Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal

Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.
A költségvetési hiány csökkentését célzó megszorító intézkedések miatt alkalmazási tiltás van érvényben az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményeiben is, ám kivételes és indokolt esetben mindeddig kaphattak egyedi jóváhagyást ezek az intézmények a sürgősen betöltendő állások meghirdetésére.
Ilyen esetben memorandumot (jegyzéket) kellett küldjenek a fejlesztési minisztériumnak és az egészségügyi tárcának, megindokolva az alkalmazások szükségességét. Ha ezt megalapozottnak ítélték a szaktárcánál, egyedi jóváhagyást adtak az érintett intézménynek a személyzethiány csökkentésére. A procedúra hosszadalmas volt, gyakran több hónapba is beletelt.
„Most viszont még ily módon sem lehet csökkenteni a személyzethiányt, ugyanis
– közölte Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke. Ez azért jelent gondot, mert a sürgősen betöltendő állásokat sem tudják meghirdetni a személyzethiánnyal küzdő intézmények. Márpedig „az egészségügyi és szociális ellátórendszerben mindig is vannak ilyen állások”. Utóbbiban azért vannak kevesen, mert alacsonyak a fizetések, nagyon sokan minimálbérért dolgoznak.
Az egészségügyi rendszerben pedig a megszorítások miatt nő az elégedetlenség:
a januári bérlapokat nemrég kapták kézhez az alkalmazottak, és sokan felháborodtak, amikor szembesültek ezzel.
„2022 óta semmilyen fizetésemelés nem történt, de minden évben volt valamilyen megszorítás.
És most, hogy kiskapu sincs arra (a memorandumos megoldás – szerk. megj.), hogy valamiképpen alkalmazni tudjanak, ez még a megmaradt alkalmazottak munkáját is megnehezíti” – fogalmazott Nyulas Emma.
Várhatóan több hónapba is beletelik majd, mire új alkalmazottak kezdhetik meg a munkát a személyzethiánnyal küzdő egészségügyi és szociális intézményekben, ugyanis a 2026-os országos költségvetés elfogadására e hónap végén vagy jövő hónap elején kerülhet sor.
Az alkalmazások lebonyolítása azonban még akkor is egy-két hónapot vesz majd igénybe, ha az érintett intézmények a hivatalos jóváhagyás előtt – a folyamat felgyorsítása érdekében – már szóbeli értesítést kapnak arról, hogy meghirdethetik az állásokat – tudtuk meg a szakszervezet képviselőjétől.
A Sanitas szakszervezet egyébként péntek délután bejelentette, hogy
A közleményben azt írják, hogy a kormány gazdasági és szociális politikája máris több negatív következménnyel járt a két ágazatban:
év elejétől számos alkalmazott elvesztette az élelmezési juttatást,
egyes alkalmazottak a vakációs utalványt is,
bizonyos személyzeti kategóriáknak pedig a bérkiegészítése csökkent.
Tekintettel arra, hogy további 10 százalékkal csökkenhet a két ágazatban dolgozó összes alkalmazott jövedelme, a Sanitas szakszervezet hétfőn aláírásgyűjtést indít az általános sztrájk megkezdése érdekében az egészségügyi és szociális ellátórendszer összes intézményében – közölte az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa.
