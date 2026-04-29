Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

A pisztácia selymessége és a málna fanyarsága tökéletesen ellensúlyozza a hagyományos tiramisu édességét. Ráadásul a zöld és a piros színek játéka miatt látványnak sem utolsó.

Hozzávalók a krémhez:

10 dkg fehér csokoládé;

2 dl habtejszín;

2 ek porcukor;

25 dkg mascarpone;

4 ek pisztáciakrém.

Hozzávalók a málnaszószhoz:

25 dkg málna;

1 ek citromlé;

2 ek porcukor.

Hozzávalók az összeállításhoz és a díszítéshez:

3 dl tej;

1 mk vanília őrlemény;

1 csomag babapiskóta;

liofilizált málna;

pisztácia.

Elkészítés:

először a fehér csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, majd félretesszük hűlni;

a málnát egy lábasba tesszük, hozzáadjuk a citromlevet, a porcukrot és egy kevés vizet, majd sűrű szósszá főzzük;

a jéghideg, minél zsírosabb tejszínt porcukorral kemény habbá verjük;

a mascarponét a pisztáciakrémmel és az olvasztott fehér csokoládéval simára dolgozzuk, majd óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot;

a tejet a vaníliával ízesítjük, és ebbe mártjuk bele a babapiskótákat;

egy tál alját kirakjuk a piskótával, elosztjuk rajta a pisztáciás krém felét, és meglocsoljuk a málnaszósszal. Erre egy újabb sor áztatott piskóta, majd a maradék krém kerül;

a pisztáciás tiramisu tetejét tört pisztáciával, liofilizált vagy friss málnával ízlés szerint díszítjük. Tálalás előtt hűtőben pihentetjük.

