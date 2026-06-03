Ezért érdemes csütörtökön inkább gyalog menni a ballagásokra

Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.

Csütörtök reggel a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium mintegy háromszáz végzős diákja vonul fel ballagási ünnepségen. A menet 8.45-kor indul az iskolától a Kogălniceanu utcán át a Bernády térre, majd a Várba. A visszaút 9.45 és 10 óra között zajlik a Bernády tértől a Vásáros utcán keresztül az iskoláig. 12.30 és 13 óra között a diákok a Bolyai-szobrot a járdán kerülik meg, de ez nem jár forgalomkorlátozással.

A menet 18.45-kor indul és 20 óráig tart, útvonala a Bodoni Sándor utcától a Zsidó vértanúk utcán át a Bánát utcáig vezet.

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Mindkét esetben a forgalomkorlátozás szakaszos lesz, csak a résztvevők áthaladásának idejére vonatkozik – adta hírül a város polgármesteri hivatala.

Csütörtökön azonban a város iskoláinak jelentős része ballagási ünnepséget tart, ezért számos utcában forgalmi dugók alakulhatnak ki.