolta, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a munkájukat, több marosvásárhelyi megélhetését nehezítik meg, ezért

azt kérte, hogy térjenek vissza a már meghozott, a korlátozásról szóló határozatra, és enyhítsenek azon.

Mint mondta, bár kijelölték az esetleges helyszíneket, nem mindenhol vannak bérelhető helyiségek, épületek vagy szabad telkek.

Kovács Mihály Levente emlékeztetett arra, hogy a döntéssel olyan helyszíneket jelöltek ki, amelyek száz méter távolságra vannak minden lakott területtől és oktatási intézménytől, de a város nem foglalkozik a termek és helyiségek biztosításával.

Eddig ezek a szerencsejáték-termek az iskolák, otthonok mellett voltak, most ezek onnan kikerülnek.

A kijelölt helyekre, ahol elindítják ezt a szolgáltatást, térfigyelő kamerákat lehet kihelyezni, akár a helyi rendőrség is gyakrabban járőrözhet ott. Átláthatóbb és jobban felügyelhető lesz ez a szolgáltatás, és ez nagyon fontos” – mondta a városvezető arra reagálva, hogy ha egy-egy helyen tömörülnek a játéktermek, ott megnőhet a bűnözés is.

Ügyvédhez fordultak

Az alpolgármester a Székelyhonnak arról is beszámolt, hogy a játéktermek tulajdonosai közösen fogadtak meg egy ügyvédi irodát, amely felszólította a városházát, hogy vonja vissza a határozatot.

Az álláspontunk továbbra sem változott, a törvény által adott lehetőséggel élve kitiltottuk a szerencsejáték-termeket, és nem fogjuk visszaengedni a városba.

Ha szükséges, módosítunk a térképen, de nem fogunk enyhíteni a döntésen: a városban, a lakott területen nincs, amit keressenek a szerencsejátékok.”

A szerencsejáték-termek (különösen a játékkaszinók és nyerőgépes termek) működésének jelentős korlátozása az elmúlt időszakban kiemelt téma az országban, amely jogszabályi és önkormányzati szinten is megjelent. A szerencsejáték-termek engedélyezését és működését nemrég helyi szintre, vagyis önkormányzati hatáskörbe utalta az állam, ami lehetőséget adott a helyi közösségeknek a korlátozásra.

Marosszék Marosvásárhely
2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

2026. május 12., kedd

2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

2026. május 11., hétfő

