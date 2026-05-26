A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A termesztésének egyik kulcsa a türelem

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

2026. május 26., 11:562026. május 26., 11:56

Május és június a spárga szezonja, ilyenkor a piacokon, üzletekben és kistermelőknél egyaránt megtalálható a zöld és a fehér változat. A Krónika cikkéből kiderül, hogy a spárga évszázadok óta ismert és kedvelt növény: már az ókori egyiptomiak is ábrázolták, a görögök gyógynövényként tekintettek rá, a rómaiak pedig gasztronómiai alapanyagként fogyasztották, és Európa számos részére eljuttatták.

A zöld és a fehér spárga közötti különbséget nem a fajta, hanem a termesztési mód adja.

A fehér spárgát földdel takarva nevelik, így nem éri napfény, ezért lágyabb, enyhén diós ízű és rostosabb. A zöld spárga szabadon nő, fotoszintetizál, emiatt intenzívebb, frissebb aromájú, és gyorsabban elkészül.

A spárga őshazája a Földközi-tenger keleti medencéje, valamint Kis-Ázsia vidéke

A spárga nemcsak könnyű tavaszi étel, hanem kifejezetten értékes alapanyag is. Magas a folsav-, antioxidáns- és rosttartalma, emellett alacsony kalóriatartalmú, ezért sok diétában is kedvelt. A benne található aszparagin enyhe vízhajtó hatású, támogatja a veseműködést és a folyadékháztartás egyensúlyát.

A világ számos konyhájában használják: Franciaországban hollandi mártással és tojással, Olaszországban rizottókhoz és tésztákhoz, Németországban sonkával, Japánban tempuraként, míg az Egyesült Államokban gyakran baconbe tekerve készítik. A cikk több receptet is bemutat, köztük spárgakrémlevest, spárgás rizottót, grillezett spárgát, spárgás omlettet és leveles pitét. Annyit elárulunk, a spárgás fogások egyik legfontosabb szabálya, hogy a zöldséget nem szabad túlfőzni: akkor a legjobb, ha enyhén roppanós marad.

2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával.

2026. május 20., szerda

Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.

2026. május 19., kedd

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként

A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.

2026. május 18., hétfő

Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges.

2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.

2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz

A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!

2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.

2026. május 12., kedd

Egy alma mint kellék

Az étel, mint képtárgy, sokféle funkciót tölthet be egy képen, erre különböző példákat hoztunk sorozatunk korábbi részeiben. Ezúttal Zsögödi Nagy Imre Önarckép almával című alkotását mutatjuk be.

