Június első hete a ballagásoké Maros megyében

A katolikus iskola végzősei június 3-án ballagnak, a Bolyai és a Református kollégium végzősei június 4-én búcsúznak
Fotó: Haáz Vince
Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.
A megye középiskolái közül 16 tanintézet van Marosvásárhelyen. Nem minden intézmény tartja idén sem ballagási ünnepségét az iskolaudvaron:
A mezőfelei Dr. Lind Gimnázium végzősei már május 25-én elbúcsúztak az iskolától, a többi június 2-án, 3-án, 4-én vagy 5-én tartja ballagási ünnepségét – derül ki a Maros megyei tanfelügyelőség összesítéséből.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceumból június 4-én ballagnak el a diákok, az ünnepség 11 órától kezdődik az iskolaudvaron. A Marosvásárhelyi Református Kollégium is június 4-én szervezi a végzősök ballagását reggel 9 órától a Vártemplomban. A Római Katolikus Líceum végzősei június 3-án 12:15-től ballagnak a líceum udvarán. A Művészeti Főgimnázium diákjai számára június 5-én 11 órától a Kultúrpalotában szervezik meg a ballagást. A marosvásárhelyi Elektromaros Szakközépiskola ballagását június 4-én 16 órától tartják a marosvásárhelyi Sportcsarnokban.
A Mihai Eminescu Pedagógiai Gimnázium végzősei június 3-án 10 órától búcsúznak az iskolától a Sportcsarnokban. A Szász Albert Sportiskola június 3-án szervezi a ballagási ünnepséget 15 órától az Kultúrpalotában. Az Avram Iancu Szakközépiskolában június 4-én ballagnak 9 órától az iskolaudvaron. A Gheorghe Șincai Szakközépiskola végzősei is június 4-én 9:30-tól ballagnak az iskolaudvaron. A Ion Vlasiu Szakközépiskolában június 3-án 10 órától szervezik a ballagási ünnepséget az iskolaudvaron.
A szovátai Domokos Kázmér Szakközépiskola június 4-én 11 órától szervezi meg a ballagási ünnepséget az iskola udvarán, az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont tizenkettedikesei június 3-án 11 órától búcsúznak az iskolától a Rhédey kastélyparkban. A nyárádszeredai Bocskai István Gimnáziumban június 4-én 10 órától ballagnak a diákok az iskolaudvaron szervezett ünnepségen.
A szászrégeni Lucian Blaga Gimnázium iskolaudvarán is június 4-én 9 órától búcsúznak a végzősöktől, akárcsak a marosludasi 1-es számú műszaki szakközépiskolában.
