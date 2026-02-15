Rovatok
Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói

Negyvennégy lakrész maradt fűtés nélkül. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Negyvennégy lakrész maradt fűtés nélkül. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.

Simon Virág

2026. február 15., 23:012026. február 15., 23:01

Vasárnap este tíz óra után jelentették be, hogy gázszivárgást észlelnek egy marosvásárhelyi tömbházban. A tűzoltóság sajtóirodája szerint

a Kornisa sétányon levő tömbházhoz szálltak ki, ahol első körben 5 lakrészben mértek gázszivárgást a helyszínre vitt felszereléssel.

Azokban a lakrészekben lezárták a gázcsapokat és kihívták a gázszolgáltató ügyleteseit. Az első beszámolók arról szóltak, hogy nem kellett a lakásokat kiüríteni.

Később a tűzoltóság sajtóirodája arról tájékoztatott, hogy a gázszolgáltató a teljes, 44 lakrészes tömbházban lezárta a fő gázcsapot és lepecsételte azt. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy mindenki biztonságban legyen. A lakrészek gázszolgáltatás és így fűtés nélkül maradtak.

Marosszék Marosvásárhely
Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Lövéte az Udvarhely körzetis teremtorna friss bajnoka
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Serie A-csúcsmeccs, Szuperliga-rangadó és olimpiai döntők a vasárnapi kínálatban
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 15., vasárnap

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj

Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban

Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval

Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
A föld is beleremegett az időjárás-változásba
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap

Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti

Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
