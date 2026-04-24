A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.
2026. április 24., 14:332026. április 24., 14:33
2026. április 24., 14:342026. április 24., 14:34
Vasárnap lejár a hatvannapos határidő, amíg a helyi önkormányzatoknak állást kell foglalniuk a szerencsejáték-szolgáltatást biztosító cégek kapcsán, vagyis arról, hogy a játéktermek maradhatnak az eddigi helyükön, betiltják azokat vagy korlátozást vezetnek be.
Marosvásárhelyen pénteken rendkívüli tanácsülésen fogadták el a szerencsejáték-termek működésének korlátozását, illetve azt a szabályzatot, ami szükséges a belvárosból és lakótelepekről való kitiltáshoz.
Az online ülésen felvetődött annak a lehetősége, hogy Marosvásárhelyről teljesen kitiltsák a szerencsejáték-termeket, sehol ne lehessen játékgépeket működtetni. Ezt a javaslatot elvetették a tanácsosok, és
Az eredeti térképen megengedett helyszínként csak a vegyipari kombináttal szemben lévő nagy bevásárlóközpont és környéke, valamint az Egyesülés lakónegyedben pár kisebb hely volt megjelölve. Claudiu Maior szociáldemokrata tanácsos javaslatára felkerült a térképre a Tudor lakótelepi pláza, az Egyesülés negyedbeli Fotógyár és az ócskapiacnak is helyet adó Univers All üzlet. Itt is működhetnek majd játéktermek.
Kovács Mihály Levente alpolgármester, a korlátozás bevezetésének kezdeményezője a Székelyhonnak elmondta, hogy amit ígértek, be is tartották, kitiltják a belvárosból és a lakónegyedekből a játéktermeket.
„Fontosnak tartjuk megvédeni a fiatalokat – és nem csak – a szerencsejátékoktól, a függőségtől. A lakosságtól kapott visszajelzések pozitívak voltak, a városlakók egyetértettek az általunk beterjesztett korlátozással. A szerencsejáték-termeket működtető cégek több javaslatot fogalmaztak meg, kérve, hogy gondoljuk át a korlátozást, de mi kitartottunk az eredeti elképzelés mellett, a város peremére szorítottuk a játéktermeket, a játékgépeket.”
Az alpolgármester elmondta, hogy nemcsak a helyszíneket szabták meg, ahol működhetnek a szerencsejáték-termek, hanem külön adót is kiróttak rájuk, évente
1500 lejt négyzetméterenként a lottó- és sportfogadási irodáknak,
2000 lejt négyzetméterenként a szerencsejáték-termeknek.
A visszajelzések szerint a korlátozás és az adó ellehetetleníti az érintett cégek működését.
„Arra számítunk, hogy az elkövetkező hónapokban, ahogy lejár az eddigi engedélyük, lassan kiköltöznek a belvárosból, a tömbházak földszintjéről, az iskolák és óvodák környékéről a játéktermek. Ha lesz, ahová költözzenek, akkor a kijelölt területeken működnek tovább. Pár hónapon belül jelentős változás lesz ezen a téren Marosvásárhelyen” – értékelte Kovács Mihály Levente alpolgármester.
