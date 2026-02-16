Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad

Juhot próbált elvinni az esztenáról a medve, ezt próbálta megakadályozni az haszonállatok tulajdonosa

Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.

Medvetámadás történt a Nyárádgálfalvához tartozó Nyomáton hétfőn délelőtt, az esetet a 112-es sürgősségi hívószámon jelentették a hatóságoknak. A juhot akarta menteni a gazda Török Gáspár, a település alpolgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy őket is rögtön értesítették a támadásról, így amint tudtak, kimentek a helyszínre. Megtudták, hogy

a település határától egy kilométerre levő esztenán támadott a medve.

A juhokat őrző bojtár jelentette a gazdának, hogy egy anyamedve és két jókora bocs van a juhok közelében. A helyszínre terepjáróval ment ki a gazda, és szolgájával együtt próbálta elkergetni az időközben egy juhot elkapó medvét.

A nagyvad leütötte a gazdát és, a szemtanú beszámolója szerint, csak a kutyák támadására engedte el.

„A helyszínre kiérkezett mentősök a nagy sár miatt nem tudtak elmenni az áldozatért, ezért a mentős asszisztenst egy elsősegélynyújtó táskával egy terepjárón közelítette meg az helyszínt.

Az áldozata a lábán szállt ki az autóból, a mentősök szerint karmolás nyoma van a fején, arcán és eltört a válla. Az esztenán maradt szolga azt mesélte, hogy a medve nem ment messzire, a patak partján falatozik a juhból”