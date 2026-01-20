Rovatok
Nyújtózás a fény felé

Jánosi Antal: Krumpli, 100 x 80 cm, olaj, farost. 1995

Jánosi Antal: Krumpli, 100 x 80 cm, olaj, farost. 1995

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Liget

2026. január 20., 12:012026. január 20., 12:01

Jánosi Antal Csíkszeredában élő képzőművész 1995-ös festménye a Szárhegyi Művésztelepen készült, azokban a zűrzavaros 90-es években, amelyek az átrendeződésről, a keresésről, az átalakulásról szóltak leginkább. Mindez jól türkröződik a képzőművészetben, ahogyan a Gyergyószárhelyi Kulturális és Művészeti Központ tulajdonában levő Krumpli című festményen is, Jánosi Antal alkotásán.

A nyers megfogalmazású, mind színeiben, mind kifejezésmódjában darabos, durva, erőteljes kép mögött egy tavaszi, koranyári tapasztalat húzódik. Egy pincetakarítás során megfigyelt jelenség, ahogy a télről maradt, fonnyadt krumpli csírái a parányi pinceablakon beszűrődő fény felé törnek, a fény hatására változnak, átalakulnak. Jánosi egyik alaptémája a fény, és ezáltal az idő természete, az, ahogyan az anyag magán hordozza az átalakulás nyomait. Ebben az esetben a krumpli, a pityóka, mint kultúrnövény válik hordozójává a maga sajátos körülményeinek, az idő múlásának. Ebben a direkt közlésben, a pince sötétjében vörösen izzó, csíráiban új élet felé mutató, a kép kereteit feszítő látványban egyszerre jelenik meg a hétköznapok egyszerű tapasztalata, a világ zűrzavarának, átalakulásának felismerése és a jövő bizonytalansága.

Túros Eszter művészettörténész

korábban írtuk

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Régmúlt idők örömteli pillanatai

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Gasztronómia Képzőművészet Mi szem-szájnak ingere
A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja

A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három

Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.

Muszka Sándor: Három
Muszka Sándor: Három
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon

A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül

Mi történik akkor, amikor egy könyvbemutatón nem az a kérdés, hogy „miről szól a kötet”, hanem az, hogy mit kezdünk azzal a világgal, amelyben megszületett? Király Zoltán új kötetének csíkszeredai bemutatója az irodalom határain túl vezetett.

Matrózok tenger nélkül
Matrózok tenger nélkül
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Nyerj a reggeliddel!
Nyerj a reggeliddel!
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete

Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
