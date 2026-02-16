Az ügyfelek személyre szóló ajándékokat és prémium termékeket keresnek, és a vásárlók egynegyede az utolsó percben teszi fel rendelését. A szerelmesek napja kapcsán az eMAG-on megnőtt a szeretett társ számára keresett ajándékokra való rákeresések száma, ezek között egyre több a prémium termékekre való nyitottság. Az elmúlt napokban a platformon az elmúlt év legmagasabb megrendelési arányát parfümök, szépségápolási és testápolási termékek, valamint táskák és kiegészítők esetében regisztrálták.

A Valentin-napot megelőző héten a legtöbbet rendelt ajándékok a szépségápolási és smink termékek voltak, ezeket követték a testápolási termékek, az étrend-kiegészítők, valamint a könyvek és médiatermékek. Nagy volt az érdeklődés a divatcikkek, valamint a plüssállatok iránt is, amelyeket gyakran választottak szimbolikus kiegészítőként erre az alkalomra.

A vásárlási szokások azt mutatják, hogy az ajándéktárgyakat általában a február 14-ét megelőző héten rendelik, a legtöbben a február 10–12. közötti időszakban vásárolnak, amikor a rendelések több mint 40%-a kerül a platformra. Azonban van a vásárlóknak egy jelentős százaléka, amely az utolsó száz méteren szerveződik, így az ezekre a kategóriákra vonatkozó megrendelések 24%-át február 13–14. között adták le.

A romániai nagyvárosokban megfigyelt vásárlási preferenciák kis mértékben eltérnek, viszont megfigyelhető az, hogy a szépségápolási és divat kategóriákba tartozó termékek következetesen dominálnak a rangsorokban. Bukarestben és Kolozsváron a legtöbbet rendelt termékek a szépségápolási cikkek, ezeket követik a divatcikkek és a plüssállatok. Jászvásáron az első helyen állnak a divattermékek, ezeket követik a szépségápolási cikkek és a plüssállatok, míg Temesváron kiemelten nagy az érdeklődés az ékszerek, valamint a szépségápolási és divat termékek iránt.

A Valentin-napi keresésések toplistája az eMAG-on: