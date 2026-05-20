Minden tudnivaló a csíkomlyói pünkösdi búcsúról

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.

Barabás Hajnal 2026. május 20., 13:40

A csíksomlyói búcsúról, az ünnepi programról, a közlekedési változásokról és minden más tudnivalóról adott tájékoztatást szerdán a kegytemplom előtti téren Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Timár Asztrik, a kegytemplom igazgatója.

A csíksomlyói Szűzanya mindig hazavárja a gyermekeit”

– fogalmazott a ferences szerzetes. Hozzátette: a mai zűrzavaros világban különösen fontos az együtt imádkozás és az elcsendesedés lehetősége.

Fotó: Borbély Fanni

„Én hiszem, hogy itt megnyugszanak, és olyan kegyelmeket kapnak, amikből tudnak élni" – mondta. Hozzátette, a szükséges előkészületeket már hétfőn elkezdték, kivitték a Hármashalom-oltárhoz szükséges kerítéseket és kellékeket. Pénteken kezdődik a búcsú A program pénteken délben kezdődik: 12 órától szentmisét tartanak a Boldogasszony Zarándokvonattal érkezők számára, amelyet Marton Zsolt váci püspök celebrál. Este 6 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban. Pünkösdszombaton reggel fél nyolctól tartanak szentmisét, majd

az ünnepi búcsús szentmise a megszokott időpontban, 12.30-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál.

A főcelebráns és ünnepi szónok Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz. Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise pedig 18 órakor kezdődik a kegytemplomban. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz ugyanott. Pünkösdvasárnap reggel 7 órától, 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától lesznek szentmisék, míg pünkösdhétfőn reggel 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától tartanak liturgiát. Teljes lezárás a Szék úton A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján, mert ekkor kezdik meg az árusok és kiszolgálóegységek a berendezkedést.

Pénteken este 10 órától teljes lezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4-ig tart.

Vasárnap délután 4 és este 7 óra között részleges korlátozás marad érvényben.

Fotó: Borbély Fanni

A teljes útlezárás érinti még a: a Kis-Somlyó utcát,

a Nagymező utcát,

a Kájoni János utcát,

a Taploca utcát,

a Nagyrét utcát,

a Márton Áron utcát,

a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát,

a Haladás utcát,

a Kertészek utcát,

valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10-től szombaton este 6 óráig teljesen zárva lesz, akkor ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani. Gyalogosan közelítsék meg a hegynyerget Korodi Attila szerint a csíksomlyói övezet ilyenkor gyakorlatilag zárt területként működik, hiszen mintegy 300 ezer zarándokot várnak. Szerinte nagyon fontos, hogy

mindenki lehetőleg gyalogosan közelítse meg a csíksomlyói nyerget,

hiszen a búcsú lényege a zarándoklat. Hozzátette, esőre is lehet számítani, ezért balesetveszélyes járművekkel, lovas szekérrel a csúszós füvön közlekedni a tömegben, illetve a tömeg közelében, ezért a csendőrség bírságolhat is azért, ha járművel hajt ki valaki a nyeregbe. Hirdetés A Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a négysávos út ezért két sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök.

A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a megyei út mentén hagyják járműveiket, egészen a város bejáratáig.

A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára.

Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. A Csíki Trans autóbuszai szombaton a lezárt övezeteken kívül sűrített járatokkal közlekednek többek között a Zsögödi és a Szécseny irányába. Vasárnap már a Szék útján is közlekednek majd járatok, hogy segítsék az idősebbeket és azokat, akik részt vennének a vasárnapi szentmiséken. Lovas zarándokok és szekerek A Márton Áron lovas zarándoklat résztvevői péntek este 6 órakor érkeznek meg a nyeregbe. A különböző településekről érkező lovas csoportok ezután a környékbeli lovardákhoz vonulnak vissza. A szervezők idén is kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják: a menasági irányból érkezők Kígyóspusztán,

a csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban,

a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Egyéb tudnivalók Korodi Attila ismételten arra biztatta a zarándokokat, hogy ne próbáljanak járművekkel minél közelebb jutni a nyereghez. „Nyugodtan le lehet tenni az autót, és onnan sétával meg lehet közelíteni Csíksomlyót. A búcsú végén pedig akár a városközpontban is meg lehet állni, majd később visszatérni a járműhöz” – fogalmazott a polgármester.

Fotó: Borbély Fanni

A szervezők szerint a búcsú idején ugyan nem várható jelentős csapadék, előtte és utána azonban esős időszak jöhet. Ezért

arra kérik a zarándokokat, hogy vigyenek bakancsot, esőkabátot és pelerint.

A sajtótájékoztatón szó esett a medvék jelenlétéről is. A vadásztársaság az elmúlt hetekben figyelte az állatok mozgását, és

szükség esetén medvehajtást szerveznek a pénteken és akár szombat reggel is.