Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad

Juhot próbált elvinni az esztenáról a medve, ezt próbálta megakadályozni az haszonállatok tulajdonosa • Fotó: Haáz Vince

Juhot próbált elvinni az esztenáról a medve, ezt próbálta megakadályozni az haszonállatok tulajdonosa

Fotó: Haáz Vince

Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.

Simon Virág

2026. február 16., 15:48

2026. február 16., 15:502026. február 16., 15:50

Medvetámadás történt a Nyárádgálfalvához tartozó Nyomáton hétfőn délelőtt, az esetet a 112-es sürgősségi hívószámon jelentették a hatóságoknak.

A juhot akarta menteni a gazda

Török Gáspár, a település alpolgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy őket is rögtön értesítették a támadásról, így amint tudtak, kimentek a helyszínre. Megtudták, hogy

a település határától egy kilométerre levő esztenán támadott a medve.

A juhokat őrző bojtár jelentette a gazdának, hogy egy anyamedve és két jókora bocs van a juhok közelében. A helyszínre terepjáróval ment ki a gazda, és szolgájával együtt próbálta elkergetni az időközben egy juhot elkapó medvét.

A nagyvad leütötte a gazdát és, a szemtanú beszámolója szerint, csak a kutyák támadására engedte el.

„A helyszínre kiérkezett mentősök a nagy sár miatt nem tudtak elmenni az áldozatért, ezért a mentős asszisztenst egy elsősegélynyújtó táskával egy terepjárón közelítette meg az helyszínt.

Az áldozata a lábán szállt ki az autóból, a mentősök szerint karmolás nyoma van a fején, arcán és eltört a válla. Az esztenán maradt szolga azt mesélte, hogy a medve nem ment messzire, a patak partján falatozik a juhból”

– mondta el az alpolgármester.

Idén az első, de tavaly sok volt

Azt is megtudtuk, hogy tavaly a községben közel negyven medvetámadás volt, tyúkokat, libákat, juhokat, kecskéket vittek el a nagyvadak. Ők, a polgármesteri hivatalban, a törvény alapján kiállították a kártérítési dossziékat és minden megtettek, ami rajtuk múlott. Az emberek mégis elégedetlenek, őket okolják, hogy nem oldódik meg a medvekérdés.

