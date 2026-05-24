„A történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb” – Csoma Botond üzent Dan Tanasănak

Fotó: RMDSZ
Heves vita bontakozott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása körül, miután Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő bírálni kezdte a beruházást, illetve annak állami finanszírozását
2026. május 24., 12:592026. május 24., 12:59
Újabb magyarellenes kirohanást váltott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása: miután Mihai Târnoveanu provokatív bejegyzést tett közzé ezzel kapcsolatosan pünkösd szombaton, Dan Tanasă AUR-os politikus is hangott adott véleményének a közösségi médiában: amiatt méltatlankodott, hogy a román állam pénzéből újították fel az erdélyi magyarság számára szimbolikus jelentőségű történelmi emlékhelyet.
Újabb magyarellenes provokációval jelentkezett a csíksomlyói pünkösdi búcsú napján Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román nacionalista szervezet elnöke.
Az AUR politikusa úgy fogalmazott: „A szolgalelkűség netovábbja. A Rákóczi-várat, amely az osztrák–magyar birodalom egykori vámépülete volt, a román kormány pénzén újították fel, és magyar és az úgynevezett székely zászlóval avatták fel”.
Nem hagyta szó nélkül a magyarellenes fellépéseiről hírhedt Dan Tanasă, hogy a román állam támogatásával újították fel az ezeréves magyar–román határon álló gyimesbükki Rákóczi-várat.
Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője élesen bírálta az AUR-os politikus szélsőséges megnyilvánulását vasárnapi bejegyzésében.
„Ide figyelj, te otromba, sovén Tanasă! A gyimesbükki Rákóczi-vár nem a te magántulajdonod, hogy te döntsd el, hogy felújításra kerül vagy sem!
Te meg úgyis a történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb, ahol várnak rád a többi, már odakerült sovén pajtásaid. Csak idő kérdése! – olvasható a válasz.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítménytől a helyiek azt remélik, hogy fellendíti a térség turizmusát, munkahelyeket teremt, ezáltal pedig gazdasági fejlődést hoz.
Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.
