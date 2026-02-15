Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Az út szélére sodródott és felborult egy autó szombat este Sáromberkén – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság. A balesethez tűzoltó és SMURD egységeket riasztottak, ugyanis egy 47 éves férfi súlyosan megsérül. A helyszínen ellátták és a marosvásárhelyi kórházba vitték.

A mentés és helyszínelés idejére fél sávon lezárták a forgalmat az érintett szakaszon.