Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást

Az üzemzavar helyét beazonosította a villamossági vállalat és elhárították a meghibásodást

Az üzemzavar helyét beazonosította a villamossági vállalat és elhárították a meghibásodást

Fotó: László Ildikó

Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.

Székelyhon

2026. február 16., 14:122026. február 16., 14:12

Az elmúlt héten több napon is rövid áramszüneteket, illetve áramingadozásokat tapasztaltak a Székelyudvarhely központi, valamint alsó városrészben élők, illetve dolgozók.

A gyakran napközben előforduló szolgáltatásprobléma okát megtalálta és kijavította az áramszolgáltató vállalat.

Egy középfeszültségű villamossági vezetéken történt váratlan meghibásodás, az üzemzavar helyét beazonosította a villamossági vállalat és elhárították a meghibásodást – közölte érdeklődésünkre az áramszolgáltató vállalattól kapott tájékoztatás alapján zörgő Noémi a székelyudvarhelyi városháza szóvivője.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
