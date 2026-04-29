Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.
A pisztácia selymessége és a málna fanyarsága tökéletesen ellensúlyozza a hagyományos tiramisu édességét. Ráadásul a zöld és a piros színek játéka miatt látványnak sem utolsó.
Hozzávalók a krémhez:
10 dkg fehér csokoládé;
2 dl habtejszín;
2 ek porcukor;
25 dkg mascarpone;
4 ek pisztáciakrém.
Hozzávalók a málnaszószhoz:
25 dkg málna;
1 ek citromlé;
2 ek porcukor.
Hozzávalók az összeállításhoz és a díszítéshez:
3 dl tej;
1 mk vanília őrlemény;
1 csomag babapiskóta;
liofilizált málna;
pisztácia.
Elkészítés:
először a fehér csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, majd félretesszük hűlni;
a málnát egy lábasba tesszük, hozzáadjuk a citromlevet, a porcukrot és egy kevés vizet, majd sűrű szósszá főzzük;
a jéghideg, minél zsírosabb tejszínt porcukorral kemény habbá verjük;
a mascarponét a pisztáciakrémmel és az olvasztott fehér csokoládéval simára dolgozzuk, majd óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot;
a tejet a vaníliával ízesítjük, és ebbe mártjuk bele a babapiskótákat;
egy tál alját kirakjuk a piskótával, elosztjuk rajta a pisztáciás krém felét, és meglocsoljuk a málnaszósszal. Erre egy újabb sor áztatott piskóta, majd a maradék krém kerül;
a pisztáciás tiramisu tetejét tört pisztáciával, liofilizált vagy friss málnával ízlés szerint díszítjük. Tálalás előtt hűtőben pihentetjük.
