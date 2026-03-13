Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

Székelyhon 2026. március 13., 21:242026. március 13., 21:24

Az elmúlt években az Erdélyi Vállalkozói Iskola az egyik meghatározó vállalkozásfejlesztési kezdeményezéssé vált Székelyföldön. Az EVI+ célja, hogy a már működő vállalkozások vezetőit segítse a következő fejlődési szint elérésében: a stratégiai gondolkodás, a vezetői készségek fejlesztése és a szakmai párbeszéd erősítése révén – írják közleményükben. A 2026-os kiadásban 15 vállalkozó vesz részt, akik

több hétvégén keresztül dolgoznak majd együtt a képzés keretében, szakmai tréningeken, mentorálásokon és céglátogatásokon.

Nagy Károly, az RMKT elnöke hangsúlyozta: a szervezet örömmel partner a programban, hiszen a jól működő vállalkozások az egész régió gazdaságának fejlődéséhez hozzájárulnak. „Azok a vállalkozók, akik beismerik, hogy tanulásra van szükségük, tulajdonképpen ünnepeltek. Négy hétvégét feláldozni a tanulásra komoly vállalás, és reméljük, hogy ez a hozzáállás minél több embert „megfertőz” majd” – fogalmazott. Antal Lóránt, szenátor, a Műhely Egyesület elnöke elmondta: az, hogy hat alkalmon keresztül három különböző szervezet együtt tud működni a programban, azt bizonyítja, hogy

a kezdeményezés valódi értéket teremt.

„A kezdeteknél az volt a célunk, hogy a fiatal vállalkozókat összehozzuk, és lehetőséget teremtsünk számukra az üzleti kapcsolatok kialakítására. Vállalkozóként azt mondhatom: ha pályám elején lett volna ilyen lehetőség, biztosan éltem volna vele” – mondta. Hozzátette: fontos, hogy a program ugyan fizetős, de éppen ez biztosítja a minőséget és az elköteleződést is. A program egyik különlegessége, hogy az EVI+ képzésre első körben azok jelentkezhetnek, akik már részt vettek az Erdélyi Vállalkozói Iskola alapprogramján. Hirdetés Szakács–Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, korábbi EVI partner és szervező, Berkeczi Zsolt, a Harghita Business Center menedzsere és Gergely László, az RMKT Csíkszeredai szervezetének elnöke és a program főszervezője kiemelte a program közösségépítő erejét, emellett

segítenek a vállalkozóknak a következő szint elérésében –