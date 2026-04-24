A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

Simon Virág 2026. április 24., 14:332026. április 24., 14:33 2026. április 24., 14:342026. április 24., 14:34

Vasárnap lejár a hatvannapos határidő, amíg a helyi önkormányzatoknak állást kell foglalniuk a szerencsejáték-szolgáltatást biztosító cégek kapcsán, vagyis arról, hogy a játéktermek maradhatnak az eddigi helyükön, betiltják azokat vagy korlátozást vezetnek be. Több helyszín Marosvásárhelyen pénteken rendkívüli tanácsülésen fogadták el a szerencsejáték-termek működésének korlátozását, illetve azt a szabályzatot, ami szükséges a belvárosból és lakótelepekről való kitiltáshoz. Az online ülésen felvetődött annak a lehetősége, hogy Marosvásárhelyről teljesen kitiltsák a szerencsejáték-termeket, sehol ne lehessen játékgépeket működtetni. Ezt a javaslatot elvetették a tanácsosok, és

maradtak a korlátozás mellett.

Az eredeti térképen megengedett helyszínként csak a vegyipari kombináttal szemben lévő nagy bevásárlóközpont és környéke, valamint az Egyesülés lakónegyedben pár kisebb hely volt megjelölve. Claudiu Maior szociáldemokrata tanácsos javaslatára felkerült a térképre a Tudor lakótelepi pláza, az Egyesülés negyedbeli Fotógyár és az ócskapiacnak is helyet adó Univers All üzlet. Itt is működhetnek majd játéktermek. Nem tágítottak Kovács Mihály Levente alpolgármester, a korlátozás bevezetésének kezdeményezője a Székelyhonnak elmondta, hogy amit ígértek, be is tartották, kitiltják a belvárosból és a lakónegyedekből a játéktermeket.

A lottó- és sportfogadási irodákat csak a belvárosból tiltották ki.