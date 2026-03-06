Rovatok
Karamellás popcorn házilag

popcorn, karamellás, nassolnivaló, pattogatott kukorica

Egyszerű, mégis nagyszerű nasi: így készül a tökéletes karamellás popcorn

Fotó: Pixabay

A karamellás popcorn sokak kedvelt házi nassolnivalói közé tartozik: vajas, édes és enyhén sós egyszerre. A pattogatott kukoricát selymes karamell borítja, amely sütőben roppanósra sül, mégis kellemesen rágós marad. Egyszerű, de ellenállhatatlan.

Nagy Lilla

2026. március 06., 19:502026. március 06., 19:50

A pattogatott kukorica tipikusan az a nasi, amelyből otthon mindig több készül, mint amennyit eredetileg terveztünk. A serpenyőben pattogó kukorica hangja ráadásul nekem mindig a nagymamámat idézi: ő is így készítette, fedő alatt, nagy lábosban. A karamell csak ráadás – de elég jó ráadás. A könyv mellé való sorozatunkban ezúttal ezt készítettük el.

Ez a változat a klasszikus karamellás popcorn: vajas, enyhén sós, édes bevonattal.

A karamell nem kemény, inkább roppanós és kicsit rágós, így szépen bevonja a kukoricát, nem törik fogpróbáló darabokra. Önmagában is működik, de lehet hozzá adni pirított diót vagy pekándiót, egy kevés fahajat, vagy a végén akár csorgathatunk rá olvasztott csokoládét is.

popcorn, karamellás, nassolnivaló, pattogatott kukorica Galéria

Nem csak a moziban ehetünk ilyent, otthon is profin elkészíthetjük

Fotó: Pixabay

Az alaphoz nagyjából tíz–tizenegy csésze natúr pattogatott kukoricára lesz szükség. A legjobb a levegővel pattogtatott változat, de ha nincs popcornkészítő, egyszerű trükk a sütőpapíros módszer: három evőkanál kukoricaszemet tegyünk egy zacskóra formázott papírra, a tetejét kétszer hajtsuk vissza, majd magas fokozaton másfél–két percig mikrózzuk. Egy adag körülbelül öt csésze popcornt ad, így érdemes ezt a folyamatot megismételni. És ha nem szeretnénk kísérletezni, ott a retró módszer: a mély serpenyőben, kevés olajon való pattogtatás.

A karamellhez egy vastag aljú lábasban barna cukrot, világos kukoricaszirupot, vajat, egy csipet sót és kevés borkősavat – ennek hiányában fél kanál citromlevet – keverünk össze. Közepes lángon melegítjük, kevergetve. Amikor a vaj elolvad és a keverék a szélein bugyogni kezd, hagyjuk néhány percig forrni. Ha van cukorhőmérőnk, a 112–113 °C körüli hőmérséklet az ideális.

popcorn, karamellás, nassolnivaló, pattogatott kukorica Galéria

A kulcs a türelem a tökéletes pattogatott kukoricához

Fotó: Pixabay

Amikor levesszük a tűzről, belekeverünk egy kevés szódabikarbónát. A karamell ilyenkor felhabzik és könnyebb, levegősebb lesz – ettől kapja majd a roppanós, de nem kőkemény állagot.

A karamellt ráöntjük a pattogatott kukoricára, óvatosan átforgatjuk, hogy minden szem kapjon belőle, majd sütőpapírral bélelt tepsire terítjük. Alacsony, körülbelül 90–95 °C-os sütőben egy órán át szárítjuk, közben húszpercenként átkeverjük. Így a karamell egyenletesen rásül a popcornra, és kialakul az a klasszikus, aranybarna bevonat, amitől ez az egyszerű nasi igazán működik.

Könyv mellé
