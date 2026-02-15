Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói

Negyvennégy lakrész maradt fűtés nélkül. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.
Vasárnap este tíz óra után jelentették be, hogy gázszivárgást észlelnek egy marosvásárhelyi tömbházban. A tűzoltóság sajtóirodája szerint
Azokban a lakrészekben lezárták a gázcsapokat és kihívták a gázszolgáltató ügyleteseit. Az első beszámolók arról szóltak, hogy nem kellett a lakásokat kiüríteni.
Később a tűzoltóság sajtóirodája arról tájékoztatott, hogy a gázszolgáltató a teljes, 44 lakrészes tömbházban lezárta a fő gázcsapot és lepecsételte azt. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy mindenki biztonságban legyen. A lakrészek gázszolgáltatás és így fűtés nélkül maradtak.
Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.
Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.
Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.
Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!
Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.
szóljon hozzá!