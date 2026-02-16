Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd

Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.

Székelyhon 2026. február 16., 15:132026. február 16., 15:13

Mint írják, különösen a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő ellen védelmet nyújtó háromkomponensű (ROR) oltás ötéves korban esedékes második dózisa esetében tapasztalható az oltáshiány – ismerteti az Agerpres.

A szervezet hétfőn közzétett legfrissebb adatai szerint a ROR-oltás első dózisát a csecsemők mindössze 47,4 százaléka kapta meg.

Hirdetés A csökkenés fő okai az információhiány, a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás, valamint rendszerszintű akadályok, például a túlzott bürokrácia, a forráshiány és az iskolai immunizálás megszüntetése.

A Mentsük meg a Gyermekeket sürgős intézkedéseket sürget a hatóságoktól a tendencia megállítására és a védőoltások fontosságának hangsúlyozására.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2024. február 1. és 2025. december 31. között

az Európai Unióban összesen 32 265 kanyarós esetet regisztráltak, ezek közül 27 568-at Romániában