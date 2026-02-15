Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói

Vasárnap este tíz óra után jelentették be, hogy gázszivárgást észlelnek egy marosvásárhelyi tömbházban. A tűzoltóság sajtóirodája szerint

a Kornisa sétányon levő tömbházhoz szálltak ki, ahol első körben 5 lakrészben mértek gázszivárgást a helyszínre vitt felszereléssel.

Azokban a lakrészekben lezárták a gázcsapokat és kihívták a gázszolgáltató ügyleteseit. Az első beszámolók arról szóltak, hogy nem kellett a lakásokat kiüríteni.

Később a tűzoltóság sajtóirodája arról tájékoztatott, hogy a gázszolgáltató a teljes, 44 lakrészes tömbházban lezárta a fő gázcsapot és lepecsételte azt. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy mindenki biztonságban legyen. A lakrészek gázszolgáltatás és így fűtés nélkül maradtak.