Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

Képünk illusztráció

Fotó: Rab Zoltán

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Székelyhon

2026. február 02., 16:522026. február 02., 16:52

A 2023/83-as számú sürgősségi kormányrendelet szerint az uniós alapokból finanszírozott tanszertámogatásban a hátrányos helyzetű óvodások és iskolások részesülnek.

A minisztériumi közlemény értelmében a kártyákra hétfőn feltöltött összeg

egy része az előző tanévre, a másik része a jelenlegi tanévre jár.

A 2024–2025-ös tanévre összesen több mint 57,4 millió lejt folyósítottak 114 928 jogosultnak, az idei tanévre pedig mintegy 310,2 millió lejt utaltak 620 ezer kedvezményezettnek – írja az Agerpres.

Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
