Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást

Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.
Az elmúlt héten több napon is rövid áramszüneteket, illetve áramingadozásokat tapasztaltak a Székelyudvarhely központi, valamint alsó városrészben élők, illetve dolgozók.
Egy középfeszültségű villamossági vezetéken történt váratlan meghibásodás, az üzemzavar helyét beazonosította a villamossági vállalat és elhárították a meghibásodást – közölte érdeklődésünkre az áramszolgáltató vállalattól kapott tájékoztatás alapján zörgő Noémi a székelyudvarhelyi városháza szóvivője.
Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet szombaton Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.
