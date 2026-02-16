Továbbra is magas az infláció, van ami már tíz százalékkal is drágult tavaly ilyenkorhoz képest

A tavaly decemberi 9,69 százalékról idén januárban 9,62 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az INS adatai szerint a szolgáltatások 11,59 százalékkal,

a nem élelmiszer jellegű termékek 9,99 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,86 százalékkal drágultak egy év alatt.

A tavalyi év elejétől számítva (2026 januárjában 2025 januárjához képest) 9,6 százalékos volt az infláció. Az elmúlt egy évben (2025. február - 2026. január) átlagban 7,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző egy évhez (2024. február - 2025. január) képest.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3 százalékról 3,7 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését – ismerteti az Agerpres.