Minden tudnivaló a csíkomlyói pünkösdi búcsúról

Fotó: Borbély Fanni

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.

Barabás Hajnal

2026. május 20., 13:40

2026. május 20., 13:512026. május 20., 13:51

A csíksomlyói búcsúról, az ünnepi programról, a közlekedési változásokról és minden más tudnivalóról adott tájékoztatást szerdán a kegytemplom előtti téren Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Timár Asztrik, a kegytemplom igazgatója.

Idézet
A csíksomlyói Szűzanya mindig hazavárja a gyermekeit”

– fogalmazott a ferences szerzetes. Hozzátette: a mai zűrzavaros világban különösen fontos az együtt imádkozás és az elcsendesedés lehetősége.

„Én hiszem, hogy itt megnyugszanak, és olyan kegyelmeket kapnak, amikből tudnak élni” – mondta. Hozzátette, a szükséges előkészületeket már hétfőn elkezdték, kivitték a Hármashalom-oltárhoz szükséges kerítéseket és kellékeket.

Pénteken kezdődik a búcsú

A program pénteken délben kezdődik: 12 órától szentmisét tartanak a Boldogasszony Zarándokvonattal érkezők számára, amelyet Marton Zsolt váci püspök celebrál. Este 6 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban.

Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei programját
Félévezredes hagyomány, közös ima és lelki találkozás várja idén is a zarándokokat Csíksomlyón, ahol május 22–25. között tartják a pünkösdi búcsút.

Pünkösdszombaton reggel fél nyolctól tartanak szentmisét, majd

az ünnepi búcsús szentmise a megszokott időpontban, 12.30-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál.

A főcelebráns és ünnepi szónok Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz. Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise pedig 18 órakor kezdődik a kegytemplomban. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz ugyanott.

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

Pünkösdvasárnap reggel 7 órától, 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától lesznek szentmisék, míg pünkösdhétfőn reggel 8 órától, délelőtt fél 11-től és este 6 órától tartanak liturgiát.

Teljes lezárás a Szék úton

A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján, mert ekkor kezdik meg az árusok és kiszolgálóegységek a berendezkedést.

Pénteken este 10 órától teljes lezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4-ig tart.

Vasárnap délután 4 és este 7 óra között részleges korlátozás marad érvényben.

A teljes útlezárás érinti még a:

  • a Kis-Somlyó utcát,

  • a Nagymező utcát,

  • a Kájoni János utcát,

  • a Taploca utcát,

  • a Nagyrét utcát,

  • a Márton Áron utcát,

  • a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát,

  • a Haladás utcát,

  • a Kertészek utcát,

  • valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt.

Pénteken este 10-től szombaton este 6 óráig teljesen zárva lesz, akkor ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani.

Gyalogosan közelítsék meg a hegynyerget

Korodi Attila szerint a csíksomlyói övezet ilyenkor gyakorlatilag zárt területként működik, hiszen mintegy 300 ezer zarándokot várnak. Szerinte nagyon fontos, hogy

mindenki lehetőleg gyalogosan közelítse meg a csíksomlyói nyerget,

hiszen a búcsú lényege a zarándoklat. Hozzátette, esőre is lehet számítani, ezért balesetveszélyes járművekkel, lovas szekérrel a csúszós füvön közlekedni a tömegben, illetve a tömeg közelében, ezért a csendőrség bírságolhat is azért, ha járművel hajt ki valaki a nyeregbe.

  • A Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a négysávos út ezért két sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök.

  • A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a megyei út mentén hagyják járműveiket, egészen a város bejáratáig.

  • A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára.

  • Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra.

A Csíki Trans autóbuszai szombaton a lezárt övezeteken kívül sűrített járatokkal közlekednek többek között a Zsögödi és a Szécseny irányába. Vasárnap már a Szék útján is közlekednek majd járatok, hogy segítsék az idősebbeket és azokat, akik részt vennének a vasárnapi szentmiséken.

Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején
Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

Lovas zarándokok és szekerek

A Márton Áron lovas zarándoklat résztvevői péntek este 6 órakor érkeznek meg a nyeregbe. A különböző településekről érkező lovas csoportok ezután a környékbeli lovardákhoz vonulnak vissza.

A szervezők idén is kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják:

  • a menasági irányból érkezők Kígyóspusztán,

  • a csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban,

  • a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen.

Egyéb tudnivalók

Korodi Attila ismételten arra biztatta a zarándokokat, hogy ne próbáljanak járművekkel minél közelebb jutni a nyereghez. „Nyugodtan le lehet tenni az autót, és onnan sétával meg lehet közelíteni Csíksomlyót. A búcsú végén pedig akár a városközpontban is meg lehet állni, majd később visszatérni a járműhöz” – fogalmazott a polgármester.

A szervezők szerint a búcsú idején ugyan nem várható jelentős csapadék, előtte és utána azonban esős időszak jöhet. Ezért

arra kérik a zarándokokat, hogy vigyenek bakancsot, esőkabátot és pelerint.

A sajtótájékoztatón szó esett a medvék jelenlétéről is. A vadásztársaság az elmúlt hetekben figyelte az állatok mozgását, és

szükség esetén medvehajtást szerveznek a pénteken és akár szombat reggel is.

Korodi Attila szerint erre nemcsak az emberek, hanem az állatok biztonsága miatt is szükség van. „Ilyenkor a vadállatokat is kell segíteni, hogy vonuljanak át a Kis-Somlyóról a Nagy-Somlyó erdejébe, és ott keressék a nyugalmat” – mondta.

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt
Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

A szervezők hangsúlyozták: a búcsú idején számos elsősegélypont működik majd, ezért azt kérik a zarándokoktól, hogy figyeljenek egymásra, és szükség esetén azonnal kérjenek segítséget.

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

2026. május 20., szerda

Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején

Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél.

2026. május 20., szerda

2026. május 18., hétfő

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

2026. május 18., hétfő

2026. május 16., szombat

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 13., szerda

