A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Nem biztos, hogy a leegyszerűsítés a jó út a gyerekek felé

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

Nagy Lilla 2026. május 09., 20:12

A 11. Csíkszeredai Könyvvásáron nem csupán könyvbemutatók, dedikálások és szakmai beszélgetések várták az érdeklődőket, hanem egyfajta látleletet is kaptunk arról, hogyan gondolkodunk ma a gyerekekről. Arról a generációról, amelyet egyszerre vesz körül a digitális zaj, a képernyők folyamatos villódzása, az ingerbőség és az egyre gyorsabban változó kulturális környezet. Zenész, író, könyvtáros, múzeumpedagógus és illusztrátor más-más területről érkezett, mégis feltűnően hasonló válaszokat adtak arra a kérdésre: hogyan lehet ma megszólítani a gyerekeket. Az őszinteség mint alapfeltétel Orbán Ferenc, az Evilági zenekar énekese szerint a gyerekek megszólításának legfontosabb kulcsa az őszinteség. Nem technikai kérdésként beszél erről, hanem szinte alkotói alaptörvényként. „A legfontosabb az, hogy őszinte legyél” – fogalmazott. Szerinte

a gyerekek spontaneitása és nyitottsága csak akkor talál visszhangra, ha a felnőtt oldaláról is hasonló nyitottság érkezik.

Orbán Ferenc hangsúlyozta, hogy zenéjükben a muzsika mindig a költészetből fakad. Nem pusztán szórakoztatni akarnak, és különösen nem szeretnének gügyögő zenét készíteni a gyerekeknek. Ehelyett olyan minőségi zenei világot próbálnak létrehozni, amely egyszerre élvezhető és nevelő erejű.

Ami működik, az az őszinteség, a bevonás, a személyesség, az élmény Fotó: Borbély Fanni

Orbán Ferenc szerint sokszor maga az alkotói ösztön mutatja meg, mi működhet. Amikor egy vers olvasása közben már hallja benne a zenét, az annak a jele, hogy valódi kapcsolódás történt az alkotással. És ha ez az alkotót megmozgatja, jó eséllyel a gyerekeket is megérinti. Nem előadni kell nekik, hanem bevonni őket Szabó Rita múzeumpedagógus válaszában egy másik kulcsszó került előtérbe: a bevonódás. A múzeumpedagógus szerint

a gyerekek akkor figyelnek igazán, ha érzik, hogy közük van ahhoz, ami történik.

Nem passzív befogadóként akarnak jelen lenni, sokkal inkább résztvevőként. „Azt szeretik, hogyha be vannak vonva a foglalkozásokba, vagy hogyha hozzászólhatnak, vagy hogyha érdekel bennünket az, hogy mi a véleményük” – mondta.

A gyerekek nem kulturális célcsoportként akarnak jelen lenni, hanem partnerként Fotó: Borbély Fanni

Ez a gondolat túlmutat a múzeumpedagógia keretein. Valójában egy általános kulturális problémára tapint rá:

a gyerekek sokszor azért veszítik el az érdeklődésüket, mert a felnőttek kész válaszokat akarnak átadni nekik, miközben ők élményt és személyes kapcsolódást keresnek.

Lehajolni a gyerekhez Talán a legtömörebb, mégis egyik legerősebb megfogalmazást Török Edit könyvtáros adta. „Nagyon fontos lehajolni a gyerekekhez, az ő egyszeri nyelvükön megszólítani őket.” Ez a mondat egyszerre metaforikus és nagyon konkrét. A lehajolás nem leereszkedést jelent, hanem figyelmet. Annak felismerését, hogy a gyerek nem kisebb felnőtt, hanem önálló személyiség, saját érdeklődéssel és saját érzékenységgel.

Érzik, ha valami valódi, és azt is, ha valami csak szerep Fotó: Borbély Fanni

Török Edit szerint először magát a gyereket kell meglátni: „lássad a személyét, lássad az érdeklődést benne”. Csak ezután működhet bármilyen könyv, történet vagy foglalkozás. Ez a gondolat különösen fontos egy olyan világban, ahol a gyerekekkel kapcsolatos diskurzus gyakran általánosít. Sokszor beszélünk a mai gyerekekről, mintha homogén csoportról volna szó, miközben a megszólalók éppen ennek ellenkezőjét hangsúlyozzák. A gyerekek még mindig vágynak a mesére A digitális korszak egyik leggyakoribb félelme, hogy a gyerekeket már nem érdeklik a könyvek. Varró Dániel tapasztalatai azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Az író és költő szerint a kisgyerekeket ma is nagyon könnyű megszólítani irodalommal, mesékkel és versekkel. Sőt, saját apai tapasztalata alapján azt látja, hogy a gyerekek kifejezetten igénylik ezeket az élményeket.

A jó történet ereje, a ritmus varázsa, az együtt olvasás meghittsége vagy egy megszólító kép kíváncsisága ma is ugyanúgy működik Fotó: Borbély Fanni

„Az ember azt gondolná, hogy a mesék és a versek varázsa kevésbé érdekli a gyerekeket, de nekem az a nagyon örömteli tapasztalatom apukaként, hogy

amikor elővettem a mesekönyvet, akkor jöttek máris.”

Varró Dániel különösen fontosnak tartja a korai élményeket. Szerinte az olvasás szeretete elsősorban nem pedagógiai módszereken múlik, hanem azon, hogy a gyerek milyen érzelmi tapasztalatokat kapcsol a könyvekhez. Szerinte különösen a kisebb gyerekek fogékonyak a ritmusra és a nyelv zenéjére. A versek nem elsősorban értelmezési szinten működnek náluk, hanem ösztönösen. A képek kaput nyitnak a történetekhez Kürti Andrea illusztrátor a vizualitás szerepére hívta fel a figyelmet. Szerinte a gyerekek először mindig a képpel találkoznak. Az illusztráció ezért nem puszta díszítés, hanem híd a könyv és az olvasó között. „Ha olyan illusztrációt lát a könyvben, ami megszólítja őket, ezáltal a szöveghez is közelebb kerülnek” – fogalmazott.

A gyerekek érzik, ha valódi figyelmet kapnak Fotó: Borbély Fanni