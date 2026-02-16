A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Az INS adatai szerint januárban
miközben a burgonya és a bab és egyéb hüvelyesek ára 10,77 11, illetve 3,52 százalékkal csökkent – ismerteti az Agerpres.
Havi összevetésben januárban a legnagyobb mértékben a zöldségek és zöldségkonzervek (3,58 százalék) drágultak, míg juhsajt (telemea) ára 0,06, a kukoricaliszté 0,03 százalékkal mérséklődött.
A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia mellett, amely 59,33 százalékkal drágult, a legnagyobb mértékben a hőenergia (15,61), illetve a könyvek, újságok és folyóiratok (10,10 százalék) ára emelkedett 2026 januárjában 2025 januárjához viszonyítva. Éves viszonylatban árcsökkenést nem jegyeztek.
A szolgáltatások közül éves összevetésben a legnagyobb mértékben a vasúti szállítás (24,40 százalék), illetve a vízszolgáltatás és csatornázás (17,59 százalék) és a higiéniai és kozmetikai szolgáltatások (17,75 százalék) díja nőtt januárban. A postai szolgáltatások díja 3,44 százalékkal csökkent.
Havi összevetésben januárban a légi közlekedés díja 9,78 százalékkal, a víz- és csatornázási szolgáltatásé 9,08 százalékkal nőtt, míg a városi tömegszállításban a bérleti díjak ára 0,16 százalékkal csökkent.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adatai szerint a tavaly decemberi 9,69 százalékról januárban 9,62 százalékra csökkent az éves infláció Romániában.
