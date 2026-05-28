Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

2025-ben már avattak egy Eminescu-mellszobrot, de még egyet szeretnének, ezúttal a városközpontba

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

Farkas Orsolya 2026. május 28., 07:542026. május 28., 07:54 2026. május 28., 13:442026. május 28., 13:44

Még egy hónap sem telt el Petőfi szobrának leleplezése óta, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma újra beadványt fogalmazott meg a városházának annak érdekében, hogy Mihai Eminescu tiszteletére bronz mellszobrot állítsanak. Kezdeményezésük célja egy olyan közterület kialakítása, amely kiegyensúlyozott módon tükrözi a városlakók kulturális értékeit. Hirdetés Már 2022-ben is indítványozták az emlékmű elkészítését, ám akkor a polgármesteri hivatal komoly feltételekhez kötötte az erről szóló egyeztetést a fórum önkormányzat ellen indított perei miatt. Teret és talapzatot kérnek a szobor számára A székelyföldi román civilszervezeteket tömörítő fórum közleményében kiemelte: a román közösség jelenleg nem rendelkezik közvetlen politikai képviselettel a sepsiszentgyörgyi helyi tanácsban, ezért saját felelősségüknek tekintik, hogy a térség lakosságának igényeit közvetítsék.

Szeretnék, hogy Eminescu szobra a Petőfi-emlékműhöz hasonló feltételek mellett készüljön el Fotó: Tuchiluș Alex

Nem kifogásolják a Petőfi Sándor emlékére állított szobrot, azonban

időszerűnek tartják azt, hogy a román kultúra értékeit képviselő kezdeményezés is létrejöjjön, és Mihai Eminescu tiszteletére is szobrot készítsenek.

A javaslatuk az, hogy a költő szobrának elkészítése a Petőfi-emlékműhöz hasonló feltételek mellett történjen. Kérik, hogy az önkormányzat biztosítson egy egy négyzetméteres területet, valamint egy talapzatot. Helyszínként a városközpontot javasolják arra hivatkozva, hogy Eminescu Háromszéken is megfordult fiatal korában (ezt ez állítást a városháza a korábbi beadványra küldött válaszában cáfolta).

Antal Árpád korábban sem az Eminescu-szobor ötletét, hanem a kezdeményező szervezetet kifogásolta Fotó: Tuchiluș Alex

A fórum azt is hangsúlyozta, hogy a szobor elkészítésére irányuló tervüket több intézmény és egyesület is támogatja. Elkészítése nem csupán a költő iránti tiszteletet, hanem az egyenlő bánásmódot is jelképezné – emelték ki.

A fórum nyitottságot vár el a város döntéshozóitól, valamint azt, hogy a projekt megvalósítására ütemtervet dolgozzanak ki.

A románok civil fórumának kérését pünkösdhétfőn nyújtották be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalhoz. Az intézmény részéről mindeddig nem érkezett hivatalos válasz a beadvány kapcsán. Antal Árpád is reagált Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolván elmondta, nem tartja helyénvalónak a megkeresést egy olyan egyesület részéről, amelyik annak idején megvétózta, hogy Petőfiről és Eminescuról nevezzenek el utcákat a városban, és amelyik mindig a város érdekei ellen lépett fel. Bár a

Petőfi és Eminescu szobrok közötti párhuzamot erőltetettnek találja, mert Eminescu soha nem járt a városban,

a liberális párttal korábban egyeztetett ez ügyben és abban maradtak, hogy ha a román közösség ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy mellszobor Sepsiszentgyörgyön, akkor keresnek egy mindkét fél számára elfogadható helyszínt.

A fórum többször is kérte az Eminescu-szobor elkészítését, 2022-ben még azzal az elképzeléssel, hogy a Petőfi-szoborral egyidejűleg állítsák fel. Akkor Antal Árpád polgármester kijelentette: nincs elvi kifogása a román nemzeti költő szobra ellen, azonban nem tárgyal olyan szervezetekkel, akik a város érdekei és a magyar közösség ellen ügyködnek. Az egyeztetés előfeltétele az volt, hogy a román civilszervezet vonjon vissza két általa elindított, önkormányzat ellen irányuló pert. A fórum akkor zsarolásként és a románokkal szembeni diszkriminációként emlegette a városvezető kitételeit és leszögezte, hogy kitart a kezdeményezése mellett. Sepsiszentgyörgyön egyébként nem is olyan rég, 2025. január 15-én, a román kultúra napján és a költő születésnapján avattak fel egy Eminescu-szobrot az ortodox katedrális mellett lévő központban. A Petőfi Sándort ábrázoló szobrot 2026. május 3-án leplezték le, a fórum pedig május 25-én nyújtott be újabb kérvényt Eminescu városközponti emlékművének elkészítésére.