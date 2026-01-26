Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.
2026. január 26., 16:242026. január 26., 16:24
2026. január 26., 16:252026. január 26., 16:25
Egy 48 éves, gyergyóremete községi nő autójával a 135C jelzésű megyei úton autózott szombat este, és egy szánt vontatott, amelyen hatan utaztak.
A jármű haladása közben a szánkón utazó két férfi – egy 44 és egy 47 éves, szintén helybéliek –
Mindkettőjüket kórházba szállították, azonban
A másik sérült nem szorult kórházi ellátásra.
A gépkocsivezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett.
A rendőrség folytatja a nyomozást az eset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.
Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.