Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem működhtnek a tömbházak alatt a játéktermek, fogadóirodák

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Simon Virág 2026. május 14., 12:202026. május 14., 12:20

Marosvásárhelyen április 24-én fogadta el a helyi képviselő-testület azt a határozatot, amelyet az RMDSZ-es tanácsosok nyújtottak be, és amely a szerencsejáték-termek működésének jelentős korlátozásáról szól. A döntés szerint a félkarú rablóknak is nevezett gépek és az ilyen típusú szolgáltatások

a város szélére, a lakott övezettől legkevesebb százméteres távolságra kerülnek.

A határozathoz egy térképet is csatoltak: a fekete részen lehetnek termek, a szürke a biztonsági övezet. Ütköznek az álláspontok A döntést szinte egyöntetűen fogadták el, de – mint a Székelyhonnak Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta – a kedélyek nem csillapodnak. Keddi fogadóóráján egy, az egykori Mobex gyár környékén élő lakó és egy játéktermet működtető cég vezetője is megkereste. Hirdetés A Víkendtelep szomszédságában levő egykori Mobex gyár helyén az elkövetkező években lakótelepet szeretnének felépíteni, erről már több tanácsi határozat is szólt. A szerencsejátékokról szóló határozathoz csatolt térképen mégis szerepel ez a hely mint lehetséges helyszín, ahol játékgépeket működtethetnek. A környéken lakók, különösen a Berek és Őz utcában élők,

petíciót fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, amelyet 44-en írtak alá.

Ebben azt kérik a városházától, hogy módosítsa a térképet, és vegye ki ezt a helyszínt.

Az 1989 December 22 utca szomszédságában levő bejelölés ellen tiltakoznak Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Az alpolgármestert felkereső lakó ezt az írásos kérést akarta nyomatékosítani, arra hivatkozva, hogy a Víkendtelep közelsége, valamint az épülő és meglévő lakóépületek miatt nem lehet a Mobex környékére játéktermeket telepíteni. A panaszos azt kérte, hogy térjenek vissza a döntésre. A tulajdonosok is elégedetlenek Szintén kedden meghallgatást kért egy játéktermet működtető cégtulajdonos is. Azt panaszolta, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a munkájukat, több marosvásárhelyi megélhetését nehezítik meg, ezért

azt kérte, hogy térjenek vissza a már meghozott, a korlátozásról szóló határozatra, és enyhítsenek azon.

Mint mondta, bár kijelölték az esetleges helyszíneket, nem mindenhol vannak bérelhető helyiségek, épületek vagy szabad telkek.

Fotó: Borbély Fanni

Kovács Mihály Levente emlékeztetett arra, hogy a döntéssel olyan helyszíneket jelöltek ki, amelyek száz méter távolságra vannak minden lakott területtől és oktatási intézménytől, de a város nem foglalkozik a termek és helyiségek biztosításával.

Eddig ezek a szerencsejáték-termek az iskolák, otthonok mellett voltak, most ezek onnan kikerülnek.

A kijelölt helyekre, ahol elindítják ezt a szolgáltatást, térfigyelő kamerákat lehet kihelyezni, akár a helyi rendőrség is gyakrabban járőrözhet ott. Átláthatóbb és jobban felügyelhető lesz ez a szolgáltatás, és ez nagyon fontos” – mondta a városvezető arra reagálva, hogy ha egy-egy helyen tömörülnek a játéktermek, ott megnőhet a bűnözés is. Ügyvédhez fordultak Az alpolgármester a Székelyhonnak arról is beszámolt, hogy a játéktermek tulajdonosai közösen fogadtak meg egy ügyvédi irodát, amely felszólította a városházát, hogy vonja vissza a határozatot.

Az álláspontunk továbbra sem változott, a törvény által adott lehetőséggel élve kitiltottuk a szerencsejáték-termeket, és nem fogjuk visszaengedni a városba.

Ha szükséges, módosítunk a térképen, de nem fogunk enyhíteni a döntésen: a városban, a lakott területen nincs, amit keressenek a szerencsejátékok.”