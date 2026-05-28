Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

2025-ben már avattak egy Eminescu-mellszobrot, de még egyet szeretnének, ezúttal a városközpontba

2025-ben már avattak egy Eminescu-mellszobrot, de még egyet szeretnének, ezúttal a városközpontba

Fotó: Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș/Facebo

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

Farkas Orsolya

2026. május 28., 07:542026. május 28., 07:54

2026. május 28., 13:442026. május 28., 13:44

Még egy hónap sem telt el Petőfi szobrának leleplezése óta, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma újra beadványt fogalmazott meg a városházának annak érdekében, hogy Mihai Eminescu tiszteletére bronz mellszobrot állítsanak. Kezdeményezésük célja egy olyan közterület kialakítása, amely kiegyensúlyozott módon tükrözi a városlakók kulturális értékeit.

Már 2022-ben is indítványozták az emlékmű elkészítését, ám akkor a polgármesteri hivatal komoly feltételekhez kötötte az erről szóló egyeztetést a fórum önkormányzat ellen indított perei miatt.

Teret és talapzatot kérnek a szobor számára

A székelyföldi román civilszervezeteket tömörítő fórum közleményében kiemelte: a román közösség jelenleg nem rendelkezik közvetlen politikai képviselettel a sepsiszentgyörgyi helyi tanácsban, ezért saját felelősségüknek tekintik, hogy a térség lakosságának igényeit közvetítsék.

Szeretnék, hogy Eminescu szobra a Petőfi-emlékműhöz hasonló feltételek mellett készüljön el

Nem kifogásolják a Petőfi Sándor emlékére állított szobrot, azonban

időszerűnek tartják azt, hogy a román kultúra értékeit képviselő kezdeményezés is létrejöjjön, és Mihai Eminescu tiszteletére is szobrot készítsenek.

A javaslatuk az, hogy a költő szobrának elkészítése a Petőfi-emlékműhöz hasonló feltételek mellett történjen. Kérik, hogy az önkormányzat biztosítson egy egy négyzetméteres területet, valamint egy talapzatot. Helyszínként a városközpontot javasolják arra hivatkozva, hogy Eminescu Háromszéken is megfordult fiatal korában (ezt ez állítást a városháza a korábbi beadványra küldött válaszában cáfolta).

Antal Árpád korábban sem az Eminescu-szobor ötletét, hanem a kezdeményező szervezetet kifogásolta

A fórum azt is hangsúlyozta, hogy a szobor elkészítésére irányuló tervüket több intézmény és egyesület is támogatja. Elkészítése nem csupán a költő iránti tiszteletet, hanem az egyenlő bánásmódot is jelképezné – emelték ki.

A fórum nyitottságot vár el a város döntéshozóitól, valamint azt, hogy a projekt megvalósítására ütemtervet dolgozzanak ki.

A románok civil fórumának kérését pünkösdhétfőn nyújtották be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalhoz. Az intézmény részéről mindeddig nem érkezett hivatalos válasz a beadvány kapcsán.

Antal Árpád is reagált

Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolván elmondta, nem tartja helyénvalónak a megkeresést egy olyan egyesület részéről, amelyik annak idején megvétózta, hogy Petőfiről és Eminescuról nevezzenek el utcákat a városban, és amelyik mindig a város érdekei ellen lépett fel. Bár a

Petőfi és Eminescu szobrok közötti párhuzamot erőltetettnek találja, mert Eminescu soha nem járt a városban,

a liberális párttal korábban egyeztetett ez ügyben és abban maradtak, hogy ha a román közösség ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy mellszobor Sepsiszentgyörgyön, akkor keresnek egy mindkét fél számára elfogadható helyszínt.

A fórum többször is kérte az Eminescu-szobor elkészítését, 2022-ben még azzal az elképzeléssel, hogy a Petőfi-szoborral egyidejűleg állítsák fel. Akkor Antal Árpád polgármester kijelentette: nincs elvi kifogása a román nemzeti költő szobra ellen, azonban nem tárgyal olyan szervezetekkel, akik a város érdekei és a magyar közösség ellen ügyködnek. Az egyeztetés előfeltétele az volt, hogy a román civilszervezet vonjon vissza két általa elindított, önkormányzat ellen irányuló pert. A fórum akkor zsarolásként és a románokkal szembeni diszkriminációként emlegette a városvezető kitételeit és leszögezte, hogy kitart a kezdeményezése mellett. Sepsiszentgyörgyön egyébként nem is olyan rég, 2025. január 15-én, a román kultúra napján és a költő születésnapján avattak fel egy Eminescu-szobrot az ortodox katedrális mellett lévő központban. A Petőfi Sándort ábrázoló szobrot 2026. május 3-án leplezték le, a fórum pedig május 25-én nyújtott be újabb kérvényt Eminescu városközponti emlékművének elkészítésére.

Eminescu-szobor: tényleg kell nekünk még egy belőle?
Eminescu-szobor: tényleg kell nekünk még egy belőle?

„Fegyverbe, román testvérek! Dragoș, bölények vadásza, nem vadászod a magyarokat is?” A költői kérdést Mihai Eminescu tette fel Fegyverbe! című, az 1860-as évek végén írt versében. Január 15-én újabb szobrát leplezik le, ezúttal Sepsiszentgyörgyön.

A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 24., vasárnap

