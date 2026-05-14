Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

A parkolási szolgáltatásokért és tömegközlekedésért felelős vállalat tájékoztatása szerint továbbra sem működik a 24Pay alkalmazás a járataikon, és a szolgáltató egyelőre nem adott tájékoztatást arról, mikor áll helyre a rendszer.

Ezért arra kérik a Csíkszeredában közlekedőket, hogy parkolójegyet, parkolóbérletet és buszjegyet más módon vásároljanak, ne az alkalmazáson keresztül.