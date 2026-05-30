Június első hete a ballagásoké Maros megyében

A katolikus iskola végzősei június 3-án ballagnak, a Bolyai és a Református kollégium végzősei június 4-én búcsúznak

Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.

Hajnal Csilla

2026. május 30., 14:432026. május 30., 14:43

A megye középiskolái közül 16 tanintézet van Marosvásárhelyen. Nem minden intézmény tartja idén sem ballagási ünnepségét az iskolaudvaron:

a Vártemplom, a Nyári színpad, a Kultúrpalota és a Sportcsarnok is a ballagási ünnepségek helyszíneként szerepel.

A mezőfelei Dr. Lind Gimnázium végzősei már május 25-én elbúcsúztak az iskolától, a többi június 2-án, 3-án, 4-én vagy 5-én tartja ballagási ünnepségét – derül ki a Maros megyei tanfelügyelőség összesítéséből.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumból június 4-én ballagnak el a diákok, az ünnepség 11 órától kezdődik az iskolaudvaron. A Marosvásárhelyi Református Kollégium is június 4-én szervezi a végzősök ballagását reggel 9 órától a Vártemplomban. A Római Katolikus Líceum végzősei június 3-án 12:15-től ballagnak a líceum udvarán. A Művészeti Főgimnázium diákjai számára június 5-én 11 órától a Kultúrpalotában szervezik meg a ballagást. A marosvásárhelyi Elektromaros Szakközépiskola ballagását június 4-én 16 órától tartják a marosvásárhelyi Sportcsarnokban.

A Mihai Eminescu Pedagógiai Gimnázium végzősei június 3-án 10 órától búcsúznak az iskolától a Sportcsarnokban. A Szász Albert Sportiskola június 3-án szervezi a ballagási ünnepséget 15 órától az Kultúrpalotában. Az Avram Iancu Szakközépiskolában június 4-én ballagnak 9 órától az iskolaudvaron. A Gheorghe Șincai Szakközépiskola végzősei is június 4-én 9:30-tól ballagnak az iskolaudvaron. A Ion Vlasiu Szakközépiskolában június 3-án 10 órától szervezik a ballagási ünnepséget az iskolaudvaron.

A szovátai Domokos Kázmér Szakközépiskola június 4-én 11 órától szervezi meg a ballagási ünnepséget az iskola udvarán, az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont tizenkettedikesei június 3-án 11 órától búcsúznak az iskolától a Rhédey kastélyparkban. A nyárádszeredai Bocskai István Gimnáziumban június 4-én 10 órától ballagnak a diákok az iskolaudvaron szervezett ünnepségen.

A szászrégeni Lucian Blaga Gimnázium iskolaudvarán is június 4-én 9 órától búcsúznak a végzősöktől, akárcsak a marosludasi 1-es számú műszaki szakközépiskolában.

2026. május 30., szombat

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.

2026. május 30., szombat

2026. május 30., szombat

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

2026. május 30., szombat

2026. május 30., szombat

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

2026. május 30., szombat

2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

