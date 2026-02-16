Továbbra is magas az infláció, van ami már tíz százalékkal is drágult tavaly ilyenkorhoz képest

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A tavaly decemberi 9,69 százalékról idén januárban 9,62 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az INS adatai szerint a szolgáltatások 11,59 százalékkal,
A tavalyi év elejétől számítva (2026 januárjában 2025 januárjához képest) 9,6 százalékos volt az infláció. Az elmúlt egy évben (2025. február - 2026. január) átlagban 7,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző egy évhez (2024. február - 2025. január) képest.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3 százalékról 3,7 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését – ismerteti az Agerpres.
Klasszikus szerzők után idén egy kortárs alkotó kerül a Nemzetközi Felolvasómaraton középpontjába: Lackfi János műveiből válogathatnak a közös felolvasás résztvevői március 10-én, kedden.
Ahogy az várható volt az előrejelzések szerint, ismét téliesre fordult térségünkben is az időjárás, vasárnap este az esőzés havazásba váltott át, és friss hóréteg rakódott le.
Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.
Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.
Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.
Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.
Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
