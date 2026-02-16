Rovatok
Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal

Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben

Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.

Széchely István

2026. február 16., 07:592026. február 16., 07:59

A költségvetési hiány csökkentését célzó megszorító intézkedések miatt alkalmazási tiltás van érvényben az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményeiben is, ám kivételes és indokolt esetben mindeddig kaphattak egyedi jóváhagyást ezek az intézmények a sürgősen betöltendő állások meghirdetésére.

Ilyen esetben memorandumot (jegyzéket) kellett küldjenek a fejlesztési minisztériumnak és az egészségügyi tárcának, megindokolva az alkalmazások szükségességét. Ha ezt megalapozottnak ítélték a szaktárcánál, egyedi jóváhagyást adtak az érintett intézménynek a személyzethiány csökkentésére. A procedúra hosszadalmas volt, gyakran több hónapba is beletelt.

Egyelőre ez a módszer sem működhet

„Most viszont még ily módon sem lehet csökkenteni a személyzethiányt, ugyanis

Idézet
az idei országos költségvetés elfogadásáig memorandum révén sem lehet egyedi jóváhagyást szerezni állások meghirdetésére”

– közölte Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke. Ez azért jelent gondot, mert a sürgősen betöltendő állásokat sem tudják meghirdetni a személyzethiánnyal küzdő intézmények. Márpedig „az egészségügyi és szociális ellátórendszerben mindig is vannak ilyen állások”. Utóbbiban azért vannak kevesen, mert alacsonyak a fizetések, nagyon sokan minimálbérért dolgoznak.

Az egészségügyi rendszerben pedig a megszorítások miatt nő az elégedetlenség:

januártól megvonták a havi 364 lejes élelmezési támogatást azoktól a dolgozóktól is, akiknek a nettó bére meghaladja a 6000 lejt,

a januári bérlapokat nemrég kapták kézhez az alkalmazottak, és sokan felháborodtak, amikor szembesültek ezzel.

„2022 óta semmilyen fizetésemelés nem történt, de minden évben volt valamilyen megszorítás.

Idézet
Aki eléri a nyugdíjkorhatárt, nagyon igyekszik elmenni a rendszerből.

És most, hogy kiskapu sincs arra (a memorandumos megoldás – szerk. megj.), hogy valamiképpen alkalmazni tudjanak, ez még a megmaradt alkalmazottak munkáját is megnehezíti” – fogalmazott Nyulas Emma.

Mire számíthatnak?

Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben, ugyanis a 2026-os országos költségvetés elfogadására e hónap végén vagy jövő hónap elején kerülhet sor.

Az alkalmazások lebonyolítása azonban még akkor is egy-két hónapot vesz majd igénybe, ha az érintett intézmények a hivatalos jóváhagyás előtt – a folyamat felgyorsítása érdekében – már szóbeli értesítést kapnak arról, hogy meghirdethetik az állásokat – tudtuk meg a szakszervezet képviselőjétől.

A Sanitas szakszervezet egyébként péntek délután bejelentette, hogy

megkezdi az aláírások gyűjtését a szakszervezeti tagok körében az általános sztrájk kirobbantása érdekében.

A közleményben azt írják, hogy a kormány gazdasági és szociális politikája máris több negatív következménnyel járt a két ágazatban:

  • év elejétől számos alkalmazott elvesztette az élelmezési juttatást,

  • egyes alkalmazottak a vakációs utalványt is,

  • bizonyos személyzeti kategóriáknak pedig a bérkiegészítése csökkent.

Tekintettel arra, hogy további 10 százalékkal csökkenhet a két ágazatban dolgozó összes alkalmazott jövedelme, a Sanitas szakszervezet hétfőn aláírásgyűjtést indít az általános sztrájk megkezdése érdekében az egészségügyi és szociális ellátórendszer összes intézményében – közölte az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
