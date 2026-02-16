Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd

Fotó: Beliczay László
Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.
Mint írják, különösen a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő ellen védelmet nyújtó háromkomponensű (ROR) oltás ötéves korban esedékes második dózisa esetében tapasztalható az oltáshiány – ismerteti az Agerpres.
A csökkenés fő okai az információhiány, a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás, valamint rendszerszintű akadályok, például a túlzott bürokrácia, a forráshiány és az iskolai immunizálás megszüntetése.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2024. február 1. és 2025. december 31. között
– emelte ki a szervezet.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) adatai szerint 2023. január 1. és 2025. december 31. között Romániában 35 736 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel; közülük 27 720-at 15 év alatti gyermekeknél, 3188-at pedig a 15-19 éves korosztályban. Ugyanakkor 30 halálesetet is jelentettek.
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
