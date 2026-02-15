Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja

Fotó: Kolozs megyei rendőrség
Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.
Egy 26 éves, Maros megyéből származó fiatalembert gyanúsítanak a magyarlónai gyilkosság elkövetésével – tájékoztatott vasárnap este a Kolozs megyei rendőrség.
Nyomozati információk szerint a gyanúsított szombatra virradóan egy és két óra között 65 éves áldozatát
A hatósági vizsgálatok szerint a gyanúsított ezek után pénzzel és ékszerrel elmenekült a lakásból, Maros megye felé véve az irányt.
A gyilkossággal gyanúsított fiatalembert kevesebb mint 24 óra alatt megtalálták és őrizetbe vették Szászrégenben. Mintegy nyolcezer lejt és ékszereket találtak nála, amikre vélhetően a bűntény során tett szert – írja tájékoztatójában a rendőrség. Kolozs megyébe vitték vissza a nyomozás folytatása érdekében, illetve vasárnap kezdeményezték a bíróságon a harmincnapos előzetes letartóztatását.
A Krónika információi szerint az áldozat néhány éve telepedett le Magyarlónán. A helyiek úgy tudják, hogy a román férfi korábban egy bányavállalat igazgatójaként dolgozott, és közösségszervező tevékenységet is folytatott előző lakhelyén.
