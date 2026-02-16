Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal

Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben. Képünk illusztráció

Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.

Széchely István 2026. február 16., 07:592026. február 16., 07:59

A költségvetési hiány csökkentését célzó megszorító intézkedések miatt alkalmazási tiltás van érvényben az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményeiben is, ám kivételes és indokolt esetben mindeddig kaphattak egyedi jóváhagyást ezek az intézmények a sürgősen betöltendő állások meghirdetésére. Ilyen esetben memorandumot (jegyzéket) kellett küldjenek a fejlesztési minisztériumnak és az egészségügyi tárcának, megindokolva az alkalmazások szükségességét. Ha ezt megalapozottnak ítélték a szaktárcánál, egyedi jóváhagyást adtak az érintett intézménynek a személyzethiány csökkentésére. A procedúra hosszadalmas volt, gyakran több hónapba is beletelt. Egyelőre ez a módszer sem működhet „Most viszont még ily módon sem lehet csökkenteni a személyzethiányt, ugyanis

az idei országos költségvetés elfogadásáig memorandum révén sem lehet egyedi jóváhagyást szerezni állások meghirdetésére”

– közölte Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke. Ez azért jelent gondot, mert a sürgősen betöltendő állásokat sem tudják meghirdetni a személyzethiánnyal küzdő intézmények. Márpedig „az egészségügyi és szociális ellátórendszerben mindig is vannak ilyen állások”. Utóbbiban azért vannak kevesen, mert alacsonyak a fizetések, nagyon sokan minimálbérért dolgoznak. Az egészségügyi rendszerben pedig a megszorítások miatt nő az elégedetlenség:

januártól megvonták a havi 364 lejes élelmezési támogatást azoktól a dolgozóktól is, akiknek a nettó bére meghaladja a 6000 lejt,

a januári bérlapokat nemrég kapták kézhez az alkalmazottak, és sokan felháborodtak, amikor szembesültek ezzel. „2022 óta semmilyen fizetésemelés nem történt, de minden évben volt valamilyen megszorítás.

Aki eléri a nyugdíjkorhatárt, nagyon igyekszik elmenni a rendszerből.

És most, hogy kiskapu sincs arra (a memorandumos megoldás – szerk. megj.), hogy valamiképpen alkalmazni tudjanak, ez még a megmaradt alkalmazottak munkáját is megnehezíti” – fogalmazott Nyulas Emma. Mire számíthatnak? Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben, ugyanis a 2026-os országos költségvetés elfogadására e hónap végén vagy jövő hónap elején kerülhet sor. Hirdetés Az alkalmazások lebonyolítása azonban még akkor is egy-két hónapot vesz majd igénybe, ha az érintett intézmények a hivatalos jóváhagyás előtt – a folyamat felgyorsítása érdekében – már szóbeli értesítést kapnak arról, hogy meghirdethetik az állásokat – tudtuk meg a szakszervezet képviselőjétől. A Sanitas szakszervezet egyébként péntek délután bejelentette, hogy

megkezdi az aláírások gyűjtését a szakszervezeti tagok körében az általános sztrájk kirobbantása érdekében.