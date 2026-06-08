Csak bírja a pénztárcánk – ezeket a videójátékokat várjuk a GTA 6 mellett (1.)

Lesz itt minden: Playstation-exkluzív történetközpontú játéktól open world kalandokig
Fotó: Székelyhon-montázs
Izgalmas időszak előtt áll a videójáték-ipar, aminek a jövőjébe kaphattunk betekintést a nyári bemutató-események révén. Összeállításunkban a legnagyobb bejelentéseket szedtük össze.
Elkezdődött a nyári szezon a játékiparban, ami amiatt izgalmas, hogy a stúdiók online közvetített eseményeken rántják le a leplet a soron következő újdonságaikról.
A Playstation a múlt hét elején tartotta meg a State of Play néven futó nyári játékbemutatóját, pénteken pedig a videójáték-show-k pápájának tartott Jeoff Keighley a Summer Game Fest eseményen rántotta le a számos videójátékos újdonságról a leplet, vasárnap pedig az Xbox mutatta meg, hogy miket várhatunk a „zöld istállótól” a közeljövőben videójáték-fronton. Eközben pedig
Mutatjuk a legnagyobb játékbejelentéseket.
God of War: Laufey – Playstation 5 (megjelenés: várhatóan 2027-ben)
Kezdjük is a legizgalmasabb bejelentéssel. A kedd este tartott State of Play online eseményen – amelyet az Amerikai Egyesült Államok néhány mozijában is vetítettek – végre
A 2018-as, Kratos sztoriját az északi mitológiában tovább folytató God of War egyik fontos karaktere Faye, Kratos második felesége volt, akinek a halálával indul a reboot-története. A most bejelentett God of War: Laufey ezzel párhuzamosan játszódik, Faye-t, vagyis teljes nevén Laufey-t irányíthatjuk az istenek túlvilágában, Everywhen-ben, ahová a halála után érkezik. Ebben a világban több mitológia harcos istene is jelen van, hősnőnknek pedig rögtön a mongol-tibeti Begtse-vel és az egyiptomi Sekmeth-el fonódik össze a túlvilági sorsa.
• Videó: Santa Monica Studios
Marvel's Wolverine – Playstation 5 (megjelenés: szeptember 15.)
A három Pókember és a két Ratchet & Clank-játék után a Playstation belsős Insomniac Games stúdió ezúttal újabb vizekre evez és nekik köszönhetően a legismerebb X-Men, Wolverine (Rozsomák) bőrébe bújhatunk. A játékot még 2021-ben jelentették be, végül hosszú csend után tavaly jelentették be, hogy ez lesz 2026 egyik nagy PS5-exkluzívja. A State of Play-en bemutatott játékmenet-videó alapján
Bár ez nem jelent meg a kommunikációban, a játék nem nyílt világú lesz, csak open zone-okat kapunk benne, így a lineáris történetvezetésű játékok rajongói örülhetnek. Remélhetőleg egy újabb, minőségi Playstation-exkluzív lesz, ami a Sony új üzletpolitikájának megfelelően nem fog megjelenni PC-re és más konzolokra.
• Videó: Insomniac Games
Until Dawn 2 – Playstation 5 (megjelenés: valamikor 2027-ben)
Bár már rebesgették, hogy folytatást kaphat a Playstation 4-éra egyik meghatározó horrorjátéka, az Until Dawn (aminek elkészítették, és új játékként adták el tavaly a Playstation 5-változatát), a State of Playen vált bizonyossá, hogy érkezik a második rész, ami ezúttal napsütötte, trópusi szigeten játszódik, és fontos szerepet kap benne a Baldur’s Gate Astarionját megszólaltató Neil Newbon, akiről az egyik karaktert mintázták, és a hangját is ő kölcsönzi. A történetet a döntéseinkkel befolyásoló sztorialapú játék valamikor 2027-ben érkezik.
• Videó: Firesprite
Rayman Legends – Retold – Playstation 5, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch (megjelenés: október 1.)
Nincs jó időszaka a Ubisoftnak, mivel az utóbbi pár évben nem tudnak annyit eladni a játékaikból, hogy azok nyereségesek legyenek, ezért több stúdiójuknál is leépítések voltak, fejlesztők százai veszítették el munkájukat, ezért a fejesek újrapozicionálták a dolgokat, amik számos készülő játékuk kukázását is eredményezte. Most azonban az egyik legjobb Assassin’s Creednek tartott Black Flag Resynced mellett idén egyik kedvenc játéksorozatukat, a Rayman-t is felújítják. A színes, pörgős platformer ősszel jelenik meg PC-re és jelen generációs konzolokra.
• Videó: Ubisoft
Resident Evil: Veronica – PC, Playstation 5, Xbox Series X/S (megjelenés: valamikor 2027-ben)
Nagyon jó időket élnek a Resident Evil-rajongók, hiszen a negyedik epizód modern köntösbe bújtatása után idén megjelent a kritikai sikert hozó és az eddig több mint hatmillió példányban fogyott Resident Evil kilencedik része, a Requiem, ami elképesztően jól sikerült. Jövőre ismét egy reboot készül a Capcomnál, méghozzá a Code Veronica-t dolgozzák át a mostani játékstandardoknak megfelelően. A Summer Game Fest-en megmutatott előzetes alapján ez is nagybetűs játékélménynek ígérkezik.
• Videó: Capcom
Blood Message – PC, Playstation 5, Xbox Series X/S (megjelenés: várhatóan 2027-ben)
Az egyre nagyobb presztízsű kínai játékfejlesztés is képviselte magát a nyári bemutatókon, most például a már korábban bejelentett, a 24 Entertainment Lin’an stúdiónál készülő Blood Message-ből láthattunk újabb promóanyagot, amiben a Tang-dinasztia korába „utazhatunk”, ahol egy apa-fia párost irányíthatunk, akiknek küldetése egy fontos üzenet célbajuttatása. A külső nézetes akció-kalandjáték brutálisan részletgazdag grafikát és véres összecsapásokat ígér.
• Videó: 24 Entertaintment
Stellar Blade: Bloodrain – Playstation 5 (nincs megjelenési dátum)
A dél-koreai Shift Up fejlesztői nem sokat pihenhetnek, hiszen máris leleplezték a 2024-ben megjelent játékuk, a Stellar Blade folytatását. Az urbánus, cyberpunk környezetben játszódó második felvonásban egy új protagonistát irányíthatunk, aki ezúttal az öklére szerelhető fegyverével öli majd halomra naytibákat, természetesen ezúttal is túlszexualizált védőőöltözetben, ami az első etap egyik legszembetűnőbb jellegzetessége volt az egyedi harcrendszer mellett.
• Videó: Shift Up
Crossfire – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (nincs megjelenési dátum)
Le se tagadhatná a fejlesztőcsapat, hogy korábban Call of Duty és Naughty Dog játékokon dolgoztak, ugyanis a That's No Moon új játéka egy valósághű grafikával érkező tactical shooter lesz, amiben két, ellentétes oldalon harcoló zsoldosnak kell összefognia a korábbi konfliktusuknál nagyobb veszély legyőzése érdekében. Az Unreal Engine 5 játékmotor segítségével készülő videójáték izgalmas megjelenésnek ígérkezik.
• Videó: That's No Moon
Star Wars: Galactic Racer – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (megjelenés: október 6.)
A Grand Theft Auto novemberben érkező hatodik része előtt még űrsikló-versenyezhetünk a Fuse Games fejlesztőcsapatának köszönhetően, akik klasszikus, Star Wars Racer-nosztalgiát ültetik át korszerűen kinéző videójátékba. Az Új Köztársaság korában játszódó Star Wars-kalandban több bolygón is próbára tehetjük magunkat különböző űrversenyek során.
• Videó: Star Wars
Final Fantasy: Revelation – Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (megjelenés: 2027. tavasza)
A Summer Game Fest mintegy kétórás showjának lezárása a klasszikus Final Fantasy VII-reboot harmadik részének leleplezése volt, mivel 2022-ben a második epizódot, a Rebirth-öt is itt jelentették be. A legjobb Final Fantasynak titulált hetedik rész modern változata jövőre kapja meg a lezáró epizódot, ami a korábbi részekhez hasonlóan epikus csatákat, hatalmas főellenségeket és a szereplők még részletesebb elmélyítését ígéri majd. A 2024. februárjában megjelent második rész több mint száz órás kaland volt, ami tele volt mellékküldetésekkel és számtalan minijátékkal, a sorozatot lezáró harmadik epizód pedig egy nyílt világot és rengeteg felfedezést kínál az előzetes alapján.
• Videó: Square Enix
A fokozódó elégedetlenségek miatt japánsztrájkot indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a Sanitas szakszervezet kedden. Az érdekvédelem főként a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezet módosítását szeretné elérni.
A Hunyad megyei törvényszék elrendelte hétfőn annak a férfinek az előzetes letartóztatását, aki egy pisztollyal rálőtt négy emberre Lupényben. A törvényszék döntése nem jogerős, 48 órán belül megfellebbezhető.
A hét elején az átlagosnál melegebb idő várható, majd átmeneti lehűlés érkezik. A hónap közepétől ismét melegszik az idő, ugyanakkor záporokra és zivatarokra szinte minden nap számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.
Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.
A népzene, a könnyűzene és a gasztronómia találkozására épül a Folk & Roll Víkend, egy minifesztivál, amelyre július 31. és augusztus 2. között kerül sor Gyergyószentmiklóson. A város nem marad fesztiválhangulat nélkül idén sem.
Összesen 9,76 millió hektár területre nyújtottak be 671.334 egységes agrártámogatási kérelmet a június 5-i határidőig.
Idén májusban 4 679 826 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2812-vel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2784 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Eugen Tomac kijelölt kormányfő hétfőn közölte, hogy legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben.
Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.
szóljon hozzá!