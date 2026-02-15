Rovatok
Szinte semmi nem maradt az autó orrából

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Székelyhon

2026. február 15., 09:112026. február 15., 09:11

2026. február 15., 09:172026. február 15., 09:17

Az út szélére sodródott és felborult egy autó szombat este Sáromberkén – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság. A balesethez tűzoltó és SMURD egységeket riasztottak, ugyanis egy 47 éves férfi súlyosan megsérül. A helyszínen ellátták és a marosvásárhelyi kórházba vitték.

A mentés és helyszínelés idejére fél sávon lezárták a forgalmat az érintett szakaszon.

Marosszék Baleset
