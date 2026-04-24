A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

A szerencsejáték-termek kapják a nagyobb adót. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

A szerencsejáték-termek kapják a nagyobb adót. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

Simon Virág

2026. április 24., 14:332026. április 24., 14:33

2026. április 24., 14:342026. április 24., 14:34

Vasárnap lejár a hatvannapos határidő, amíg a helyi önkormányzatoknak állást kell foglalniuk a szerencsejáték-szolgáltatást biztosító cégek kapcsán, vagyis arról, hogy a játéktermek maradhatnak az eddigi helyükön, betiltják azokat vagy korlátozást vezetnek be.

Több helyszín

Marosvásárhelyen pénteken rendkívüli tanácsülésen fogadták el a szerencsejáték-termek működésének korlátozását, illetve azt a szabályzatot, ami szükséges a belvárosból és lakótelepekről való kitiltáshoz.

Az online ülésen felvetődött annak a lehetősége, hogy Marosvásárhelyről teljesen kitiltsák a szerencsejáték-termeket, sehol ne lehessen játékgépeket működtetni. Ezt a javaslatot elvetették a tanácsosok, és

maradtak a korlátozás mellett.

Az eredeti térképen megengedett helyszínként csak a vegyipari kombináttal szemben lévő nagy bevásárlóközpont és környéke, valamint az Egyesülés lakónegyedben pár kisebb hely volt megjelölve. Claudiu Maior szociáldemokrata tanácsos javaslatára felkerült a térképre a Tudor lakótelepi pláza, az Egyesülés negyedbeli Fotógyár és az ócskapiacnak is helyet adó Univers All üzlet. Itt is működhetnek majd játéktermek.

Nem tágítottak

Kovács Mihály Levente alpolgármester, a korlátozás bevezetésének kezdeményezője a Székelyhonnak elmondta, hogy amit ígértek, be is tartották, kitiltják a belvárosból és a lakónegyedekből a játéktermeket.

A lottó- és sportfogadási irodákat csak a belvárosból tiltották ki.

„Fontosnak tartjuk megvédeni a fiatalokat – és nem csak – a szerencsejátékoktól, a függőségtől. A lakosságtól kapott visszajelzések pozitívak voltak, a városlakók egyetértettek az általunk beterjesztett korlátozással. A szerencsejáték-termeket működtető cégek több javaslatot fogalmaztak meg, kérve, hogy gondoljuk át a korlátozást, de mi kitartottunk az eredeti elképzelés mellett, a város peremére szorítottuk a játéktermeket, a játékgépeket.”

Nemcsak korlátozás, magas adó is

Az alpolgármester elmondta, hogy nemcsak a helyszíneket szabták meg, ahol működhetnek a szerencsejáték-termek, hanem külön adót is kiróttak rájuk, évente

  • 1500 lejt négyzetméterenként a lottó- és sportfogadási irodáknak,

  • 2000 lejt négyzetméterenként a szerencsejáték-termeknek.

A visszajelzések szerint a korlátozás és az adó ellehetetleníti az érintett cégek működését.

„Arra számítunk, hogy az elkövetkező hónapokban, ahogy lejár az eddigi engedélyük, lassan kiköltöznek a belvárosból, a tömbházak földszintjéről, az iskolák és óvodák környékéről a játéktermek. Ha lesz, ahová költözzenek, akkor a kijelölt területeken működnek tovább. Pár hónapon belül jelentős változás lesz ezen a téren Marosvásárhelyen” – értékelte Kovács Mihály Levente alpolgármester.

Marosszék Marosvásárhely Társadalom Gazdaság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

2026. április 24., péntek

2026. április 23., csütörtök

Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 22., szerda

Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Motoros baleset történt Marosszentgyörgyön

Kórházba szállítottak egy sérültet, miután egy autó és egy motorkerékpár össszeütközött a 15-ös országúton Marosszentgyörgyön szerdán reggel – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

2026. április 22., szerda

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

