Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél

Szombaton reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, amely pénteken délután keletkezett a rétyi fűrészüzemnél. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg, de jelentős mennyiségű fűrészpor égett el – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

Pénteken délután öt órakor riasztották a tűzoltókat a rétyi fűrészüzem udvarán keletkezett tűzhöz, ahol a betonplatformokon tárolt fűrészpor kapott lángra. A katasztrófavédelem közlése szerint csak szombaton reggel nyolc órára sikerült teljesen eloltani a tüzet.

Az eset során nagyjából húsz tonna fűrészpor égett el, de szerencsére senki sem sérült meg. A tüzet öngyulladás okozhatta.

A lángok megfékezésében a rétyi önkéntes tűzoltók és az üzem személyzete is segítette a katasztrófavédelem munkatársait.