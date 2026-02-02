A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.

A meteorológusok szerint Moldvában, Dobrudzsában, Olténiában, Havasalföldön, valamint Erdély keleti és délkeleti részén

A legmagasabb nappali hőmérsékletek mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakulnak, Moldva északi részén pedig mínusz 15 fokig is süllyedhetnek. Az utóbbi régióban a fagy napközben is tartós marad.

Éjszaka erős fagy várható: a minimumok mínusz 20 és mínusz 8 fok között alakulnak – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

Szerdáig egyébként országszerte rendkívül hideg idő várható, különösen a Kárpátokon kívüli térségekben. A reggeli és éjszakai órákban fagyos időjárás valószínű, kezdetben Moldvában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti és délkeleti részén, Havasalföldön és Olténiában, elszórtan pedig a Bánság déli részén is.