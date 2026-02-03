„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika, a művésztől megszokott szűkszavúan letisztult, kiegyensúlyozott, már-már minimalista alkotás.

Berze Imre a rá jellemző eleganciával foglal állást egy olyan kérdésben, amely az alkotás háttértörténetének ismerete híján nehezen megfejthető. Alkotása anélkül mementóként működik, a hiány térben való felmutatása. Az alma már foglalt. Választott szimbóluma egy másik, közismert szimbólum hiánya felől közelíthető meg.

A körte talapzatát mintázó geometrikus forma egyszerre idéz sírkőszobrot, üreges kialakításával a hiány maga.

Hirdetés

Erre az alapra helyezi körtéjét, mely különös módon villan elő a halotti leplet idéző textília redői alól. A mészkő hidegségével feleselve, a sírhelyek fennköltségével, keménységével mind formailag, mind egyéb jellemzői tekintetében egy sajátos kettőséget hoz létre, melynek célja nem valamiféle feszültség megteremtése, hanem a lehetőségé.

Berze Imre alkotása állásfoglalás, amellyel a 2020-as Black Lives Matter (BLM) tüntetésekhez köthető szobordöntögetési hullámra reagált Lőrincz Gyula képzőművész felkérésére. Nagy kérdésekre adott válasza emberléptékű, mely az egyén felelősségét és lehetőségeit helyezi középpontba.

korábban írtuk Nyújtózás a fény felé A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.