Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Hozzávalók:

6 csirkecomb

20 dkg füstölt tehéntúró

zsemlemorzsa

1 tojás

só

bors

A salátához:

fél fej kínai kel

1 fej lila hagyma

2 alma

1 avokádó

1 dl joghurt

1 evőkanál mustár

citromlé

só

Elkészítése:

A csirkecombokat sós vízben megfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. A bundához a tehéntúrót a tojással és kevés zsemlemorzsával összedolgozzuk, ízesítjük kevés őrölt borssal, majd a csirkecombokat bevonjuk a túrós masszával, és egy hőálló tálba rakjuk. Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt ropogósra sütjük. A salátához az összes hozzávalót apróra vágjuk, összekeverjük a joghurt-mustár-citromlé keverékkel, és ízlés szerint sózzuk.