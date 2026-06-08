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Japánsztrájk kezdődik az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

Karszalagot vagy kitűzőt viselve követelik a két ágazatban az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek orvoslását a japánsztrájk során

Karszalagot vagy kitűzőt viselve követelik a két ágazatban az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek orvoslását a japánsztrájk során

Fotó: Gecse Noémi

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A fokozódó elégedetlenségek miatt japánsztrájkot indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a Sanitas szakszervezet kedden. Az érdekvédelem főként a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezet módosítását szeretné elérni.

Széchely István

2026. június 08., 21:002026. június 08., 21:00

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A munkaügyi minisztérium előtt tartott tiltakozás, majd a múlt szerdán lezajlott bukaresti tömeges megmozdulás után japánsztrájkkal folytatja a tiltakozássorozatot az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet.

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Az érdekvédelmi tömörülés elsősorban az új egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos problémák miatt tiltakozik.

A japánsztrájkban, amely az egész országra kiterjed, részt vesznek az egészségügyi és a szociális ellátórendszer Hargita megyei intézményei is,

így például a kórházakban is fehér, Sanitas feliratú karszalagot vagy ugyanilyen kitűzőt viselnek majd tiltakozásuk jeléül a szakszervezet tagjai – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnökétől.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A tiltakozás több napig tart, de a szakszervezet és a kormány képviselői között zajló tárgyalások eredményétől is függ az, hogy mikor ér véget, mondta az érdekvédelmi tömörülés képviselője. Rossz a hangulat mindkét ágazatban,

  • a követelmények szinte napról napra nőnek,

  • az egészségügyben és a szociális ellátórendszer intézményeiben is személyzethiány van,

  • az alkalmazási tiltás viszont továbbra is érvényben van,

  • az alkalmazottak pedig túlterheltek

– válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma. A szakszervezet országos képviselői részéről elhangzott már az általános sztrájk lehetősége is a tiltakozás folytatásaként. Megtörténhet ugyan, hogy eljutnak arra a pontra, de

a két ágazatban nem lehet teljes, munkabeszüntetéssel járó sztrájkot tartani, hiszen az ellátás folytonosságát biztosítani kell,

emlékeztetett ismételten ezzel kapcsolatban a szakszervezet megyei szervezetének vezetője.

A Sanitas követelései a következők:

  • az új bértörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaértéket növeljék a jelenlegi 4100 lejről 4325-re, hiszen július 1-től ennyi lesz a minimálbér is,

  • megfelelő és igazságos bérszorzók megállapítása az egészségügyi és a szociális ellátórendszer dolgozói számára,

  • az ügyeleti pótlék megtartása a 15 százalékos szinten,

  • a hétvégi és hivatalos ünnepnapokon végzett munkáért járó 100 százalékos pótlék megtartása,

  • a munkakörülményekért járó pótlékok visszaállítása az egészségügyi és szociális ellátórendszer minden olyan személyzeti kategóriája számára, amelyek szakmai kockázatoknak vannak kitéve,

  • a TESA-személyzet (adminisztratív, műszaki és gazdasági munkakörben dolgozók) bevonása ugyanabba a bérezési mellékletbe,

  • a szociális ellátórendszerben dolgozók bérének felzárkóztatása a nem klinikai egészségügyi szektor szintjére.

Belföld Egészségügy Sztrájk
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