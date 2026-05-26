A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

Május és június a spárga szezonja, ilyenkor a piacokon, üzletekben és kistermelőknél egyaránt megtalálható a zöld és a fehér változat. A Krónika cikkéből kiderül, hogy a spárga évszázadok óta ismert és kedvelt növény: már az ókori egyiptomiak is ábrázolták, a görögök gyógynövényként tekintettek rá, a rómaiak pedig gasztronómiai alapanyagként fogyasztották, és Európa számos részére eljuttatták.

A zöld és a fehér spárga közötti különbséget nem a fajta, hanem a termesztési mód adja.

A fehér spárgát földdel takarva nevelik, így nem éri napfény, ezért lágyabb, enyhén diós ízű és rostosabb. A zöld spárga szabadon nő, fotoszintetizál, emiatt intenzívebb, frissebb aromájú, és gyorsabban elkészül.

A spárga nemcsak könnyű tavaszi étel, hanem kifejezetten értékes alapanyag is. Magas a folsav-, antioxidáns- és rosttartalma, emellett alacsony kalóriatartalmú, ezért sok diétában is kedvelt. A benne található aszparagin enyhe vízhajtó hatású, támogatja a veseműködést és a folyadékháztartás egyensúlyát.

A világ számos konyhájában használják: Franciaországban hollandi mártással és tojással, Olaszországban rizottókhoz és tésztákhoz, Németországban sonkával, Japánban tempuraként, míg az Egyesült Államokban gyakran baconbe tekerve készítik. A cikk több receptet is bemutat, köztük spárgakrémlevest, spárgás rizottót, grillezett spárgát, spárgás omlettet és leveles pitét. Annyit elárulunk, a spárgás fogások egyik legfontosabb szabálya, hogy a zöldséget nem szabad túlfőzni: akkor a legjobb, ha enyhén roppanós marad.