Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében

Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.

Székelyhon 2026. január 26., 16:242026. január 26., 16:24 2026. január 26., 16:252026. január 26., 16:25

Egy 48 éves, gyergyóremete községi nő autójával a 135C jelzésű megyei úton autózott szombat este, és egy szánt vontatott, amelyen hatan utaztak. A jármű haladása közben a szánkón utazó két férfi – egy 44 és egy 47 éves, szintén helybéliek –

egyelőre tisztázatlan körülmények között a menet közben az úttestre estek.

Mindkettőjüket kórházba szállították, azonban

a 44 éves férfi életét az orvosok már nem tudták megmenteni.