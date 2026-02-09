Siklódy Ferenc vezeti körbe a látogatókat székelyudvarhelyi kiállításán

Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.

Nemcsak a művekkel ismerkedhetnek meg közelebbről a résztvevők, hanem betekintést nyerhetnek az alkotás folyamatába, a művész személyes motivációiba és azokba a történetekbe is, amelyek a rézkarcok megszületését kísérték. A rendhagyó tárlatvezetés február 11-én, szerdán 18 órától lesz.

Az érdeklődők előzetesen jelezhetik részvételi szándékukat a múzeum nyitvatartási idejében a 0266 218 375-ös telefonszámon, vagy a muzeumpedaogia@hrmuzeum.ro e-mail címen.

Hirdetés

Az eseményről további részletek a múzeum közösségi felületein érhetők el.