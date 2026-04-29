Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

Liget

2026. április 29., 08:242026. április 29., 08:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A pisztácia selymessége és a málna fanyarsága tökéletesen ellensúlyozza a hagyományos tiramisu édességét. Ráadásul a zöld és a piros színek játéka miatt látványnak sem utolsó.

Hozzávalók a krémhez:

  • 10 dkg fehér csokoládé;

  • 2 dl habtejszín;

  • 2 ek porcukor;

  • 25 dkg mascarpone;

  • 4 ek pisztáciakrém.

Hozzávalók a málnaszószhoz:

  • 25 dkg málna;

  • 1 ek citromlé;

  • 2 ek porcukor.

Hozzávalók az összeállításhoz és a díszítéshez:

  • 3 dl tej;

  • 1 mk vanília őrlemény;

  • 1 csomag babapiskóta;

  • liofilizált málna;

  • pisztácia.

Elkészítés:

  • először a fehér csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, majd félretesszük hűlni;

  • a málnát egy lábasba tesszük, hozzáadjuk a citromlevet, a porcukrot és egy kevés vizet, majd sűrű szósszá főzzük;

  • a jéghideg, minél zsírosabb tejszínt porcukorral kemény habbá verjük;

  • a mascarponét a pisztáciakrémmel és az olvasztott fehér csokoládéval simára dolgozzuk, majd óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot;

  • a tejet a vaníliával ízesítjük, és ebbe mártjuk bele a babapiskótákat;

  • egy tál alját kirakjuk a piskótával, elosztjuk rajta a pisztáciás krém felét, és meglocsoljuk a málnaszósszal. Erre egy újabb sor áztatott piskóta, majd a maradék krém kerül;

  • a pisztáciás tiramisu tetejét tört pisztáciával, liofilizált vagy friss málnával ízlés szerint díszítjük. Tálalás előtt hűtőben pihentetjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó

A spenótfőzelék a modern konyha szuperhőse. Könnyű ebéd, ami nem nehezít el, mégis energiával tölt fel egész napra.

Hirdetés
2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, és egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet.

2026. április 22., szerda

Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van

Benzinkutas hot dog, pizzás péksüti és néha egy korán kisütött lángos: Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese mesél arról, hogyan esznek, túlélnek és egyensúlyoznak a koncertek között turnén.

2026. április 20., hétfő

Színes tányérok, tudatos választások

A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük, tízóraira a gyümölcsök adják az energiát. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában, és a nap végén egy lazacos zöldségtállal zárunk.

2026. április 19., vasárnap

Zabmisu

A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!