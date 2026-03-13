Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Fotó: Erdélyi Vállalkozói Iskola

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. március 13., 21:242026. március 13., 21:24

Az elmúlt években az Erdélyi Vállalkozói Iskola az egyik meghatározó vállalkozásfejlesztési kezdeményezéssé vált Székelyföldön. Az EVI+ célja, hogy a már működő vállalkozások vezetőit segítse a következő fejlődési szint elérésében: a stratégiai gondolkodás, a vezetői készségek fejlesztése és a szakmai párbeszéd erősítése révén – írják közleményükben.

A 2026-os kiadásban 15 vállalkozó vesz részt, akik

több hétvégén keresztül dolgoznak majd együtt a képzés keretében, szakmai tréningeken, mentorálásokon és céglátogatásokon.

Nagy Károly, az RMKT elnöke hangsúlyozta: a szervezet örömmel partner a programban, hiszen a jól működő vállalkozások az egész régió gazdaságának fejlődéséhez hozzájárulnak. „Azok a vállalkozók, akik beismerik, hogy tanulásra van szükségük, tulajdonképpen ünnepeltek. Négy hétvégét feláldozni a tanulásra komoly vállalás, és reméljük, hogy ez a hozzáállás minél több embert „megfertőz” majd” – fogalmazott.

Antal Lóránt, szenátor, a Műhely Egyesület elnöke elmondta: az, hogy hat alkalmon keresztül három különböző szervezet együtt tud működni a programban, azt bizonyítja, hogy

a kezdeményezés valódi értéket teremt.

„A kezdeteknél az volt a célunk, hogy a fiatal vállalkozókat összehozzuk, és lehetőséget teremtsünk számukra az üzleti kapcsolatok kialakítására. Vállalkozóként azt mondhatom: ha pályám elején lett volna ilyen lehetőség, biztosan éltem volna vele” – mondta. Hozzátette: fontos, hogy a program ugyan fizetős, de éppen ez biztosítja a minőséget és az elköteleződést is.

A program egyik különlegessége, hogy az EVI+ képzésre első körben azok jelentkezhetnek, akik már részt vettek az Erdélyi Vállalkozói Iskola alapprogramján.

Szakács–Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, korábbi EVI partner és szervező, Berkeczi Zsolt, a Harghita Business Center menedzsere és Gergely László, az RMKT Csíkszeredai szervezetének elnöke és a program főszervezője kiemelte a program közösségépítő erejét, emellett

segítenek a vállalkozóknak a következő szint elérésében –

stratégiai gondolkodásban, vezetői készségek fejlesztésében és szakmai párbeszédben.

A képzés Székelyudvarhelyen kezdődött pénteken és vasárnapig tart, majd Brassóban folyatódik április 17–19. között, Bukarestben május 8–10., míg Csíkszeredában június 12–14. között találkoznak a vállalkozók.

Csíkszék Udvarhelyszék Székelyudvarhely Vállalkozók
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

2026. március 11., szerda

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok

Szinte teljesen megsemmisült egy fűrésztelep csarnoka a szerdára virradó éjszaka keletkezett tűzben Szentegyházán.

2026. március 09., hétfő

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára

Buszt indít kedden Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre a Székely szabadság napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete.

2026. március 09., hétfő

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.

