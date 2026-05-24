„A történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb” – Csoma Botond üzent Dan Tanasănak

Heves vita bontakozott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása körül, miután Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő bírálni kezdte a beruházást, illetve annak állami finanszírozását

Újabb magyarellenes kirohanást váltott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása: miután Mihai Târnoveanu provokatív bejegyzést tett közzé ezzel kapcsolatosan pünkösd szombaton, Dan Tanasă AUR-os politikus is hangott adott véleményének a közösségi médiában: amiatt méltatlankodott, hogy a román állam pénzéből újították fel az erdélyi magyarság számára szimbolikus jelentőségű történelmi emlékhelyet.

Az AUR politikusa úgy fogalmazott: „A szolgalelkűség netovábbja. A Rákóczi-várat, amely az osztrák–magyar birodalom egykori vámépülete volt, a román kormány pénzén újították fel, és magyar és az úgynevezett székely zászlóval avatták fel”.

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője élesen bírálta az AUR-os politikus szélsőséges megnyilvánulását vasárnapi bejegyzésében.

„Ide figyelj, te otromba, sovén Tanasă! A gyimesbükki Rákóczi-vár nem a te magántulajdonod, hogy te döntsd el, hogy felújításra kerül vagy sem!