A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

Székelyhon

2026. február 16., 12:012026. február 16., 12:01

Az INS adatai szerint januárban

az élelmiszerek közül a kávé és a kakaó 25,27 százalékkal, a friss gyümölcs 17,14 százalékkal drágult 2025 januárjához képest,

miközben a burgonya és a bab és egyéb hüvelyesek ára 10,77 11, illetve 3,52 százalékkal csökkent – ismerteti az Agerpres.

Havi összevetésben januárban a legnagyobb mértékben a zöldségek és zöldségkonzervek (3,58 százalék) drágultak, míg juhsajt (telemea) ára 0,06, a kukoricaliszté 0,03 százalékkal mérséklődött.

A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia mellett, amely 59,33 százalékkal drágult, a legnagyobb mértékben a hőenergia (15,61), illetve a könyvek, újságok és folyóiratok (10,10 százalék) ára emelkedett 2026 januárjában 2025 januárjához viszonyítva. Éves viszonylatban árcsökkenést nem jegyeztek.

Havi összevetésben az üzemanyag (1,82 százalék), a dohány és cigaretta (1,17 százalék) áremelkedése volt a legnagyobb, míg a földgáz ára 0,82, a villamos energia ára 0,44 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások közül éves összevetésben a legnagyobb mértékben a vasúti szállítás (24,40 százalék), illetve a vízszolgáltatás és csatornázás (17,59 százalék) és a higiéniai és kozmetikai szolgáltatások (17,75 százalék) díja nőtt januárban. A postai szolgáltatások díja 3,44 százalékkal csökkent.

Havi összevetésben januárban a légi közlekedés díja 9,78 százalékkal, a víz- és csatornázási szolgáltatásé 9,08 százalékkal nőtt, míg a városi tömegszállításban a bérleti díjak ára 0,16 százalékkal csökkent.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adatai szerint a tavaly decemberi 9,69 százalékról januárban 9,62 százalékra csökkent az éves infláció Romániában.

Belföld Gazdaság
