Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van

Fotó: A csajod zenekar
Turnén az étkezés ritkán ideális: ami épp elérhető, az kerül az asztalra – vagy inkább a kocsiba. Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese őszintén beszél a benzinkutas hot dogról, backstage-ételekről, félresikerült fesztiválkajákról és arról, hogyan lehet így is formában maradni a színpadon.
– Milyen egy átlagos napotok étkezés szempontjából turnén?
– Nagyon változó, hogyan alakul az étkezés egy turnén. Ha az ideális változatot nézzük, akkor a szálláson van konyha, és reggelire készítünk egy nagy adag szalonnás tojásrántottát, hogy sokáig kitartson az energia. Ha nincs konyha, akkor péksüteményt, kefírt, esetleg banánt vásárolunk egy közeli bevásárlóközpontban, és ilyenkor inkább a kocsiban fogyasztjuk el őket.
Ebédre igyekszünk egy kiadós, meleg ételt enni egy útba eső étteremben, vagy ha időhiányban vagyunk, akkor egy gyorskajáldában vagy benzinkúton eszünk. A vacsorát általában már csak koncert után fogyasztjuk el a szervezők jóvoltából.
– Van fix „turnékaja”, ami szinte mindig előkerül?
– A pizzás ízesítésű péksütemény és a benzinkutas hot dog.
– Inkább rendszerezett kajálók vagytok, vagy „akkor eszünk, amikor eszünk”?
– Nincsenek fix időpontok, amikor feltétlenül eszünk. Attól is függ, mennyire aktív volt a nap, vagy inkább az, hogy mennyire sokáig tartott az előző nap.
Zenéjük merész, a dalok szövege szókimondó, stílusok eklektikus és energikus – a kolozsvári A Csajod üde frissességet hozott és folyamatosan hoz az erdélyi magyar zenei palettára. A bandának a közelmúltban jelent meg az új, Ennyi című albuma.
– Melyik az a kaja vagy ital, ami mindig ott van a turnébuszban?
– A legstabilabb az energiaital valamilyen speciális ízesítésben, főleg ha Pötyi (Urszuj Péter) vezeti az autót.
– Volt már olyan helyzet, amikor konkrétan kajáért küzdöttetek?
– Voltunk egy olyan fesztiválon, ahol a színpad a falu mellett, egy réten volt felállítva, és a hangbeállás kora délután volt. Nekünk még feltörekvő zenekarként nem járt catering a backstage-ben, ami önmagában nem lett volna gond, de olyan korán volt a hangbeállás, hogy egyetlen kajás bódé sem volt nyitva, és bármilyen bolt kilométerekre volt. Úgyhogy az egyik lángosos bódénál az ott dolgozó bácsit megkértük, hogy nem tennének-e kivételt velünk, és készítenének-e még munkaidő előtt egy-egy sajtos-tejfölös lángost.
– Benzinkút vs. backstage rider – melyik a gyakoribb valójában?
– A benzinkút gyakoribb. A legtöbb koncert Magyarországon vagy Székelyföldön van, úgyhogy így is, úgy is legalább 3–4 óra utazással telik. A dobosunkat idézve, aki más zenekarokkal is turnézott, mielőtt hozzánk csatlakozott: „általában sohasem kapunk kaját”.
Fotó: A csajod zenekar
– Melyik a legnagyobb turnés gyorskaja a gyengeségetek?
– A KFC, főleg mióta az A1-es autópálya lejáróin is megtalálható.
– Van olyan étel, amit otthon soha nem ennél, de turnén valamiért mégis?
– Nincs ilyen. Nem vagyunk válogatósak.
– Éjszakai koncert után: mi az első, amit ennétek?
– Egy jó hideg folyékony kenyeret.
– Próbáltok figyelni az egészséges étkezésre turnén, vagy ez teljesen illúzió?
– Volt már olyan, hogy pakoltam egy cézársalátát az útra, meg pár gyümölcsöt, de ez inkább a kivétel, és általában ez az utolsó dolog, ami eszünkbe jut a készülődésnél. Viszont ebédre sokszor sikerül levest is enni, ami azért nagy plusz. Ha van konyha, akkor főzünk is magunknak valami jót.
– Próbálkoztatok már diétával egy turnén? Meddig tartott?
– Nemcsak turnén, hanem azon kívül sem diétázunk igazán. De ha jobban belegondolok, a volt gitárosunknak, Pandinak volt egy intermittent fasting próbálkozása, azaz este 6 óra után már nem evett semmit. Ezt egy koncerten be is tartotta: éppen rendeltünk egy hamburgerezőnél, amikor ránézett az órájára, és rájött, hogy már nem ehet. Sajnáltuk is érte.
– Mennyire befolyásolja az étkezés a teljesítményeteket a színpadon?
– Talán az befolyásolja leginkább, hogy mennyi idővel a színpadra lépés előtt eszünk. A legrosszabb verzió az, amikor közvetlenül koncert előtt esszük tele magunkat. De ugyanúgy rossz az is, ha túl rég ettünk, és már szédelgünk. Meg kell találni egy jó, koncert előtti 2–3 órás „sweet spotot”. Főleg énekesként fontos, hogy a test ne az emésztéssel legyen elfoglalva, és az énekhangnak sem tesz jót a túlzott evés.
Fotó: A csajod zenekar
– Volt olyan város/ország, ahol a kaja legalább akkora élmény volt, mint a koncert?
– Kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy legalább akkora élmény, mert a koncertezés nem hasonlítható semmihez, de maradjunk annyiban, hogy a szegedi halászlé jó kihívó.
– Mi volt a legfurcsább étel, amit turnén ettetek?
– Kakastarajpörkölt.
– Van kedvenc turnés gasztro-felfedezésetek?
– Budapesten van egy kedvenc thai éttermem, amit egy A38-as koncert előtt fedeztem fel, a Padthai Wokbar. Innen egy csípős thai levest rendeltem, ami semmihez sem hasonlítható, amit addig ettem. Azt hiszem, kókusztej is van benne, meg mindenféle különleges zöldség. Bár az étlap szerint nem ez a legcsípősebb verzió, nekem így is rendesen kitisztította a szinuszaimat. Én nagyon szerettem, de a többieknek szerintem már túl unorthodox volt.
– Van a csapatban valaki, aki főz is turnén?
– Az Akváriumos koncertünk előtt például készítettem egy stroganoff csirkét, amit azóta is emlegetnek a fiúk.
– Ha lenne egy mobil konyhátok a buszban, mit készítenétek először?
– Rántottát.
– Ki a legválogatósabb a zenekarban?
– Frunzea Dávid.
Fotó: A csajod zenekar
– Pizza vagy hamburger?
– Hamburger.
– Kávé vagy energiaital?
– Kávé.
– Street food vagy fine dining?
– Street food.
– Legjobb backstage kaja ever – egy szóban?
– Shaorma.
– Legrosszabb turnés ételélmény – rövid sztori?
– A legrosszabb élményem egy fesztiválon volt: 4 órát utaztunk, siettünk, hogy időben odaérjünk, ezért nem álltunk meg enni. A kaját pont akkor hozták ki, amikor már mennünk kellett a színpadra hangbeállásra. Mire visszaértünk, egy kantinos stílusú, erősen besűrített borsós, nehezen azonosítható húsos étel várt minket, ráadásul már kihűlve. Ennek ellenére a felét így is sikerült elpusztítani.
Néhol ironikus és fanyar humorral átszőtt, máshol zavarba ejtően őszinte hangvételű, illetve kedves szerelmes dalok is szerepelnek a kolozsvári A Csajod együttes új, január végén megjelent, Ennyi című nagylemezén.
– Melyik az az étel, amely számotokra a turné íze?
– A benzinkutas hot dog.
– Ha egy fogással kellene leírni a zenéteket, mi lenne az?
– Shaorma egy kis csípős szósszal.
– Mit üzennétek a szervezőknek: mi kerüljön mindig a riderbe?
– Húsleves, flekken, szalmakrumpli, szobahőmérsékletű mentes víz és Unicum.
