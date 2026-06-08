Csak bírja a pénztárcánk – ezeket a videójátékokat várjuk a GTA 6 mellett (1.)

Izgalmas időszak előtt áll a videójáték-ipar, aminek a jövőjébe kaphattunk betekintést a nyári bemutató-események révén. Összeállításunkban a legnagyobb bejelentéseket szedtük össze.

Tamás Attila 2026. június 08., 22:242026. június 08., 22:24

Elkezdődött a nyári szezon a játékiparban, ami amiatt izgalmas, hogy a stúdiók online közvetített eseményeken rántják le a leplet a soron következő újdonságaikról. Hirdetés A Playstation a múlt hét elején tartotta meg a State of Play néven futó nyári játékbemutatóját, pénteken pedig a videójáték-show-k pápájának tartott Jeoff Keighley a Summer Game Fest eseményen rántotta le a számos videójátékos újdonságról a leplet, vasárnap pedig az Xbox mutatta meg, hogy miket várhatunk a „zöld istállótól” a közeljövőben videójáték-fronton. Eközben pedig

a játékosok tűkön ülve várnak minden hivatalos információmorzsát, ezen felül pedig egy új, játékmenetet tartalmazó előzetest is a november 19-én érkező Grand Theft Auto hatodik részéhez.

Mutatjuk a legnagyobb játékbejelentéseket. God of War: Laufey – Playstation 5 (megjelenés: várhatóan 2027-ben) Kezdjük is a legizgalmasabb bejelentéssel. A kedd este tartott State of Play online eseményen – amelyet az Amerikai Egyesült Államok néhány mozijában is vetítettek – végre

lehullt a lepel a már pletykaszinten kiszivárgott, soron következő God of War-játékról, amit Cory Balrog csapata fejlesztett.

A 2018-as, Kratos sztoriját az északi mitológiában tovább folytató God of War egyik fontos karaktere Faye, Kratos második felesége volt, akinek a halálával indul a reboot-története. A most bejelentett God of War: Laufey ezzel párhuzamosan játszódik, Faye-t, vagyis teljes nevén Laufey-t irányíthatjuk az istenek túlvilágában, Everywhen-ben, ahová a halála után érkezik. Ebben a világban több mitológia harcos istene is jelen van, hősnőnknek pedig rögtön a mongol-tibeti Begtse-vel és az egyiptomi Sekmeth-el fonódik össze a túlvilági sorsa.

• Videó: Santa Monica Studios

Marvel's Wolverine – Playstation 5 (megjelenés: szeptember 15.) A három Pókember és a két Ratchet & Clank-játék után a Playstation belsős Insomniac Games stúdió ezúttal újabb vizekre evez és nekik köszönhetően a legismerebb X-Men, Wolverine (Rozsomák) bőrébe bújhatunk. A játékot még 2021-ben jelentették be, végül hosszú csend után tavaly jelentették be, hogy ez lesz 2026 egyik nagy PS5-exkluzívja. A State of Play-en bemutatott játékmenet-videó alapján

meglehetősen véres összecsapásokra számíthatunk, emellett több mutánssal együtt vethetjük bele magunkat a harcokba, amelyek során Rozsomák Insomniac-univerzumbeli történetét élhetjük át.

Bár ez nem jelent meg a kommunikációban, a játék nem nyílt világú lesz, csak open zone-okat kapunk benne, így a lineáris történetvezetésű játékok rajongói örülhetnek. Remélhetőleg egy újabb, minőségi Playstation-exkluzív lesz, ami a Sony új üzletpolitikájának megfelelően nem fog megjelenni PC-re és más konzolokra.

• Videó: Insomniac Games

Until Dawn 2 – Playstation 5 (megjelenés: valamikor 2027-ben) Bár már rebesgették, hogy folytatást kaphat a Playstation 4-éra egyik meghatározó horrorjátéka, az Until Dawn (aminek elkészítették, és új játékként adták el tavaly a Playstation 5-változatát), a State of Playen vált bizonyossá, hogy érkezik a második rész, ami ezúttal napsütötte, trópusi szigeten játszódik, és fontos szerepet kap benne a Baldur’s Gate Astarionját megszólaltató Neil Newbon, akiről az egyik karaktert mintázták, és a hangját is ő kölcsönzi. A történetet a döntéseinkkel befolyásoló sztorialapú játék valamikor 2027-ben érkezik.

• Videó: Firesprite

Rayman Legends – Retold – Playstation 5, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch (megjelenés: október 1.) Nincs jó időszaka a Ubisoftnak, mivel az utóbbi pár évben nem tudnak annyit eladni a játékaikból, hogy azok nyereségesek legyenek, ezért több stúdiójuknál is leépítések voltak, fejlesztők százai veszítették el munkájukat, ezért a fejesek újrapozicionálták a dolgokat, amik számos készülő játékuk kukázását is eredményezte. Most azonban az egyik legjobb Assassin’s Creednek tartott Black Flag Resynced mellett idén egyik kedvenc játéksorozatukat, a Rayman-t is felújítják. A színes, pörgős platformer ősszel jelenik meg PC-re és jelen generációs konzolokra.

• Videó: Ubisoft

Resident Evil: Veronica – PC, Playstation 5, Xbox Series X/S (megjelenés: valamikor 2027-ben) Nagyon jó időket élnek a Resident Evil-rajongók, hiszen a negyedik epizód modern köntösbe bújtatása után idén megjelent a kritikai sikert hozó és az eddig több mint hatmillió példányban fogyott Resident Evil kilencedik része, a Requiem, ami elképesztően jól sikerült. Jövőre ismét egy reboot készül a Capcomnál, méghozzá a Code Veronica-t dolgozzák át a mostani játékstandardoknak megfelelően. A Summer Game Fest-en megmutatott előzetes alapján ez is nagybetűs játékélménynek ígérkezik.

• Videó: Capcom

Blood Message – PC, Playstation 5, Xbox Series X/S (megjelenés: várhatóan 2027-ben) Az egyre nagyobb presztízsű kínai játékfejlesztés is képviselte magát a nyári bemutatókon, most például a már korábban bejelentett, a 24 Entertainment Lin’an stúdiónál készülő Blood Message-ből láthattunk újabb promóanyagot, amiben a Tang-dinasztia korába „utazhatunk”, ahol egy apa-fia párost irányíthatunk, akiknek küldetése egy fontos üzenet célbajuttatása. A külső nézetes akció-kalandjáték brutálisan részletgazdag grafikát és véres összecsapásokat ígér.

• Videó: 24 Entertaintment

Stellar Blade: Bloodrain – Playstation 5 (nincs megjelenési dátum) A dél-koreai Shift Up fejlesztői nem sokat pihenhetnek, hiszen máris leleplezték a 2024-ben megjelent játékuk, a Stellar Blade folytatását. Az urbánus, cyberpunk környezetben játszódó második felvonásban egy új protagonistát irányíthatunk, aki ezúttal az öklére szerelhető fegyverével öli majd halomra naytibákat, természetesen ezúttal is túlszexualizált védőőöltözetben, ami az első etap egyik legszembetűnőbb jellegzetessége volt az egyedi harcrendszer mellett.

• Videó: Shift Up

Crossfire – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (nincs megjelenési dátum) Le se tagadhatná a fejlesztőcsapat, hogy korábban Call of Duty és Naughty Dog játékokon dolgoztak, ugyanis a That's No Moon új játéka egy valósághű grafikával érkező tactical shooter lesz, amiben két, ellentétes oldalon harcoló zsoldosnak kell összefognia a korábbi konfliktusuknál nagyobb veszély legyőzése érdekében. Az Unreal Engine 5 játékmotor segítségével készülő videójáték izgalmas megjelenésnek ígérkezik.

• Videó: That's No Moon

Star Wars: Galactic Racer – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (megjelenés: október 6.) A Grand Theft Auto novemberben érkező hatodik része előtt még űrsikló-versenyezhetünk a Fuse Games fejlesztőcsapatának köszönhetően, akik klasszikus, Star Wars Racer-nosztalgiát ültetik át korszerűen kinéző videójátékba. Az Új Köztársaság korában játszódó Star Wars-kalandban több bolygón is próbára tehetjük magunkat különböző űrversenyek során.

• Videó: Star Wars

Final Fantasy: Revelation – Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (megjelenés: 2027. tavasza) A Summer Game Fest mintegy kétórás showjának lezárása a klasszikus Final Fantasy VII-reboot harmadik részének leleplezése volt, mivel 2022-ben a második epizódot, a Rebirth-öt is itt jelentették be. A legjobb Final Fantasynak titulált hetedik rész modern változata jövőre kapja meg a lezáró epizódot, ami a korábbi részekhez hasonlóan epikus csatákat, hatalmas főellenségeket és a szereplők még részletesebb elmélyítését ígéri majd. A 2024. februárjában megjelent második rész több mint száz órás kaland volt, ami tele volt mellékküldetésekkel és számtalan minijátékkal, a sorozatot lezáró harmadik epizód pedig egy nyílt világot és rengeteg felfedezést kínál az előzetes alapján.