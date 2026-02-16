A dió az élet gazdagságát is jelképezi

A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.

Liget 2026. február 16., 12:352026. február 16., 12:35

A dió a gyermekkori sütemények ízét idézi, miközben jóval több annál, mint torták és bejglik főszereplője. A Krónika cikke épp ezt bizonyítja. Selymes krémek, karakteres mártások, tészták és saláták alapja is lehet, különösen akkor, ha céklával, sütőtökkel, spenóttal, sajtokkal vagy friss zöldfűszerekkel párosítjuk. Tápértéke kiemelkedő: telítetlen zsírsavai támogatják a szív- és érrendszer egészségét, antioxidánsokban, fehérjében, rostban és B-vitaminokban gazdag. A kutatások szerint rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kedvezőbb vérzsírértékekhez és a jobb kognitív működéshez is.

A Kárpát-medencében évszázadok óta fontos élelmiszer és szimbólum: a bőség, a bölcsesség és a biztonság jelképe.