Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az elsődleges vizsgálatok szerint

Családi konfliktus alakult ki a Marosvécs községhez tartozó Disznajó településen vasárnap éjszaka. A rendőrség a helyszínen egy 43 éves, ittas férfit talált, aki agresszíven viselkedett, és nem volt hajlandó igazolni magát, ezért a rendőrök intézkedtek ellene.

az ittas férfi fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat.

A konfliktus során fizikai erőszak nem történt, de a férfi saját ruhadarabjait és papírokat égetett el az udvaron.

A hatóságok ideiglenes távoltartási végzést rendeltek el elektronikus megfigyeléssel a 26 éves nő és három kiskorú gyermek védelmében.

Hirdetés

A férfit pszichiátriai kivizsgálásra szállították, majd kórházba utalták. Az ügyben fenyegetés gyanújával indult büntetőeljárás, a nyomozás folytatódik.