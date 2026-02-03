Az alma már foglalt - mészkő (21 x 52 x 15,5 cm), 2021
Fotó: Forrás: Berze Imre
„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika, a művésztől megszokott szűkszavúan letisztult, kiegyensúlyozott, már-már minimalista alkotás.
Berze Imre a rá jellemző eleganciával foglal állást egy olyan kérdésben, amely az alkotás háttértörténetének ismerete híján nehezen megfejthető. Alkotása anélkül mementóként működik, a hiány térben való felmutatása. Az alma már foglalt. Választott szimbóluma egy másik, közismert szimbólum hiánya felől közelíthető meg.
Erre az alapra helyezi körtéjét, mely különös módon villan elő a halotti leplet idéző textília redői alól. A mészkő hidegségével feleselve, a sírhelyek fennköltségével, keménységével mind formailag, mind egyéb jellemzői tekintetében egy sajátos kettőséget hoz létre, melynek célja nem valamiféle feszültség megteremtése, hanem a lehetőségé.
Berze Imre alkotása állásfoglalás, amellyel a 2020-as Black Lives Matter (BLM) tüntetésekhez köthető szobordöntögetési hullámra reagált Lőrincz Gyula képzőművész felkérésére. Nagy kérdésekre adott válasza emberléptékű, mely az egyén felelősségét és lehetőségeit helyezi középpontba.
