Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is

dió, Krónika, mártások, Kárpát-medencében

A dió az élet gazdagságát is jelképezi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.

Liget

2026. február 16., 12:352026. február 16., 12:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A dió a gyermekkori sütemények ízét idézi, miközben jóval több annál, mint torták és bejglik főszereplője. A Krónika cikke épp ezt bizonyítja. Selymes krémek, karakteres mártások, tészták és saláták alapja is lehet, különösen akkor, ha céklával, sütőtökkel, spenóttal, sajtokkal vagy friss zöldfűszerekkel párosítjuk.

Tápértéke kiemelkedő: telítetlen zsírsavai támogatják a szív- és érrendszer egészségét, antioxidánsokban, fehérjében, rostban és B-vitaminokban gazdag. A kutatások szerint rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kedvezőbb vérzsírértékekhez és a jobb kognitív működéshez is.

Hirdetés

A Kárpát-medencében évszázadok óta fontos élelmiszer és szimbólum: a bőség, a bölcsesség és a biztonság jelképe.

A római korban értékes termény volt, a középkori portákon pedig szinte mindenütt ültettek diófát. Nemcsak a konyhában, hanem a népi gyógyászatban is használták.

korábban írtuk

Diós-fokhagymás kenyérkrém sertéshátszínnel
Diós-fokhagymás kenyérkrém sertéshátszínnel

Kívül ropogós kéreg, belül omlós – sertéshátszínszeletek, ahogy mi szeretjük. A kenyérkrémhez az otthoni száraz kenyeret használjuk fel, dióval és fokhagymával lesz az igazi.

A világ számos táján sós főételekben kap hangsúlyt. A Kaukázusban dióalapú szószok sűrítik a húsételeket, a mediterrán térségben krémes tésztaszószok készülnek belőle, a Közel-Keleten pedig gránátalmával társítva gazdag raguk alapja. A dió sok helyen „szegények húsaként” szolgált: laktató, tápláló, megfizethető alapanyag volt.

A dió tehát egyszerre hagyomány és megújulás: szerény alapanyag, amely a mindennapi és az ünnepi asztalon is új arcát tudja mutatni.

korábban írtuk

Dió: nemcsak sütemények alkotóeleme lehet, hanem izgalmas fűszerezésű sós étkeké is
Dió: nemcsak sütemények alkotóeleme lehet, hanem izgalmas fűszerezésű sós étkeké is

Ha van olyan eledel, ami egyszerre juttatja eszünkbe a gyermekkori édességeket, a természetességet és a gasztronómiai kreativitást, akkor a dió (Juglans regia) ilyen.

korábban írtuk

Diós lazac bébirépával és mangópürével
Diós lazac bébirépával és mangópürével

Az ünnepi asztalon is megállja a helyét a nemcsak finom, de egészséges fogás: a lazac sok omega-3 zsírsavat tartalmaz, a mangó pedig vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.

Krónika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Székelyhon

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Székelyhon

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Székely Sport

Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Krónika

Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

A Bálint-napi rózsacsokor útja

A szerelmesek napján szinte kötelező a virág. Ezt diktálja a globális marketingpiac, és már-már azt hisszük, ha ilyenkor nem kapunk bár egy szál rózsát, akkor nem is szeretnek igazán. De tudjuk-e valójában, hogy az a szál rózsa milyen utat jár be?

A Bálint-napi rózsacsokor útja
A Bálint-napi rózsacsokor útja
2026. február 15., vasárnap

A Bálint-napi rózsacsokor útja
Hirdetés
2026. február 14., szombat

French toast – videó

A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.

French toast – videó
French toast – videó
2026. február 14., szombat

French toast – videó
2026. február 13., péntek

Mi a jó kolbász titka? – videó

Az élő állat minősége, súlya, de a hús szerkezete is számít, a fűszereket apróra darálják vagy darabolják, aztán gyúrják, töltik, sütik és füstölik a kolbászt, majd jóízűen elfogyasztják. De mi alapján értékel a zsűri egy megmérettetésen?

Mi a jó kolbász titka? – videó
Mi a jó kolbász titka? – videó
2026. február 13., péntek

Mi a jó kolbász titka? – videó
2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei

A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla.

A tavasz első hírnökei
A tavasz első hírnökei
2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó

A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé

A reggeli olvasás ritkán kér többet pár nyugodt percnél. Egy joghurtos smoothie ilyenkor nemcsak ital, hanem kísérő: krémes, friss és pont elég könnyű ahhoz, hogy ne vonja el a figyelmet a történetről.

Egy pohár frissesség a könyv mellé
Egy pohár frissesség a könyv mellé
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva

Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk.

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó

A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.

Korhelyleves – videó
Korhelyleves – videó
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban

Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.

Kertészkedés februárban
Kertészkedés februárban
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!