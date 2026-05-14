Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem működhtnek a tömbházak alatt a játéktermek, fogadóirodák
Fotó: Haáz Vince
Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.
Marosvásárhelyen április 24-én fogadta el a helyi képviselő-testület azt a határozatot, amelyet az RMDSZ-es tanácsosok nyújtottak be, és amely a szerencsejáték-termek működésének jelentős korlátozásáról szól. A döntés szerint a félkarú rablóknak is nevezett gépek és az ilyen típusú szolgáltatások
A határozathoz egy térképet is csatoltak: a fekete részen lehetnek termek, a szürke a biztonsági övezet.
A döntést szinte egyöntetűen fogadták el, de – mint a Székelyhonnak Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta – a kedélyek nem csillapodnak. Keddi fogadóóráján egy, az egykori Mobex gyár környékén élő lakó és egy játéktermet működtető cég vezetője is megkereste.
A Víkendtelep szomszédságában levő egykori Mobex gyár helyén az elkövetkező években lakótelepet szeretnének felépíteni, erről már több tanácsi határozat is szólt. A szerencsejátékokról szóló határozathoz csatolt térképen mégis szerepel ez a hely mint lehetséges helyszín, ahol játékgépeket működtethetnek. A környéken lakók, különösen a Berek és Őz utcában élők,
Ebben azt kérik a városházától, hogy módosítsa a térképet, és vegye ki ezt a helyszínt.
Az 1989 December 22 utca szomszédságában levő bejelölés ellen tiltakoznak
Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Az alpolgármestert felkereső lakó ezt az írásos kérést akarta nyomatékosítani, arra hivatkozva, hogy a Víkendtelep közelsége, valamint az épülő és meglévő lakóépületek miatt nem lehet a Mobex környékére játéktermeket telepíteni. A panaszos azt kérte, hogy térjenek vissza a döntésre.
Szintén kedden meghallgatást kért egy játéktermet működtető cégtulajdonos is. Azt panaszolta, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a munkájukat, több marosvásárhelyi megélhetését nehezítik meg, ezért
Mint mondta, bár kijelölték az esetleges helyszíneket, nem mindenhol vannak bérelhető helyiségek, épületek vagy szabad telkek.
Fotó: Borbély Fanni
Kovács Mihály Levente emlékeztetett arra, hogy a döntéssel olyan helyszíneket jelöltek ki, amelyek száz méter távolságra vannak minden lakott területtől és oktatási intézménytől, de a város nem foglalkozik a termek és helyiségek biztosításával.
A kijelölt helyekre, ahol elindítják ezt a szolgáltatást, térfigyelő kamerákat lehet kihelyezni, akár a helyi rendőrség is gyakrabban járőrözhet ott. Átláthatóbb és jobban felügyelhető lesz ez a szolgáltatás, és ez nagyon fontos” – mondta a városvezető arra reagálva, hogy ha egy-egy helyen tömörülnek a játéktermek, ott megnőhet a bűnözés is.
Az alpolgármester a Székelyhonnak arról is beszámolt, hogy a játéktermek tulajdonosai közösen fogadtak meg egy ügyvédi irodát, amely felszólította a városházát, hogy vonja vissza a határozatot.
Ha szükséges, módosítunk a térképen, de nem fogunk enyhíteni a döntésen: a városban, a lakott területen nincs, amit keressenek a szerencsejátékok.”
A szerencsejáték-termek (különösen a játékkaszinók és nyerőgépes termek) működésének jelentős korlátozása az elmúlt időszakban kiemelt téma az országban, amely jogszabályi és önkormányzati szinten is megjelent. A szerencsejáték-termek engedélyezését és működését nemrég helyi szintre, vagyis önkormányzati hatáskörbe utalta az állam, ami lehetőséget adott a helyi közösségeknek a korlátozásra.
Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.
Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.
Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.
Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.
Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.
Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.
Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.
Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.
Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.
Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.
szóljon hozzá!