A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Archív
Fotó: Gecse Noémi
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.
A meteorológusok szerint Moldvában, Dobrudzsában, Olténiában, Havasalföldön, valamint Erdély keleti és délkeleti részén
A legmagasabb nappali hőmérsékletek mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakulnak, Moldva északi részén pedig mínusz 15 fokig is süllyedhetnek. Az utóbbi régióban a fagy napközben is tartós marad.
Éjszaka erős fagy várható: a minimumok mínusz 20 és mínusz 8 fok között alakulnak – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.
Szerdáig egyébként országszerte rendkívül hideg idő várható, különösen a Kárpátokon kívüli térségekben. A reggeli és éjszakai órákban fagyos időjárás valószínű, kezdetben Moldvában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti és délkeleti részén, Havasalföldön és Olténiában, elszórtan pedig a Bánság déli részén is.
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.
Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.
Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.
Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.
Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
szóljon hozzá!