Kocsonya – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a húsokat jól megtisztítjuk, majd bő hideg vízben feltesszük főni. Pár percig forraljuk, majd leszűrjük és alaposan átmossuk;

a húsokhoz hozzáadjuk a füstölt húst és újra felöntjük hideg vízzel úgy, hogy éppen ellepje. Amikor felforrt, visszavesszük a lángot, hogy éppen csak gyöngyözzön. A felúszó habot folyamatosan leszedjük, amíg tiszta levet kapunk;

enyhén sózzuk és hozzáadjuk az egész, hámozott répákat, a darabolt zellergumót és hagymát, a megtisztított fokhagymát és 3-4 órát főzzük;

a sárgarépát kb. fél óra után, amikor megpuhult, kivesszük és kihűtjük. Ízlés szerint a tálaláshoz főzhetünk kemény tojást is;

a húsokat kivesszük a léből, kicsontozzuk, típusonként szétválogatjuk. A húsokat egy tepsire helyezzük, lefedjük fóliával és 70 fokos sütőben melegen tartjuk;

a levet gézlapon átszűrjük, úgy, hogy kanalanként óvatosan merjük ki, nehogy megtörjön és ködös legyen;

előkészítünk tányérokat: a félrerakott répát és tojást felkarikázzuk és dekoratívan elrendezzük a tányérok alján. Egyenletesen elosztjuk a húsokat úgy, hogy minden adagba jusson zsíros és sovány hús is. Ízlés szerint minden tányérba rakhatunk egy kevés zúzott fokhagymát;

a meleg levet egyenletesen elosztjuk a tányérokban. Az előkészített kocsonyát hagyjuk kihűlni, lefedjük és egy egész éjszakára hűtőbe tesszük, ez idő alatt fog teljesen megdermedni;