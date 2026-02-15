Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban

Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

A tájékoztatás szerint az elmúlt nap 2847 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2421 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban tizenegy országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök, és 48 ember ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Emellett

több mint 11 ezer szabálysértési bírságot szabtak ki 4,7 millió lej értékben.