A dió az élet gazdagságát is jelképezi
A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.
A dió a gyermekkori sütemények ízét idézi, miközben jóval több annál, mint torták és bejglik főszereplője. A Krónika cikke épp ezt bizonyítja. Selymes krémek, karakteres mártások, tészták és saláták alapja is lehet, különösen akkor, ha céklával, sütőtökkel, spenóttal, sajtokkal vagy friss zöldfűszerekkel párosítjuk.
Tápértéke kiemelkedő: telítetlen zsírsavai támogatják a szív- és érrendszer egészségét, antioxidánsokban, fehérjében, rostban és B-vitaminokban gazdag. A kutatások szerint rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kedvezőbb vérzsírértékekhez és a jobb kognitív működéshez is.
A római korban értékes termény volt, a középkori portákon pedig szinte mindenütt ültettek diófát. Nemcsak a konyhában, hanem a népi gyógyászatban is használták.
Kívül ropogós kéreg, belül omlós – sertéshátszínszeletek, ahogy mi szeretjük. A kenyérkrémhez az otthoni száraz kenyeret használjuk fel, dióval és fokhagymával lesz az igazi.
A világ számos táján sós főételekben kap hangsúlyt. A Kaukázusban dióalapú szószok sűrítik a húsételeket, a mediterrán térségben krémes tésztaszószok készülnek belőle, a Közel-Keleten pedig gránátalmával társítva gazdag raguk alapja. A dió sok helyen „szegények húsaként” szolgált: laktató, tápláló, megfizethető alapanyag volt.
A dió tehát egyszerre hagyomány és megújulás: szerény alapanyag, amely a mindennapi és az ünnepi asztalon is új arcát tudja mutatni.
Ha van olyan eledel, ami egyszerre juttatja eszünkbe a gyermekkori édességeket, a természetességet és a gasztronómiai kreativitást, akkor a dió (Juglans regia) ilyen.
Az ünnepi asztalon is megállja a helyét a nemcsak finom, de egészséges fogás: a lazac sok omega-3 zsírsavat tartalmaz, a mangó pedig vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.
A szerelmesek napján szinte kötelező a virág. Ezt diktálja a globális marketingpiac, és már-már azt hisszük, ha ilyenkor nem kapunk bár egy szál rózsát, akkor nem is szeretnek igazán. De tudjuk-e valójában, hogy az a szál rózsa milyen utat jár be?
A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.
Az élő állat minősége, súlya, de a hús szerkezete is számít, a fűszereket apróra darálják vagy darabolják, aztán gyúrják, töltik, sütik és füstölik a kolbászt, majd jóízűen elfogyasztják. De mi alapján értékel a zsűri egy megmérettetésen?
A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla.
A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.
A reggeli olvasás ritkán kér többet pár nyugodt percnél. Egy joghurtos smoothie ilyenkor nemcsak ital, hanem kísérő: krémes, friss és pont elég könnyű ahhoz, hogy ne vonja el a figyelmet a történetről.
Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk.
A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.
A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.
Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.
szóljon hozzá!