Lackfi János műveit olvassák az idei felolvasómaratonon

Fotó: Sinha Róbert
Klasszikus szerzők után idén egy kortárs alkotó kerül a Nemzetközi Felolvasómaraton középpontjába: Lackfi János műveiből válogathatnak a közös felolvasás résztvevői március 10-én, kedden.
Az elmúlt években Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Babits Mihály, Lázár Ervin és Szabó Lőrinc művei kerültek reflektorfénybe, idén azonban egy kortárs szerző alkotásait helyezik előtérbe. A tizennyolcadik Nemzetközi Felolvasómaratonon
A felolvasás központi helyszíne a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme, ahol a részvétel előzetes egyeztetéshez kötött a 0753 073 489-es telefonszámon. A bejelentkezés online történik, március 9-ig, a könyvtár honlapján közzétett űrlapon keresztül. A szervezők célja továbbra is az, hogy
amelyeket képviselnek. A helyszín szabadon választható: iskolai osztálytermek, könyvtárak, kulturális intézmények, kávézók, otthonok vagy akár az online tér is alkalmas lehet a csatlakozásra. A könyvjelzőket idén is elektronikus formában küldik el a felolvasóknak.
A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy osszák meg kedvenc Lackfi János-szövegüket, valamint fotókat, rövid beszámolókat az eseményről a könyvtár közösségi oldalán.
