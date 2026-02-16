A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével

Fotó: Olti Angyalka
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
A politikus a kormánykoalíció vezetőinek tanácskozása előtt nyilatkozott a sajtónak a parlamentben. Közölte, hogy megvárja, milyen javaslatok hangzanak el az ülésen, de
– ismerteti az Agerpres.
A kormánypártok vezetői hétfő délután összeülnek véglegesíteni a közigazgatási csomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, illetve megegyezni az idei költségvetés fő irányvonalaiban.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) három minisztere (a mezőgazdasági, az egészségügyi és az energiaügyi tárcavezető) múlt héten kijelentette, hogy
Erről a PSD képviselője, Adrian Câciu volt pénzügyminiszter a kormánypártok hétfői tanácskozása előtt a elmondta: a koalíció korábban elvi megállapodásra jutott az arányos kiadáscsökkentésről, vagyis azoknál az intézményeknél, amelyek már 2025-ben lefaragták kiadásaikat, csak a különbözetet kell teljesíteni a 10 százalékos cél eléréséhez. Hozzátette:
szerinte a kérdést a hétfői tanácskozáson kell lezárni.
Câciu arra is rámutatott, hogy nemcsak a PSD, hanem az RMDSZ egyes miniszterei is kifogásolták a tervezet jelenlegi formáját, főként azért, mert szerintük nem veszi figyelembe a korábban végrehajtott kiadáscsökkentéseket. Úgy vélte, a koalíció „bonyolult” ülés előtt áll, mivel a közigazgatási csomag mellett a költségvetés fő irányairól is dönteni kell, beleértve a beruházási kiadásokat, a PSD által javasolt szolidaritási csomag finanszírozását és az uniós – köztük a helyreállítási alapból származó – források felhasználását.
Daniel Fenechiu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője az ülést előtt a közigazgatási csomagról szólva azt hangsúlyozta, hogy a sürgősségi rendelet gyorsabb elfogadást tesz lehetővé, ugyanakkor
Szerinte a közigazgatási csomag és a gazdaságélénkítő intézkedések szorosan összefüggenek, mivel a kiadáscsökkentés célja források biztosítása a gazdaság ösztönzésére.
A liberális politikus hozzátette: a közigazgatási csomag végrehajtásakor figyelembe kell venni azokat az intézményeket, amelyek már valódi szerkezeti átalakítást hajtottak végre, ugyanakkor szerinte nem tekinthető reformnak, ha csak betöltetlen álláshelyeket szüntettek meg.
