Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad

Juhot próbált elvinni az esztenáról a medve, ezt próbálta megakadályozni az haszonállatok tulajdonosa
Fotó: Haáz Vince
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
2026. február 16., 15:482026. február 16., 15:48
2026. február 16., 15:502026. február 16., 15:50
Medvetámadás történt a Nyárádgálfalvához tartozó Nyomáton hétfőn délelőtt, az esetet a 112-es sürgősségi hívószámon jelentették a hatóságoknak.
Török Gáspár, a település alpolgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy őket is rögtön értesítették a támadásról, így amint tudtak, kimentek a helyszínre. Megtudták, hogy
A juhokat őrző bojtár jelentette a gazdának, hogy egy anyamedve és két jókora bocs van a juhok közelében. A helyszínre terepjáróval ment ki a gazda, és szolgájával együtt próbálta elkergetni az időközben egy juhot elkapó medvét.
„A helyszínre kiérkezett mentősök a nagy sár miatt nem tudtak elmenni az áldozatért, ezért a mentős asszisztenst egy elsősegélynyújtó táskával egy terepjárón közelítette meg az helyszínt.
– mondta el az alpolgármester.
Azt is megtudtuk, hogy tavaly a községben közel negyven medvetámadás volt, tyúkokat, libákat, juhokat, kecskéket vittek el a nagyvadak. Ők, a polgármesteri hivatalban, a törvény alapján kiállították a kártérítési dossziékat és minden megtettek, ami rajtuk múlott. Az emberek mégis elégedetlenek, őket okolják, hogy nem oldódik meg a medvekérdés.
