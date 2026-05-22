A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát, munkahelyeket teremt, ezáltal pedig gazdasági fejlődést hoz. Barabás Hajnal 2026. május 22., 16:142026. május 22., 16:14 2026. május 22., 16:292026. május 22., 16:29

Kedvezett az időjárás a pénteki nagyszabású átadóünnepségnek, amelyet a gyimesbükki ezeréves határnál, az őrház előtti téren tartottak. Az eseménnyel méltó emléket kívántak állítani annak, hogy közel húszéves huzavona után romjaiból újjáépült a Bethlen–Rákóczi-vár. „Településünk történetének új fejezete” Oltean Péter polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: Gyimesbükk történelmének egyik legfontosabb pillanatát élik. Hirdetés

A több mint 400 éve emelt, majd az idők viharában elpusztult vár ismét teljes méltóságában áll előttünk”

– hangsúlyozta.

Felidézte: a vár újjáépítésének gondolata már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott a helyiekben, de konkrét előrelépés csak az elmúlt években történt. Mint mondta, 2021-ben indították el az engedélyeztetési folyamatot, a kivitelezési munkálatok 2022 decemberében kezdődtek el, a hivatalos átadás pedig nemrég történt meg.

A beruházás összértéke 4,7 millió lej volt,

amelyből 3,9 millió lejt az Országos Beruházási Társaság (CNI) biztosított, míg a helyi önkormányzat 770 ezer lej önrésszel járult hozzá a projekthez. Emellett magánadományokból további 250 ezer lejt fordítottak parkosításra és területrendezésre, az odavezető út aszfaltozását pedig egy csíkszeredai vállalkozás támogatta.

A polgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy

az újjáépítés a román kormány támogatásából valósulhatott meg,

ugyanis a közösségi médiában hamisan terjedt az a felvetés, hogy a magyarországiak adójából fordítottak volna erre. Kiemelte azt is, hogy a vár újjáépítése nem egyetlen ember érdeme, majd hosszasan sorolta azok nevét, akik szerepet vállaltak a megvalósításban.

Ez a hely határ volt „A gyimesbükki Rákóczi-vár nem egy a sok történelmi helyszín közül. Ez a hely határ volt – földrajzi értelemben, de még inkább lelki és közösségi értelemben. Itt húzódott egykor az ezeréves határ, itt találkozott kelet és nyugat, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy

egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik”

– fogalmazott Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter ünnepi beszédében.

Hozzátette: a vár újjáépítése „több mint egy beruházás”, hiszen „egy közös vállalás annak bizonyítására, hogy nem engedjük feledésbe merülni értékeinket, és hogy amit őseink ránk bíztak, azt méltó módon adjuk tovább a következő nemzedékeknek”. Kellett a közösség kitartása Deáky András, a Gyimesbükkért Alapítvány elnöke, aki sok éven át szívén viselte, hogy a vár újjáépítése megvalósuljon, szintén felszólalt a rendezvényen. A nyugalmazott tanár beszédében felidézte a 2008-as őrházavatást, amikor közel negyvenezer ember érkezett az ezeréves határhoz.

Deáky András, a Rákóczi-vár felújításáért dolgozó nyugalmazott tanár, a Gyimesbükkért Alapítvány elnöke Fotó: Borbély Fanni

Akkor a Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb őrházának avatásán sokan könnyes szemmel fogadták a magyar NOHAB mozdony érkezését.

Ez volt az első gyimesi csoda, ekkor vált Gyimesbükk zarándokhellyé, a második gyimesbükki csoda pedig most a Rákóczi-vár újjáépítésével teljesült be”

– mondta. Hozzáfűzte, a közösség kitartása és összefogása nélkül a beruházás nem valósulhatott volna meg. Ezt követően felszólította a csíkszentdomokosi Gáll Leventét, hogy ígéretéhez híven fizesse ki az utolsó téglajegyet, aki ennek eleget is tett, egy kis történettel toldva meg a 160 ezer forintos adományt. Elbeszélésében Sebő Ödön honvédtiszt történetét elevenítette fel, aki 1944-ben a visszavonuló csapatokkal indult el Gyimesből Berlin felé.

Elmondása szerint Sebőnek és hadnagytársának komoly dilemmát jelentett, mi legyen a náluk lévő katonai kasszával. „Az ő döntésüket politikailag bírálni lehet, katonailag elítélni lehet és büntetni. De mégis nagyon emberi volt” – mondta, hozzátéve: végül

úgy döntöttek, hogy a 80 ezer német márkát nem adják át az amerikai hadseregnek, hanem egy csinos nőnek ajándékozták Berlin utcáján.

A katonai kassza másolatát a benne lévő pénzzel átadta Deákynak, aki jelezte, a pénzt a helyi Dani Gergely Általános Iskola kórusa kapja meg.

Rálátás az őrházra az ezeréves határnál

Az eseményen felszólalt még többek között Dolhai István, Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Andreea Negru, Bákó megye prefektusa, valamint Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, a Bákó Megyei Tanács elnöke is. Az ünnepség fényét emelte a Gyimesvölgyi Férfikórus és a Dani Gergely Általános Iskola kórusának előadása.

A szalagvágás pillanata

Az avatóünnepség végén Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldotta meg az újjáépített várat, ezután következett a szalagvágás, amellyel szimbolikusan is megnyitották a létesítményt a nagyközönség előtt.

Négyszáz éves történet



A gyimesbükki Rákóczi-várat Bethlen Gábor fejedelem parancsára építették 1626-ban. Az erődítmény stratégiai szerepet töltött be: a történelmi Magyarország keleti határát őrizte, valamint ellenőrizte a Tatros völgyén áthaladó kereskedelmi útvonalat és vámforgalmat.



A vár az évszázadok során többszöri megerősítésen esett át, például Rákóczi parancsára is – innen ered a Rákóczi-vár elnevezés is –, a 20. századra azonban fokozatosan pusztulásnak indult, végül csak romjai maradtak meg.



Az újjáépítés ötletét a Gyimesbükkért Alapítvány karolta fel, élén Deáky Andrással, aki közel húsz éven át szervezte az adománygyűjtéseket és a téglajegyakciókat. Az eredeti terveket a bécsi levéltárban találták meg, a hosszadalmas engedélyeztetési folyamat után pedig 2022-ben elkezdődhetett az építkezés.



A felújított vár ezután kiállítótérként és turisztikai látványosságként is működik. A helyiek reményei szerint nemcsak a Gyimes-völgy idegenforgalmát lendítheti fel, hanem új közösségi térként is szolgálhat a következő generációk számára.

Az újjáépítés ötletgazdájával készült interjúnk írott és videós formában is elérhető a Székelyhonon.

Dolhai István, Magyarország csíkszeredai főkonzulja

Andreea Negru, Bákó megye prefektusa

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, a Bákó Megyei Tanács elnöke

Kilátás a Betlhen–Rákóczi-várból

