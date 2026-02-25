Rovatok
Kocsonya – videó

Sokak számára nosztalgikus fogás a kocsonya: disznótorok, nagyszülői konyhák és hideg esték jutnak róla eszünkbe. A jól elkészített kocsonya egyszerre laktató és meglepően egészséges.

Liget

2026. február 25., 11:012026. február 25., 11:01

Hozzávalók:

  • 2 db sertésköröm;

  • 50 dkg sertésbőr;

  • 2 db csülök (első);

  • 1 db sertésfarok;

  • 30 dkg füstölt hús;

  • 2 db vöröshagyma;

  • 1 db sárgarépa;

  • 1 db fehérrépa;

  • 1/4 db zeller;

  • 2 fej fokhagyma;

  • 4 db tojás (elhagyható);

  • só.

Elkészítés:

  • a húsokat jól megtisztítjuk, majd bő hideg vízben feltesszük főni. Pár percig forraljuk, majd leszűrjük és alaposan átmossuk;

  • a húsokhoz hozzáadjuk a füstölt húst és újra felöntjük hideg vízzel úgy, hogy éppen ellepje. Amikor felforrt, visszavesszük a lángot, hogy éppen csak gyöngyözzön. A felúszó habot folyamatosan leszedjük, amíg tiszta levet kapunk;

  • enyhén sózzuk és hozzáadjuk az egész, hámozott répákat, a darabolt zellergumót és hagymát, a megtisztított fokhagymát és 3-4 órát főzzük;

  • a sárgarépát kb. fél óra után, amikor megpuhult, kivesszük és kihűtjük. Ízlés szerint a tálaláshoz főzhetünk kemény tojást is;

  • a húsokat kivesszük a léből, kicsontozzuk, típusonként szétválogatjuk. A húsokat egy tepsire helyezzük, lefedjük fóliával és 70 fokos sütőben melegen tartjuk;

  • a levet gézlapon átszűrjük, úgy, hogy kanalanként óvatosan merjük ki, nehogy megtörjön és ködös legyen;

  • előkészítünk tányérokat: a félrerakott répát és tojást felkarikázzuk és dekoratívan elrendezzük a tányérok alján. Egyenletesen elosztjuk a húsokat úgy, hogy minden adagba jusson zsíros és sovány hús is. Ízlés szerint minden tányérba rakhatunk egy kevés zúzott fokhagymát;

  • a meleg levet egyenletesen elosztjuk a tányérokban. Az előkészített kocsonyát hagyjuk kihűlni, lefedjük és egy egész éjszakára hűtőbe tesszük, ez idő alatt fog teljesen megdermedni;

  • másnap, a felszínére kifagyott zsírt eltávolítjuk. A tányérok szélét óvatosan kilazítjuk egy kis késsel, a formákból a kocsonyát kifordítjuk és ízlés szerint tálaljuk: citrommal, ecettel, tormával, erős paprikával.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
