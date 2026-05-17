Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

csirkecomb, tehéntúró, füstölt, avokádó, saláta, recept

Fotó: György Ottilia

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

György Ottilia

2026. május 17., 18:432026. május 17., 18:43

Hozzávalók:

  • 6 csirkecomb

  • 20 dkg füstölt tehéntúró

  • zsemlemorzsa

  • 1 tojás

  • bors

A salátához:

  • fél fej kínai kel

  • 1 fej lila hagyma

  • 2 alma

  • 1 avokádó

  • 1 dl joghurt

  • 1 evőkanál mustár

  • citromlé

Elkészítése:

A csirkecombokat sós vízben megfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. A bundához a tehéntúrót a tojással és kevés zsemlemorzsával összedolgozzuk, ízesítjük kevés őrölt borssal, majd a csirkecombokat bevonjuk a túrós masszával, és egy hőálló tálba rakjuk. Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt ropogósra sütjük. A salátához az összes hozzávalót apróra vágjuk, összekeverjük a joghurt-mustár-citromlé keverékkel, és ízlés szerint sózzuk.

Recept
