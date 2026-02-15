Rovatok
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja

Fotó: Kolozs megyei rendőrség

Fotó: Kolozs megyei rendőrség

Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.

Székelyhon

2026. február 15., 19:55

2026. február 15., 19:592026. február 15., 19:59

Egy 26 éves, Maros megyéből származó fiatalembert gyanúsítanak a magyarlónai gyilkosság elkövetésével – tájékoztatott vasárnap este a Kolozs megyei rendőrség.

Nyomozati információk szerint a gyanúsított szombatra virradóan egy és két óra között 65 éves áldozatát

többször fejbe ütötte egy elektromos radiátorral, halálos sérülést okozva.

A hatósági vizsgálatok szerint a gyanúsított ezek után pénzzel és ékszerrel elmenekült a lakásból, Maros megye felé véve az irányt.

A gyilkossággal gyanúsított fiatalembert kevesebb mint 24 óra alatt megtalálták és őrizetbe vették Szászrégenben. Mintegy nyolcezer lejt és ékszereket találtak nála, amikre vélhetően a bűntény során tett szert – írja tájékoztatójában a rendőrség. Kolozs megyébe vitték vissza a nyomozás folytatása érdekében, illetve vasárnap kezdeményezték a bíróságon a harmincnapos előzetes letartóztatását.

A Krónika információi szerint az áldozat néhány éve telepedett le Magyarlónán. A helyiek úgy tudják, hogy a román férfi korábban egy bányavállalat igazgatójaként dolgozott, és közösségszervező tevékenységet is folytatott előző lakhelyén.

Marosszék Belföld Bűnügy Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából

Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Szinte semmi nem maradt az autó orrából
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket terveznek felhúzni.

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra

Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben

A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában

Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
