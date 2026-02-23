Tápláló falatok egy aktív naphoz

A reggelt a gyerekkor kedvencével, a bundás kenyérrel indítjuk, ezúttal egy könnyedebb változatban. Ebédre egy hagyományos fogás kerül a tányérra, ízgazdagon, mégis visszafogottabban elkészítve. Desszertként egy sokak által kedvelt datolyás csoki ihlette falatok következnek, egy fogyaszthatóbb köntösben. Este pedig egy meleg, krémes töltött édesburgonya zárja a napot.

Reggeli: Mozzarellával töltött, emeletes bundás kenyér

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: 75 g teljes kiőrlésű toast kenyér

1 tojás

50 g light mozzarella

7 g olívaolaj

madársaláta

koktélparadicsom Elkészítés: Hirdetés A bundás kenyér elkészítésekor először felverünk egy tojást egy tálban. Közben egy tapadásmentes serpenyőbe öntünk egy kevés olajat, majd hagyjuk felmelegedni. A kenyérszeletek mindkét oldalát beleforgatjuk a felvert tojásba, majd a forró serpenyőbe tesszük, és mindkét oldalukat aranybarnára sütjük. Amikor elkészülnek, rétegezzük őket úgy, hogy a szeletek közé mozzarellát teszünk, így a sajt a meleg kenyér között kissé megolvad. Salátával és koktélparadicsommal tálaljuk. Tápérték/adag: Fehérje: 23.5 g

Szénhidrát: 31.9 g

Zsír: 20.4 g

Kalória: 420 kcal Uzsonna: Házi Snickers golyó (10 db-hoz)

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: 10 db datolya

15 db sós mogyoró

30 g mogyoróvaj

30 g fekete csokoládé Elkészítés: A datolyákat hosszában szétnyitjuk, és eltávolítjuk a magjukat, ha szükséges. Ezután a belsejüket megkenjük mogyoróvajjal, majd mindegyikbe három darab sós mogyorót teszünk. Olvasztott csokoládét csorgatunk a tetejükre, végül durva szemű sóval megszórjuk őket. Hűtőbe tesszük dermedni, amíg a csokoládé teljesen megszilárdul. Tápérték (3 db esetén): Fehérje: 4,8 g

Szénhidrát: 19,2 g

Zsír: 11,1 g

Kalória: 207 kcal Ebéd: Csirkecomb párolt zöldséggel és sütőben sült krumplival

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: egy egész grillcsirke

só, bors, édes fűszerpaprika

szárított fokhagyma

alma

sárgarépa

egy közepes méretű burgonya

fagyasztott zöldségkeverék (brokkoli, karfiol, sárgarépa 200 g zöldbab 50 g)

2-3 g olívaolaj (spray)

50 g joghurt

friss petrezselyem Elkészítés: Először előkészítjük az egész csirkét, és a belsejébe egy megtisztított sárgarépát, valamint fél almát teszünk, hogy sütés közben szaftos maradjon. A külsejét alaposan besózzuk, borsozzuk, majd megszórjuk édes pirospaprikával és szárított fokhagymával. Ezután a csirkét durva sóra fektetjük, és egy óra alatt készre sütjük. A fagyasztott zöldségkeveréket megpároljuk, amíg megpuhul, de még roppanós marad. Egy közepes burgonyát hasábokra vágunk, ízlés szerint fűszerezzük, majd kevés olívaolajjal lefújjuk. A fűszeres burgonyát sütőbe tesszük, és 25–30 perc alatt aranybarnára sütjük. Tálaláskor a grillcsirke comb részét használjuk (bőr nélkül), amit a párolt zöldséggel és a sült burgonyával együtt teszünk a tányérra, majd az egészet petrezselymes joghurttal csorgatjuk meg a friss, üde íz érdekében. Tápérték: Fehérje: 42,1g

Szénhidrát: 36,9g

Zsír: 11,4g

Kalória: 445 kcal Vacsora: Spenótos gombával töltött édesburonya

Fotó: Barabás Aretta