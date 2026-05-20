Minden tudnivaló a csíkomlyói pünkösdi búcsúról

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.
2026. május 20., 13:402026. május 20., 13:40
A csíksomlyói búcsúról, az ünnepi programról, a közlekedési változásokról és minden más tudnivalóról adott tájékoztatást szerdán a kegytemplom előtti téren Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Timár Asztrik, a kegytemplom igazgatója.
– fogalmazott a ferences szerzetes. Hozzátette: a mai zűrzavaros világban különösen fontos az együtt imádkozás és az elcsendesedés lehetősége.
„Én hiszem, hogy itt megnyugszanak, és olyan kegyelmeket kapnak, amikből tudnak élni” – mondta. Hozzátette, a szükséges előkészületeket már hétfőn elkezdték, kivitték a Hármashalom-oltárhoz szükséges kerítéseket és kellékeket.
A program pénteken délben kezdődik: 12 órától szentmisét tartanak a Boldogasszony Zarándokvonattal érkezők számára, amelyet Marton Zsolt váci püspök celebrál. Este 6 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban.
Pünkösdszombaton reggel fél nyolctól tartanak szentmisét, majd
A főcelebráns és ünnepi szónok Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz. Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise pedig 18 órakor kezdődik a kegytemplomban. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz ugyanott.
Pünkösdvasárnap reggel 7 órától, 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától lesznek szentmisék, míg pünkösdhétfőn reggel 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától tartanak liturgiát.
A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján, mert ekkor kezdik meg az árusok és kiszolgálóegységek a berendezkedést.
Vasárnap délután 4 és este 7 óra között részleges korlátozás marad érvényben.
A teljes útlezárás érinti még a:
a Kis-Somlyó utcát,
a Nagymező utcát,
a Kájoni János utcát,
a Taploca utcát,
a Nagyrét utcát,
a Márton Áron utcát,
a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát,
a Haladás utcát,
a Kertészek utcát,
valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt.
Pénteken este 10-től szombaton este 6 óráig teljesen zárva lesz, akkor ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani.
Korodi Attila szerint a csíksomlyói övezet ilyenkor gyakorlatilag zárt területként működik, hiszen mintegy 300 ezer zarándokot várnak. Szerinte nagyon fontos, hogy
hiszen a búcsú lényege a zarándoklat. Hozzátette, esőre is lehet számítani, ezért balesetveszélyes járművekkel, lovas szekérrel a csúszós füvön közlekedni a tömegben, illetve a tömeg közelében, ezért a csendőrség bírságolhat is azért, ha járművel hajt ki valaki a nyeregbe.
A Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a négysávos út ezért két sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök.
A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a megyei út mentén hagyják járműveiket, egészen a város bejáratáig.
A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára.
Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra.
A Csíki Trans autóbuszai szombaton a lezárt övezeteken kívül sűrített járatokkal közlekednek többek között a Zsögödi és a Szécseny irányába. Vasárnap már a Szék útján is közlekednek majd járatok, hogy segítsék az idősebbeket és azokat, akik részt vennének a vasárnapi szentmiséken.
A Márton Áron lovas zarándoklat résztvevői péntek este 6 órakor érkeznek meg a nyeregbe. A különböző településekről érkező lovas csoportok ezután a környékbeli lovardákhoz vonulnak vissza.
A szervezők idén is kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják:
a menasági irányból érkezők Kígyóspusztán,
a csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban,
a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen.
Korodi Attila ismételten arra biztatta a zarándokokat, hogy ne próbáljanak járművekkel minél közelebb jutni a nyereghez. „Nyugodtan le lehet tenni az autót, és onnan sétával meg lehet közelíteni Csíksomlyót. A búcsú végén pedig akár a városközpontban is meg lehet állni, majd később visszatérni a járműhöz” – fogalmazott a polgármester.
A szervezők szerint a búcsú idején ugyan nem várható jelentős csapadék, előtte és utána azonban esős időszak jöhet. Ezért
A sajtótájékoztatón szó esett a medvék jelenlétéről is. A vadásztársaság az elmúlt hetekben figyelte az állatok mozgását, és
Korodi Attila szerint erre nemcsak az emberek, hanem az állatok biztonsága miatt is szükség van. „Ilyenkor a vadállatokat is kell segíteni, hogy vonuljanak át a Kis-Somlyóról a Nagy-Somlyó erdejébe, és ott keressék a nyugalmat” – mondta.
Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.
A szervezők hangsúlyozták: a búcsú idején számos elsősegélypont működik majd, ezért azt kérik a zarándokoktól, hogy figyeljenek egymásra, és szükség esetén azonnal kérjenek segítséget.
Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.
A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.
