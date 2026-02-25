Kocsonya – videó

Sokak számára nosztalgikus fogás a kocsonya: disznótorok, nagyszülői konyhák és hideg esték jutnak róla eszünkbe. A jól elkészített kocsonya egyszerre laktató és meglepően egészséges.
Hozzávalók:
2 db sertésköröm;
50 dkg sertésbőr;
2 db csülök (első);
1 db sertésfarok;
30 dkg füstölt hús;
2 db vöröshagyma;
1 db sárgarépa;
1 db fehérrépa;
1/4 db zeller;
2 fej fokhagyma;
4 db tojás (elhagyható);
só.
Elkészítés:
a húsokat jól megtisztítjuk, majd bő hideg vízben feltesszük főni. Pár percig forraljuk, majd leszűrjük és alaposan átmossuk;
a húsokhoz hozzáadjuk a füstölt húst és újra felöntjük hideg vízzel úgy, hogy éppen ellepje. Amikor felforrt, visszavesszük a lángot, hogy éppen csak gyöngyözzön. A felúszó habot folyamatosan leszedjük, amíg tiszta levet kapunk;
enyhén sózzuk és hozzáadjuk az egész, hámozott répákat, a darabolt zellergumót és hagymát, a megtisztított fokhagymát és 3-4 órát főzzük;
a sárgarépát kb. fél óra után, amikor megpuhult, kivesszük és kihűtjük. Ízlés szerint a tálaláshoz főzhetünk kemény tojást is;
a húsokat kivesszük a léből, kicsontozzuk, típusonként szétválogatjuk. A húsokat egy tepsire helyezzük, lefedjük fóliával és 70 fokos sütőben melegen tartjuk;
a levet gézlapon átszűrjük, úgy, hogy kanalanként óvatosan merjük ki, nehogy megtörjön és ködös legyen;
előkészítünk tányérokat: a félrerakott répát és tojást felkarikázzuk és dekoratívan elrendezzük a tányérok alján. Egyenletesen elosztjuk a húsokat úgy, hogy minden adagba jusson zsíros és sovány hús is. Ízlés szerint minden tányérba rakhatunk egy kevés zúzott fokhagymát;
a meleg levet egyenletesen elosztjuk a tányérokban. Az előkészített kocsonyát hagyjuk kihűlni, lefedjük és egy egész éjszakára hűtőbe tesszük, ez idő alatt fog teljesen megdermedni;
másnap, a felszínére kifagyott zsírt eltávolítjuk. A tányérok szélét óvatosan kilazítjuk egy kis késsel, a formákból a kocsonyát kifordítjuk és ízlés szerint tálaljuk: citrommal, ecettel, tormával, erős paprikával.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
