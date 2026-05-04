Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

• Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással a tetején, ami hosszan eltelít a nap első felében. Tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés. Ebédre egy ízletes, mégis egyszerű zöldséges csirkecombot készítünk, ami tápláló és jól esik a nap közepén. A napot pedig egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk: sajtos zöldségfasírttal, friss, sokfűszeres joghurtos mártogatóssal.

Barabás Aretta

2026. május 04., 18:05

2026. május 04., 18:162026. május 04., 18:16

Reggeli: Avokádós pirítós tükörtojással

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 2 db tojás
• 50 g avokádó
• 70 g kovászos kenyér
• 5 g olívaolaj (spray)
• paradicsom

Elkészítés:

Egy tapadásmentes serpenyőben 5 g olívaolajon, fedő alatt megsütjük a két tükörtojást. Közben a kenyeret megpirítjuk. Amikor elkészült, villával ráterítünk 50 g avokádót, amit ízlés szerint sózunk és borsozunk. Végül a tetejére helyezzük a frissen sült tükörtojásokat, és az egészet paradicsommal együtt fogyasztjuk.

Tápérték/adag:

Fehérje: 19,6 g
Szénhidrát: 40,4 g
Zsír: 23 g
Kalória: 443 kcal

Tízórai: Csokis fagylalt

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 100 g banán
• 3 db datolya
• 10 g cukrozatlan kakaópor

Elkészítés:

Előzőleg 100 g banánt épen (a héját eltávolítva) a mélyhűtőben lefagyasztjuk. A fagyott banánt ezután turmixgépbe tesszük, és datolyával, valamint cukrozatlan kakaóporral krémesre turmixoljuk. Ha az állaga nem elég selymes, adunk hozzá egy kanál joghurtot és tovább turmixoljuk, amíg kellemesen krémes fagylaltot nem kapunk.

Tápérték:

Fehérje: 3,3 g
Szénhidrát: 32,5 g
Zsír: 2,4 g
Kalória: 164 kcal

Ebéd: Csirkecomb zöldségágyon

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 200 g csirkecomb (csontos, bőr nélküli)
• 1 fej hagyma
• 60 g spárga
• 60 g kaliforniai paprika
• 80 g burgonya
• 80 g édesburgonya
• 10 g olívaolaj

Elkészítés:

A csirkecombokat megtisztítjuk, eltávolítjuk a bőrét. A spárgát, a paprikát, hagymát és burgonyát tetszőleges méretűre vágjuk, majd egy tűzálló üvegedénybe helyezzük. Sóval, borssal, pirospaprikával és fokhagymával ízesítjük, ezután ráöntünk körülbelül 10 g olívaolajat, és alaposan összeforgatjuk.

A zöldségek tetejére helyezzük a csirkecombokat, majd az edényt alufóliával lefedjük, és 190 Celsius-fokra előmelegített sütőben, alsó-felső sütésen körülbelül 1 órán át sütjük. Ha a zöldségek levet engednek, a felesleges folyadékot leöntjük, majd alufólia nélkül további 15–20 percig sütjük, közben figyeljük, hogy ne égjen meg.

Tápérték:

Fehérje: 42,2 g
Szénhidrát: 36,1 g
Zsír: 16,5 g
Kalória: 453 kcal

Vacsora: Zöldségfasírt zöldfűszeres mártogatóssal

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók a zöldségfasírthoz (10 darabhoz):

• 300 g fagyasztott zöldségkeverék (brokkoli, karfiol, sárgarépa)
• 120 g light mozzarella
• 50 g zabpehely
• 1 tojás

Hozzávalók a joghurtos mártogatóshoz:

• 150 g 10%-os görög joghurt
• 1 kiskanál mustár
• friss kapor
• friss petrezselyem
• só
• bors

Elkészítés:

A 300 g fagyasztott zöldségkeveréket megfőzzük, majd alaposan kinyomkodjuk, hogy a felesleges folyadék távozzon belőle. Ezután hozzáadjuk a tojást, a zabpelyhet, a reszelt light mozzarellát és a zúzott fokhagymát, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, végül alaposan összekeverjük.

A masszából fasírtokat formázunk, és airfryerben vagy sütőben 180 Celsius-fokon körülbelül 20 perc alatt készre sütjük. Ha sütőben készítjük, a sütési idő kissé változhat, ezért érdemes időnként ellenőrizni.

A mártogatóshoz a friss kaprot és a petrezselymet apróra vágjuk, majd a joghurtot összekeverjük a mustárral és a friss zöldfűszerekkel. Végül ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.
Egy étkezéshez 4 db zöldségfasírtot fogyasztunk.


Tápérték (4 db zöldségfasírttal):

Fehérje: 24,1 g
Szénhidrát: 25,2 g
Zsír: 23,4 g
Kalória: 411 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 89 g
Szénhidrát: 134 g
Zsír: 65 g
Kalória: 1470 kcal

Egészség tálalva
2026. május 03., vasárnap

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó

A spenótfőzelék a modern konyha szuperhőse. Könnyű ebéd, ami nem nehezít el, mégis energiával tölt fel egész napra.

2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

