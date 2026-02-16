Fotó: eMAG
Az ügyfelek személyre szóló ajándékokat és prémium termékeket keresnek, és a vásárlók egynegyede az utolsó percben teszi fel rendelését. A szerelmesek napja kapcsán az eMAG-on megnőtt a szeretett társ számára keresett ajándékokra való rákeresések száma, ezek között egyre több a prémium termékekre való nyitottság. Az elmúlt napokban a platformon az elmúlt év legmagasabb megrendelési arányát parfümök, szépségápolási és testápolási termékek, valamint táskák és kiegészítők esetében regisztrálták.
A Valentin-napot megelőző héten a legtöbbet rendelt ajándékok a szépségápolási és smink termékek voltak, ezeket követték a testápolási termékek, az étrend-kiegészítők, valamint a könyvek és médiatermékek. Nagy volt az érdeklődés a divatcikkek, valamint a plüssállatok iránt is, amelyeket gyakran választottak szimbolikus kiegészítőként erre az alkalomra.
A vásárlási szokások azt mutatják, hogy az ajándéktárgyakat általában a február 14-ét megelőző héten rendelik, a legtöbben a február 10–12. közötti időszakban vásárolnak, amikor a rendelések több mint 40%-a kerül a platformra. Azonban van a vásárlóknak egy jelentős százaléka, amely az utolsó száz méteren szerveződik, így az ezekre a kategóriákra vonatkozó megrendelések 24%-át február 13–14. között adták le.
A romániai nagyvárosokban megfigyelt vásárlási preferenciák kis mértékben eltérnek, viszont megfigyelhető az, hogy a szépségápolási és divat kategóriákba tartozó termékek következetesen dominálnak a rangsorokban. Bukarestben és Kolozsváron a legtöbbet rendelt termékek a szépségápolási cikkek, ezeket követik a divatcikkek és a plüssállatok. Jászvásáron az első helyen állnak a divattermékek, ezeket követik a szépségápolási cikkek és a plüssállatok, míg Temesváron kiemelten nagy az érdeklődés az ékszerek, valamint a szépségápolási és divat termékek iránt.
A Valentin-napi keresésések toplistája az eMAG-on:
ajándék valentin nap barát
ajándék barát
ajándék barátnő
ajándék feleség
szerelem utolsó éjszaka
ajándék személyre szoló barát
ajándék szerelmem
Az eMAG -ról:
A 2001-ben alapított eMAG az online kereskedelmi szektor úttörője, amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában fejlődött ki azzal a céllal, hogy a régió ügyfeleinek időt és pénzt takarítson meg. Az eMAG folyamatosan bővülő termékkínálatával, amelyet Marketplace partnereivel közösen tesz elérhetővé az ügyfelek számára, az a hely, ahol bárki, bármikor, bárhol kereshet és rendelhet bármit. A platform romániai ügyfelei olyan hozzáadott értékű szolgáltatásokban részesülnek, mint a mobilalkalmazás, a gyors kiszállítás easybox hálózathoz, a 30 napos visszaküldési időszak, a gyors pénzvisszatérítés az Instant Money Back, azonnali pénzvisszafizetés szolgáltatáson keresztül, a rugalmas fizetési szolgáltatások az eMAG/MyWallet fiókból, valamint a Genius ingyenes kiszállítási előfizetéses szolgáltatás egy bizonyos küszöbérték felett öt e-kereskedelmi alkalmazásban (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a platformon értékesítő román vállalkozók számára számos program és eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek nekik vállalkozásuk kiterjesztésében Közép- és Kelet-Európában, ezek közül megemlíthetjük a következőket: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy más olyan kampány ami a platformon történik.
Az eMAG-ról több információ található az alábbi linken: about.emag.ro.
(X – fizetett hirdetés)
