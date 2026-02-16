A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.

A politikus a kormánykoalíció vezetőinek tanácskozása előtt nyilatkozott a sajtónak a parlamentben. Közölte, hogy megvárja, milyen javaslatok hangzanak el az ülésen, de

ha a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a közalkalmazotti bérek csökkentését fogja szorgalmazni, a PSD ezt nem fogja támogatni

– ismerteti az Agerpres. A kormánypártok vezetői hétfő délután összeülnek véglegesíteni a közigazgatási csomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, illetve megegyezni az idei költségvetés fő irányvonalaiban. Hirdetés A Szociáldemokrata Párt (PSD) három minisztere (a mezőgazdasági, az egészségügyi és az energiaügyi tárcavezető) múlt héten kijelentette, hogy

nem járul hozzá a közigazgatási csomagról szóló sürgősségi rendelettervezet legfrissebb változatának elfogadáshoz, mert tavaly már végrehajtottak kiadáscsökkentéseket.

Erről a PSD képviselője, Adrian Câciu volt pénzügyminiszter a kormánypártok hétfői tanácskozása előtt a elmondta: a koalíció korábban elvi megállapodásra jutott az arányos kiadáscsökkentésről, vagyis azoknál az intézményeknél, amelyek már 2025-ben lefaragták kiadásaikat, csak a különbözetet kell teljesíteni a 10 százalékos cél eléréséhez. Hozzátette:

a koalíció még nem döntött arról, hogy közigazgatási csomagot sürgősségi rendelettel vagy a kormány parlamenti felelősségvállalásával fogadják el;

szerinte a kérdést a hétfői tanácskozáson kell lezárni. Câciu arra is rámutatott, hogy nemcsak a PSD, hanem az RMDSZ egyes miniszterei is kifogásolták a tervezet jelenlegi formáját, főként azért, mert szerintük nem veszi figyelembe a korábban végrehajtott kiadáscsökkentéseket. Úgy vélte, a koalíció „bonyolult” ülés előtt áll, mivel a közigazgatási csomag mellett a költségvetés fő irányairól is dönteni kell, beleértve a beruházási kiadásokat, a PSD által javasolt szolidaritási csomag finanszírozását és az uniós – köztük a helyreállítási alapból származó – források felhasználását. Daniel Fenechiu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője az ülést előtt a közigazgatási csomagról szólva azt hangsúlyozta, hogy a sürgősségi rendelet gyorsabb elfogadást tesz lehetővé, ugyanakkor

a parlamenti felelősségvállalással elfogadott jogszabály erősebb garanciát ad a reform végrehajtására.