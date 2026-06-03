Ezért érdemes csütörtökön inkább gyalog menni a ballagásokra

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.
Csütörtök reggel a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium mintegy háromszáz végzős diákja vonul fel ballagási ünnepségen. A menet 8.45-kor indul az iskolától a Kogălniceanu utcán át a Bernády térre, majd a Várba. A visszaút 9.45 és 10 óra között zajlik a Bernády tértől a Vásáros utcán keresztül az iskoláig. 12.30 és 13 óra között a diákok a Bolyai-szobrot a járdán kerülik meg, de ez nem jár forgalomkorlátozással.
Este a IV. számú Római Katolikus Plébánia tart körmenetet,
A menet 18.45-kor indul és 20 óráig tart, útvonala a Bodoni Sándor utcától a Zsidó vértanúk utcán át a Bánát utcáig vezet.
Mindkét esetben a forgalomkorlátozás szakaszos lesz, csak a résztvevők áthaladásának idejére vonatkozik – adta hírül a város polgármesteri hivatala.
Csütörtökön azonban a város iskoláinak jelentős része ballagási ünnepséget tart, ezért számos utcában forgalmi dugók alakulhatnak ki.
Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.
Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak.
Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.
Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.
szóljon hozzá!