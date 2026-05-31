Megfejteni a talányt: Lány zöld almával

Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.

„A megőrzőkhöz tartozónak érzem magam, becsülve a művességet, ami mögött komoly mesterségbeli tudás is rejlik, aminek mondanivalójával azonosulni is tudok. Nem próbáltam, de nem is akartam az éppen divatosnak mondott mindig megújulni akarók soraiba kerülni.

Keresgéltem a magam útját, amin képességeim szerint menni tudok, mind a piktúrámban, mind a könyvgrafika terén.

A mesék világa, a könyvillusztráció járható útnak bizonyul előttem, igyekeztem lehetőségeimhez mérten helytállni és sok kicsi olvasó emberkének örömet szerezni. Ez néha sikerült is, ezért érdemes volt dolgozni, az életemnek értelmet adott." Amint ebből a vallomásából is kiderül, a mívesség, a mesterségbeli tudás, a klasszikus alapok fontosak számára. Ebből a szempontból, mind tartalmait, mind kifejezésmódját tekintve megőrzőnek számít.

Ki gondolná első pillantásra a Lány zöld almával című alkotásról, hogy a 20. század második felében készült?

Pedig még írja is a kép hátterében: MCMLXXVII, azaz 1977, de ennek megfejtéséhez egy kicsit már le kell lassítani, közelebb menni, elidőzni. És talán éppen ez a cél. Megfejteni a talányokat. Ahogy elbűvölnek németalföldi korareneszánsz mesterek alkotásai, úgy ejt rabul bennünket Rusz Lívia különös almás portréja is. Ahogy a képen, úgy cikksorozatunk ezen részében is – akárcsak a korábbi cikkben – az almára esik a fókusz. Itt most attribútumként működik, mely a kép főszereplőjéről beszél, gazdagítva a mű jelentésrétegeit. A portré kidolgozottságát, a női alak ruházatát, a kompozíciót tekintve felidéződnek régi mesterek alkotásai: Rogier van der Weyden, Robert Campin női portréi, de akár Vermeer világa is, vagy, hogy közelebbi előzményt keressünk, Nagy István narancsos, almás, tejivó menyecskéi juthatnak eszünkbe. Képek, ahol szent és profán összetartozik, egyszerre emelkedettek és hétköznapiak. Rusz Líviánál azonban valami más is történik.

A kép mívessége, kidolgozottsága nyilvánvaló, tartalmait tekintve szürreális dimenziókat nyit.