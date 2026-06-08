Japánsztrájk kezdődik az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

Karszalagot vagy kitűzőt viselve követelik a két ágazatban az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek orvoslását a japánsztrájk során

A fokozódó elégedetlenségek miatt japánsztrájkot indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a Sanitas szakszervezet kedden. Az érdekvédelem főként a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezet módosítását szeretné elérni.

Széchely István 2026. június 08., 21:002026. június 08., 21:00

A munkaügyi minisztérium előtt tartott tiltakozás, majd a múlt szerdán lezajlott bukaresti tömeges megmozdulás után japánsztrájkkal folytatja a tiltakozássorozatot az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. Hirdetés Az érdekvédelmi tömörülés elsősorban az új egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos problémák miatt tiltakozik.

A japánsztrájkban, amely az egész országra kiterjed, részt vesznek az egészségügyi és a szociális ellátórendszer Hargita megyei intézményei is,

így például a kórházakban is fehér, Sanitas feliratú karszalagot vagy ugyanilyen kitűzőt viselnek majd tiltakozásuk jeléül a szakszervezet tagjai – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnökétől.

Fotó: Haáz Vince

A tiltakozás több napig tart, de a szakszervezet és a kormány képviselői között zajló tárgyalások eredményétől is függ az, hogy mikor ér véget, mondta az érdekvédelmi tömörülés képviselője. Rossz a hangulat mindkét ágazatban, a követelmények szinte napról napra nőnek,

az egészségügyben és a szociális ellátórendszer intézményeiben is személyzethiány van,

az alkalmazási tiltás viszont továbbra is érvényben van,

az alkalmazottak pedig túlterheltek – válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma. A szakszervezet országos képviselői részéről elhangzott már az általános sztrájk lehetősége is a tiltakozás folytatásaként. Megtörténhet ugyan, hogy eljutnak arra a pontra, de

a két ágazatban nem lehet teljes, munkabeszüntetéssel járó sztrájkot tartani, hiszen az ellátás folytonosságát biztosítani kell,